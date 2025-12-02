El Gobierno federal entrega un apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (@apoyosbienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes en México. Con un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales, busca garantizar que todas las personas de 65 años o más tengan un ingreso seguro que les permita cubrir necesidades básicas y vivir con mayor tranquilidad.

El registro para acceder a este beneficio comenzó el 1 de diciembre de 2025 y se realiza en los Módulos del Bienestar instalados en todo el país. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo saber exactamente en qué módulo les corresponde registrarse y qué día deben acudir.

Personas adultas mayores acuden a los Módulos del Bienestar para registrarse y recibir la pensión federal. (Programas Sociales)

Cómo saber en qué módulo me toca registrarme para recibir el apoyo de la Pensión Adultos Mayores

El Gobierno de México habilitó una herramienta digital llamada “Ubica tu Módulo”, disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar. Para utilizarla, basta con ingresar tu entidad y tu municipio y el sistema te mostrará:

La dirección exacta del módulo que corresponde a tu domicilio.

El horario de atención , que generalmente es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas .

El día específico en que debes acudir, determinado por la letra inicial de tu primer apellido.

A partir de tu Entidad y el Municipio puedes averiguar el módulo en el que te corresponde acudir para el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Programas para el Bienestar Sitio Oficial)

Este sistema facilita el proceso y evita confusiones, ya que cada persona recibe información personalizada sobre dónde y cuándo realizar su trámite.

Calendario por apellidos para la Pensión Adultos Mayores

Para garantizar un registro ordenado y sin aglomeraciones, la Secretaría de Bienestar estableció un calendario escalonado. Cada día corresponde a un grupo de letras del primer apellido, lo que permite distribuir la atención a las y los solicitantes de manera equitativa.

Por ejemplo, un día pueden registrarse quienes tengan apellidos que comiencen con las letras A, B y C, mientras que al siguiente se atienden las letras D, E , F, G y H, y así sucesivamente hasta cubrir todo el alfabeto.

El calendario de registro se organiza por letra inicial del apellido para agilizar la atención y evitar filas extensas. (@avisosbienestar)

Vale la pena señalar que habrá dos fechas para la atención a todas las letras para aquellas personas que no lo hayan podido realizar en su día correspondiente: el 6 y el 13 de diciembre. Este método asegura que el proceso sea más ágil y que las personas adultas mayores reciban atención adecuada en los módulos.

Documentos necesarios para registrarse en la Pensión Adultos Mayores

Para poder acceder al programa, las personas interesadas deben presentar una serie de documentos básicos que acrediten su identidad y residencia. Los requisitos incluyen:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (Celular y de casa)

Estos son los documentos que deben llevar la personas para tramitar la Pensión Adultos Mayores del Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar.

Con estos documentos, el personal del Bienestar podrá realizar tu inscripción, asegurarse de que el apoyo llegue directamente al beneficiario y entregarte la Tarjeta del Bienestar, mediante la cual recibirás los depósitos bimestrales.

El registro en los Módulos del Bienestar no sólo garantiza el acceso al apoyo económico, sino que también representa un reconocimiento a este sector, a su esfuerzo y empeño en la construcción simbólica del país con la finalidad de garantizarles una vejez digna y plena.