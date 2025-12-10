México

Gobernador de San Luis Potosí organizó posada con diputados: reportan que priista habría ganado lujosa camioneta en rifa

Un video compartido por la diputada Sara Rocha Medina causó críticas por los “lujos” obsequios de Ricardo Gallardo Cardona

Sara Rocha, diputada del PRI, niega que el gobernador de SLP le haya regalado una camioneta mediante una rifa. Sara Rocha Medina , FB

Este 9 de diciembre de 2025, un evento llevado a cabo por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha sido criticado por la ciudadanía de la región, debido a un video compartido por una diputada del PRI que aseguró haber ganado un “lujoso” regalo tras una rifa en dicho encuentro.

Cabe destacar que Gallardo Cardona confirmó el encuentro con diputados de su estado, donde escribió el siguiente mensaje acompañado de algunas fotografías:

“Esta mañana compartimos un encuentro con las y los diputados del Poder Legislativo, un espacio de unión en estas fechas que invitan a celebrar lo que hemos construido juntos como potosinos”.

Diputada del PRI entre las ganadoras de presunta rifa

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, anunció mediante un video difundido en su cuenta oficial de Facebook que fue ganadora de una de las camionetas, identificada como una SUV Nissan Kicks, según lo reportado por medios locales.

“Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año, el gobernador rifó varias cosas para los diputados y hoy rifó dos vehículos”, dijo la legisladora local, asegurando que uno de estos le habría sido otorgado.

Entre sonrisas y agradecimiento hacia el gobernador, la diputada del tricolor comentó: “Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle para con nosotros”.

¿Día de los Santos Inocentes? Diputada del PRI aseguró que adelantó el día

Pocos minutos después de publicar el video donde celebraba la obtención de la SUV Nissan Kicks, la diputada Sara Rocha Medina, presidenta del PRI en San Luis Potosí, declaró:

“¿Qué les pareció mi video del carro? Les adelanté el día de los Santos Inocentes. Ese día les daré otra sorpresa. Bendiciones”.

Sara Rocha aseguró que se
Sara Rocha aseguró que se ganó un de los vehículos de lujo rifados por el gobernador de San Luis Potosí. (Foto: @RGC_Mx)

Cabe destacar que no dio mayor detalle sobre el vehículo ni explicó el método utilizado para seleccionar a los ganadores, previo a su mensaje donde buscó desestimar la rifa.

En otra publicación donde también compartió fotos en el encuentro con el gobernador, aseguró que “el compromiso es y seguirá siendo que en este año que está por concluir y el próximo 2026 el trabajo entre ambos Poderes sea para la construcción de un mejor estado”.

Medios locales y nacionales indican que el otro ganador de esta rifa es el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Oscar Bautista Villegas, quien hasta el momento no ha mencionado ningún detalle sobre el encuentro con Gallardo Cardona.

Publicación de diputada del PRI genera críticas

En el video donde la diputada priista busca desmentir sus dichos sobre una presunta rifa en posada con el gobernador de San Luis Potosí, se pueden leer algunos comentarios que dudan que el esto no se haya llevado a cabo:

  • No adelantaste nada, te regañaron por decirlo!!!”
  • “A los potosinos nos gustaría diputada Sara Rocha Medina saber de donde saco el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el dinero para hacerles una posada y dar regalos tan costosos a ustedes los diputados… como autos … que son los que casualmente le aprueban sus iniciativas sin cambiarle ni una coma”
  • “No como se pueda arreglar ya es viral”

En líneas la polémica sobre una rifa llevada a cabo en posada encabezada por el gobernador de SLP

  1. El 9 de diciembre de 2025, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un evento con diputados locales que generó críticas ciudadanas debido a una presunta rifa de regalos lujosos.
  2. La diputada del PRI, Sara Rocha Medina, afirmó en un video haber ganado una SUV Nissan Kicks en la rifa realizada durante la posada organizada por el gobernador.
  3. Minutos después, la diputada aseguró que su anterior video había sido una broma anticipando el Día de los Santos Inocentes y no dio detalles sobre el método de selección de ganadores.
  4. Según reportes de medios, el diputado Oscar Bautista Villegas del Partido Verde también sería otro ganador, aunque no ha hecho comentarios públicos al respecto.

