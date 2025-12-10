México

Pensión Adultos Mayores: de cuánto podría ser el aumento confirmado para 2026

La actualización del beneficio social busca que los recursos entregados a los beneficiarios no pierdan valor ante el aumento de los precios

Guardar

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas sociales más relevantes del país y, de cara al 2026, el Gobierno de México anunció que tendrá un incremento para proteger el poder adquisitivo de millones de beneficiarios.

Esta medida fue confirmada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunciando que impactará directamente en cuatro programas clave: Pensión de Adultos Mayores, Apoyo a Madres Trabajadoras, Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y Pensión Bienestar de Discapacidad.

Los Programas del Bienestar, impulsados
Los Programas del Bienestar, impulsados por el Gobierno de México, benefician a diversos sectores de la población. Foto: Cuartoscuro

El ajuste se calcula considerando la inflación reciente y el compromiso gubernamental de mantener la pensión por encima de ese indicador. A continuación, se incluyen los elementos clave del ajuste que sustentarán el estimado mínimo del nuevo monto.

Evolución de la Pensión Adultos Mayores y su importancia en 2025

En este sentido, vale la pena señalar que la pensión ha crecido de manera sostenida desde su instauración. Aunque los montos han variado por su periodicidad y actualización, la tendencia ha sido clara: elevar el apoyo para que los adultos mayores no pierdan capacidad de compra frente al encarecimiento de bienes y servicios. La meta para 2026 es mantener esa trayectoria y asegurar un aumento real.

En 2025, la pensión se ubicó en 6 mil 200 pesos mensuales, entregados de forma directa y sin intermediarios. Este ingreso representa un soporte estable para quienes no cuentan con jubilación o necesitan complementar sus recursos, y se ha convertido en un derecho con prioridad presupuestal.

Los ajustes garantizarán que el
Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

La proyección del aumento para 2026 según la inflación

Durante el mes de noviembre, la inflación se ubicó en 3.80%, según nuevas actualizaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un número superior al que se había informado en el mes de octubre.

Si la pensión de Adultos Mayores incrementa en 2026 por encima de la inflación actual, que es de 3.80 %, y el monto actual es de 6 mil 200 pesos mensuales, la pensión deberá ubicarse en los 6 mil 443.60 pesos. Cabe mencionar que este es un estimado y que en los próximos días las entidades oficiales podrían confirmar la cifra final.

La importancia social y económica del ajuste para los adultos mayores

Con esa referencia, el piso técnico para 2026 sería más de 6 mil 400 pesos mensuales. Y dado el compromiso de ajustar por encima de la inflación, el monto final podría ser ligeramente mayor al estimado. En términos anuales, el ingreso pasaría de 74 mil 400 pesos a más de 77, mil 323 pesos, reforzando la protección del poder de compra.

Actualmente, el Gobierno federal entrega
Actualmente, el Gobierno federal entrega un apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (@apoyosbienestar)

Es así que para más de 18 millones de personas, el incremento se convertiría en un respaldo directo a su economía cotidiana: alimentos, salud, transporte y vivienda.

Además, consolidar la pensión como un derecho con ajustes reales reduce la vulnerabilidad financiera en la vejez y amplía el alcance del bienestar social. Finalmente, envía una señal de continuidad y fortalecimiento del programa en el presupuesto de 2026.

Temas Relacionados

Programas SocialesPensiones del BienestarProgramas del BienestarPensión Adultos MayoresPensión para Adultos MayoresPago Pensión del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

También llevaba chalecos antibalas y explosivos

Detienen en Guatemala a hombre

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Guanajuato para pasar la Navidad, según la IA?

Un análisis posiciona a esta localidad del Bajío como el lugar ideal para disfrutar de la temporada decembrina

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

El comunicador cuestionó a la Miss Universo sobre temas que ella prefirió evadir

Quién es Carlos Adyan, presentador

La FGR acusó a César Duarte por presunto desvió de recursos mediante sus empresas ganaderas

Los cargos fueron revelados este 9 de diciembre durante la audiencia inicial del ex gobernador de Chihuahua

La FGR acusó a César

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

El cantante sonorense estaría buscando llegar a un acuerdo conciliatorio con la mamá de su primogénita Inti

Christian Nodal y Cazzu se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

ENTRETENIMIENTO

Quién es Carlos Adyan, presentador

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

Exatlón México: quién gana el Juego de los Enigmas hoy 9 de diciembre

Kimberly La Más Preciosa presume amistad con Aracely Arámbula, aunque ya no le habla a Wendy y Las Perdidas

Cuántos millones de dólares dejará Bad Bunny en México como derrama económica

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo