Qué tomar antes de dormir para limpiar el hígado graso de manera natural

Suelen incluirse influsiones en prácticas recomendadas para quienes buscan cuidar el hígado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud del hígado ocupa un lugar prioritario en las preocupaciones de muchos especialistas en medicina interna y nutrición. Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mantenerlo en buenas condiciones, especialmente a través de la alimentación y de hábitos antes de descansar. Diversos estudios coinciden en que lo que se consume antes de dormir puede influir en los procesos regenerativos del hígado y en su capacidad para cumplir funciones metabólicas clave durante la noche.

El hígado, considerado uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, participa activamente en la depuración de toxinas, la síntesis de proteínas y la regulación de los niveles de glucosa. Los expertos en hepatología explican que, durante el sueño, se llevan a cabo procesos que favorecen la renovación celular y la reparación de tejidos hepáticos, siempre que no exista una sobrecarga de toxinas o de grasas. Por esta razón, la elección de infusiones y bebidas puede resultar relevante cuando se trata del bienestar del hígado.

Especialistas en hepatología y nutrición advierten sobre la importancia de la hidratación y de ciertas infusiones tradicionales, como el té verde, para acompañar los procesos naturales de regeneración celular. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles )

Entre las opciones que suelen recomendarse, el consumo de agua tibia con limón destaca como una práctica habitual en varias culturas. Aunque no existen pruebas concluyentes sobre su capacidad para “desintoxicar” el hígado de manera directa, especialistas en nutrición mencionan que esta bebida aporta vitamina C y antioxidantes que apoyan el funcionamiento hepático. Al preparar un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón, algunas personas creen estimular la producción de bilis y mejorar la digestión de grasas, aunque esta afirmación no cuenta con validación científica definitiva.

Otra alternativa reconocida por profesionales de la salud es la infusión de diente de león. De acuerdo con la valoración de nutricionistas y herbolarios, esta planta puede convertirse en una opción adecuada por su contenido de compuestos fenólicos y su potencial efecto diurético suave. La preparación de una infusión con una cucharadita de diente de león seco puede integrar parte de una rutina nocturna orientada al cuidado hepático, siempre bajo supervisión médica en el caso de personas que toman medicación o tienen patologías crónicas.

Preparar una infusión de diente de león es una recomendación recurrente entre naturópatas y nutricionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla aparece en varias listas de bebidas recomendadas por médicos para el consumo nocturno. Este clásico remedio natural es apreciado por su capacidad para favorecer el descanso y relajar el sistema nervioso. Aunque la relación directa con la limpieza hepática sigue estudiándose, la manzanilla ayuda a reducir el estrés y promueve un mejor sueño, dos factores indirectamente beneficiosos para el hígado.

El té verde es otro de los ingredientes sugeridos por nutricionistas debido a sus antioxidantes conocidos como catequinas. Varios estudios observacionales sugieren que el consumo regular de té verde se asocia con un mejor perfil enzimático hepático, siempre en cantidades moderadas y evitando la ingesta excesiva de cafeína, especialmente durante la noche.

El té verde destaca por su contenido de antioxidantes y su posible vínculo con la salud del hígado, según diversos estudios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las infusiones, profesionales de la medicina preventiva insisten en que la hidratación adecuada resulta esencial. Beber suficiente agua antes de dormir favorece la función renal y contribuye al proceso natural de detoxificación del organismo, sin necesidad de recurrir a fórmulas milagrosas o tratamientos alternativos.

La clave, según los especialistas, reside en mantener un estilo de vida saludable: dieta balanceada, descanso suficiente y consumo moderado de bebidas como las mencionadas. Asociaciones médicas subrayan que aquellas personas con enfermedades hepáticas no deben modificar su rutina sin consultar al equipo tratante, ya que algunas plantas pueden interactuar con tratamientos farmacológicos o agravar ciertas condiciones.