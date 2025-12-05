México

Pensiones del Bienestar tendrán aumento en 2026: estas serían las nuevas cantidades de pago

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, confirmó ajustes en los apoyos sociales

En 2026 habrá aumentos en
En 2026 habrá aumentos en las Pensiones del bienestar

El Gobierno de México anunció que en 2026 los programas de Pensión Bienestar recibirán un incremento superior a la inflación actual, que se sitúa en 3,61 %. Esta medida, confirmada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina del 5 de diciembre de 2025, impactará a más de 18 millones de beneficiarios en todo el país y refuerza el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los apoyos sociales.

El aumento abarcará cuatro programas clave: Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, Pensión Bienestar de Discapacidad y Apoyo a Madres Trabajadoras.

¿Qué dijeron de las Pensiones del Bienestar en la Mañanera?

La secretaria de Bienestar, Ariadna
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes confirmó aumentos.

La funcionaria subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la encargada de anunciar los montos definitivos para el próximo año, aunque adelantó que el ajuste será, como mínimo, equivalente a la inflación:

“Sí va a haber aumento a la pensión, seguro la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, afirmó Montiel Reyes durante la conferencia.

Las posibles nuevas cantidades por cada Pensión del Bienestar

Así quedan las Pensiones con
Así quedan las Pensiones con ajuste a la inflación

De acuerdo con las proyecciones basadas en la inflación vigente, la Pensión de Adultos Mayores podría incrementarse en 224 pesos bimestrales, pasando de 6 mil 200 a 6 mil 424 pesos. Este monto podría redondearse a 6 mil 430 pesos bimestrales en 2026. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que actualmente otorga 3 mil pesos bimestrales, tendría un aumento de 108 pesos, alcanzando 3 mil 108 pesos. En el caso de la Pensión Bienestar de Discapacidad, el apoyo subiría en 115 pesos, para situarse en 3 mil 315 pesos bimestrales.

El Apoyo a Madres Trabajadoras, cuyos montos varían entre 1 mil 650 y 3 mil 720 pesos bimestrales, también experimentará un ajuste, entregando entre 1 mil 709 y 3 mil 854 pesos en 2026, según las estimaciones.

El programa de Pensión de Adultos Mayores ha mostrado incrementos sostenidos desde 2018, cuando el apoyo era de 1 mil 160 pesos bimestrales. Entre 2023 y 2024, el aumento fue del 25 %, al pasar de 4 mil 800 a 6 mil 000 pesos bimestrales. Para 2025, el monto subió a 6 mil 200 pesos, consolidando a este programa como uno de los de mayor cobertura social en México.

