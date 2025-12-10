México

Qué tomar antes de dormir para limpiar el hígado graso de manera natural

Ciertas infusiones naturales se incluyen en prácticas recomendadas para quienes buscan cuidar el hígado

Guardar
Suelen incluirse influsiones en prácticas
Suelen incluirse influsiones en prácticas recomendadas para quienes buscan cuidar el hígado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud del hígado ocupa un lugar prioritario en las preocupaciones de muchos especialistas en medicina interna y nutrición. Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mantenerlo en buenas condiciones, especialmente a través de la alimentación y de hábitos antes de descansar. Diversos estudios coinciden en que lo que se consume antes de dormir puede influir en los procesos regenerativos del hígado y en su capacidad para cumplir funciones metabólicas clave durante la noche.

El hígado, considerado uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, participa activamente en la depuración de toxinas, la síntesis de proteínas y la regulación de los niveles de glucosa. Los expertos en hepatología explican que, durante el sueño, se llevan a cabo procesos que favorecen la renovación celular y la reparación de tejidos hepáticos, siempre que no exista una sobrecarga de toxinas o de grasas. Por esta razón, la elección de infusiones y bebidas puede resultar relevante cuando se trata del bienestar del hígado.

Especialistas en hepatología y nutrición
Especialistas en hepatología y nutrición advierten sobre la importancia de la hidratación y de ciertas infusiones tradicionales, como el té verde, para acompañar los procesos naturales de regeneración celular. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles )

Entre las opciones que suelen recomendarse, el consumo de agua tibia con limón destaca como una práctica habitual en varias culturas. Aunque no existen pruebas concluyentes sobre su capacidad para “desintoxicar” el hígado de manera directa, especialistas en nutrición mencionan que esta bebida aporta vitamina C y antioxidantes que apoyan el funcionamiento hepático. Al preparar un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón, algunas personas creen estimular la producción de bilis y mejorar la digestión de grasas, aunque esta afirmación no cuenta con validación científica definitiva.

Otra alternativa reconocida por profesionales de la salud es la infusión de diente de león. De acuerdo con la valoración de nutricionistas y herbolarios, esta planta puede convertirse en una opción adecuada por su contenido de compuestos fenólicos y su potencial efecto diurético suave. La preparación de una infusión con una cucharadita de diente de león seco puede integrar parte de una rutina nocturna orientada al cuidado hepático, siempre bajo supervisión médica en el caso de personas que toman medicación o tienen patologías crónicas.

Preparar una infusión de diente
Preparar una infusión de diente de león es una recomendación recurrente entre naturópatas y nutricionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla aparece en varias listas de bebidas recomendadas por médicos para el consumo nocturno. Este clásico remedio natural es apreciado por su capacidad para favorecer el descanso y relajar el sistema nervioso. Aunque la relación directa con la limpieza hepática sigue estudiándose, la manzanilla ayuda a reducir el estrés y promueve un mejor sueño, dos factores indirectamente beneficiosos para el hígado.

El té verde es otro de los ingredientes sugeridos por nutricionistas debido a sus antioxidantes conocidos como catequinas. Varios estudios observacionales sugieren que el consumo regular de té verde se asocia con un mejor perfil enzimático hepático, siempre en cantidades moderadas y evitando la ingesta excesiva de cafeína, especialmente durante la noche.

El té verde destaca por
El té verde destaca por su contenido de antioxidantes y su posible vínculo con la salud del hígado, según diversos estudios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las infusiones, profesionales de la medicina preventiva insisten en que la hidratación adecuada resulta esencial. Beber suficiente agua antes de dormir favorece la función renal y contribuye al proceso natural de detoxificación del organismo, sin necesidad de recurrir a fórmulas milagrosas o tratamientos alternativos.

La clave, según los especialistas, reside en mantener un estilo de vida saludable: dieta balanceada, descanso suficiente y consumo moderado de bebidas como las mencionadas. Asociaciones médicas subrayan que aquellas personas con enfermedades hepáticas no deben modificar su rutina sin consultar al equipo tratante, ya que algunas plantas pueden interactuar con tratamientos farmacológicos o agravar ciertas condiciones.

Temas Relacionados

hígado grasoinfusionessaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Cómo activar la nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada CDMX paso a paso

La tarjeta digital habilita el pago sin contacto en medios como Metro, Metrobús y Cablebús

Cómo activar la nueva tarjeta

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

¿En dónde se respira el

Espionaje y diplomacia: México habría permitido ingreso de espías rusos tras advertencia de EEUU, revela NYT

La decisión de no expulsar a presuntos agentes rusos pese a expedientes presentados por Estados Unidos, expone los dilemas de la política mexicana en un contexto global de tensiones

Espionaje y diplomacia: México habría

Temblor hoy 10 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 10 de diciembre

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 10 de diciembre

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Disputa del Cártel de Sinaloa

Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Día de Muertas: así fue

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

Bad Bunny sorprende al asistir a las luchas en CDMX antes de sus conciertos en el Estadio GNP

Eduardo Manzano sí aparecerá en las próximas temporadas de Una Familia de 10: Esto se sabe

La Granja VIP: Quién es el tercer nominado de la novena semana en el reality

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo