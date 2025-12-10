Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 10 de diciembre

Los fans quieren saber quién se lleva la recompensa antes que nadie ( FB/ExatlonMx)

La expectativa por la Batalla Colosal de este miércoles 10 de diciembre en Exatlón México 2025 se intensifica, ya que el equipo azul llega con una racha de victorias que ha puesto en aprietos a sus rivales escarlatas.

Las predicciones en redes sociales favorecen a los azules para quedarse con el triunfo de la jornada.

Cabe señalar que en este reality deportivo la incertidumbre siempre está presente y ningún resultado puede darse por seguro.

Qué ha pasado en Exatlón México

En la semana once, el equipo azul ha demostrado un dominio sostenido, consolidando su posición como favorito.

La presión recae especialmente sobre José, quien tras caer en la zona de peligro volvió a enfrentar un duelo de eliminación, lo que añade tensión a la competencia.

(Facebook/ExatlonMx)

El equipo rojo , por su parte, continúa resentido por las bajas de Edna y Mau, mientras que varias de sus figuras aún no logran recuperar su mejor nivel en las pruebas de tiro.

Dónde ver Exatlón México

La transmisión de Exatlón México 2025 se realiza de lunes a viernes a las 19:00 por Azteca UNO, y los domingos a las 18:00.

Para quienes no pueden seguir el programa en vivo, los episodios también están disponibles en el canal de YouTube @exatlon.

Esta noche, la atención se centra en la disputa por la onceava Medalla Femenil, donde las mujeres de ambos equipos buscarán sumar un logro clave para sus escuadras.

Aunque los spoilers no han confirmado al ganador de la Batalla Colosal de hoy, la tendencia en redes sociales y el rendimiento reciente sugieren que el equipo azul, liderado por Evelyn y Koke, podría mantener su racha.

La única certeza es que la seguidilla de victorias azules está generando una presión creciente sobre el equipo rojo, que necesita revertir la situación para no quedar rezagado en la competencia.

Qué es la batalla colosal en Exatlón México

(FB/ExatlonMx)

En Exatlón México, la “Batalla Colosal” es un evento especial dentro de la competencia. Suele enfrentarse a los dos equipos participantes, Famosos y Contendientes, en circuitos con un premio mayor al habitual. A diferencia de las competencias diarias, en la Batalla Colosal los premios pueden incluir dinero, automóviles, viajes o beneficios significativos para el equipo ganador.

El formato y la frecuencia de la Batalla Colosal pueden variar según la temporada. La dinámica se caracteriza por circuitos más exigentes y reglas específicas, con la participación de todos los integrantes de ambos equipos. Es uno de los momentos más destacados de cada semana en Exatlón México.

Quiénes han ganado en el programa

En la semana 11, los azules dominaron:

Villa 360 del 8 de diciembre – azules

Duelo por la ventaja – azules

Juego de los enigmas – azules

Hombre en eliminación por perder en la zona de peligro – José Ochoa (de los azules)