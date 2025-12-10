Pensión Adultos Mayores: de cuánto podría ser el aumento confirmado para 2026

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas sociales más relevantes del país y, de cara al 2026, el Gobierno de México anunció que tendrá un incremento para proteger el poder adquisitivo de millones de beneficiarios.

Esta medida fue confirmada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunciando que impactará directamente en cuatro programas clave: Pensión de Adultos Mayores, Apoyo a Madres Trabajadoras, Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y Pensión Bienestar de Discapacidad.

Los Programas del Bienestar, impulsados por el Gobierno de México, benefician a diversos sectores de la población. Foto: Cuartoscuro

El ajuste se calcula considerando la inflación reciente y el compromiso gubernamental de mantener la pensión por encima de ese indicador. A continuación, se incluyen los elementos clave del ajuste que sustentarán el estimado mínimo del nuevo monto.

Evolución de la Pensión Adultos Mayores y su importancia en 2025

En este sentido, vale la pena señalar que la pensión ha crecido de manera sostenida desde su instauración. Aunque los montos han variado por su periodicidad y actualización, la tendencia ha sido clara: elevar el apoyo para que los adultos mayores no pierdan capacidad de compra frente al encarecimiento de bienes y servicios. La meta para 2026 es mantener esa trayectoria y asegurar un aumento real.

En 2025, la pensión se ubicó en 6 mil 200 pesos mensuales, entregados de forma directa y sin intermediarios. Este ingreso representa un soporte estable para quienes no cuentan con jubilación o necesitan complementar sus recursos, y se ha convertido en un derecho con prioridad presupuestal.

Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

La proyección del aumento para 2026 según la inflación

Durante el mes de noviembre, la inflación se ubicó en 3.80%, según nuevas actualizaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un número superior al que se había informado en el mes de octubre.

Si la pensión de Adultos Mayores incrementa en 2026 por encima de la inflación actual, que es de 3.80 %, y el monto actual es de 6 mil 200 pesos mensuales, la pensión deberá ubicarse en los 6 mil 443.60 pesos. Cabe mencionar que este es un estimado y que en los próximos días las entidades oficiales podrían confirmar la cifra final.

La importancia social y económica del ajuste para los adultos mayores

Con esa referencia, el piso técnico para 2026 sería más de 6 mil 400 pesos mensuales. Y dado el compromiso de ajustar por encima de la inflación, el monto final podría ser ligeramente mayor al estimado. En términos anuales, el ingreso pasaría de 74 mil 400 pesos a más de 77, mil 323 pesos, reforzando la protección del poder de compra.

Actualmente, el Gobierno federal entrega un apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (@apoyosbienestar)

Es así que para más de 18 millones de personas, el incremento se convertiría en un respaldo directo a su economía cotidiana: alimentos, salud, transporte y vivienda.

Además, consolidar la pensión como un derecho con ajustes reales reduce la vulnerabilidad financiera en la vejez y amplía el alcance del bienestar social. Finalmente, envía una señal de continuidad y fortalecimiento del programa en el presupuesto de 2026.