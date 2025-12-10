México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 10 de diciembre

El reality despierta gran expectativa cada día, los miércoles corresponde a ciertos premios

Guardar
Los fans quieren saber quién
Los fans quieren saber quién se lleva la recompensa antes que nadie ( FB/ExatlonMx)

La expectativa por la Batalla Colosal de este miércoles 10 de diciembre en Exatlón México 2025 se intensifica, ya que el equipo azul llega con una racha de victorias que ha puesto en aprietos a sus rivales escarlatas.

Las predicciones en redes sociales favorecen a los azules para quedarse con el triunfo de la jornada.

Cabe señalar que en este reality deportivo la incertidumbre siempre está presente y ningún resultado puede darse por seguro.

Qué ha pasado en Exatlón México

En la semana once, el equipo azul ha demostrado un dominio sostenido, consolidando su posición como favorito.

La presión recae especialmente sobre José, quien tras caer en la zona de peligro volvió a enfrentar un duelo de eliminación, lo que añade tensión a la competencia.

(Facebook/ExatlonMx)
(Facebook/ExatlonMx)

El equipo rojo , por su parte, continúa resentido por las bajas de Edna y Mau, mientras que varias de sus figuras aún no logran recuperar su mejor nivel en las pruebas de tiro.

Dónde ver Exatlón México

La transmisión de Exatlón México 2025 se realiza de lunes a viernes a las 19:00 por Azteca UNO, y los domingos a las 18:00.

Para quienes no pueden seguir el programa en vivo, los episodios también están disponibles en el canal de YouTube @exatlon.

Esta noche, la atención se centra en la disputa por la onceava Medalla Femenil, donde las mujeres de ambos equipos buscarán sumar un logro clave para sus escuadras.

Aunque los spoilers no han confirmado al ganador de la Batalla Colosal de hoy, la tendencia en redes sociales y el rendimiento reciente sugieren que el equipo azul, liderado por Evelyn y Koke, podría mantener su racha.

La única certeza es que la seguidilla de victorias azules está generando una presión creciente sobre el equipo rojo, que necesita revertir la situación para no quedar rezagado en la competencia.

Qué es la batalla colosal en Exatlón México

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

En Exatlón México, la “Batalla Colosal” es un evento especial dentro de la competencia. Suele enfrentarse a los dos equipos participantes, Famosos y Contendientes, en circuitos con un premio mayor al habitual. A diferencia de las competencias diarias, en la Batalla Colosal los premios pueden incluir dinero, automóviles, viajes o beneficios significativos para el equipo ganador.

El formato y la frecuencia de la Batalla Colosal pueden variar según la temporada. La dinámica se caracteriza por circuitos más exigentes y reglas específicas, con la participación de todos los integrantes de ambos equipos. Es uno de los momentos más destacados de cada semana en Exatlón México.

Quiénes han ganado en el programa

En la semana 11, los azules dominaron:

  • Villa 360 del 8 de diciembre – azules
  • Duelo por la ventaja – azules
  • Juego de los enigmas – azules
  • Hombre en eliminación por perder en la zona de peligro – José Ochoa (de los azules)

Temas Relacionados

Exatlón MéxicoBatalla Colosalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la razón por la que bancos podrían bloquear transferencias en enero 2026

La medida publicada en el DOF por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene una calendarización para implementar acciones en las cuentas bancarias

Esta es la razón por

Cómo funcionará la nueva Ley de Economía Circular y cómo cambiará tu forma de consumir

La iniciativa busca coordinar políticas entre los tres niveles de gobierno, el sector productivo y la ciudadanía

Cómo funcionará la nueva Ley

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Frenaban vehículos en la carretera alegando ser agentes de seguridad; fueron capturados por elementos de la FRIP

Caen cuatro presuntos miembros del

La SEP prepara entrega de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Las tarjetas de apoyo, que tendrán un valor de mil 900 pesos bimestrales, se entregarán a partir de enero

La SEP prepara entrega de

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 10 de diciembre: activan marcha lenta por lluvias en el STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos miembros del

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

Aplazan hasta 2026 la audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana

PT en Michoacán confirma muerte de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán que estaba desaparecido

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny EN VIVO desde

Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: los fans ya están dentro del recinto y así son sus vistas

Christian Nodal desea saber lo que Cazzu hace con los millones de pesos que le da para Inti, asegura abogado

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Vive Latino 2026: este es el cartel completo por día

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Bivol: “Tendrá que actuar como un ‘Canelo ruso’ ”

La IA pronostica al ganador del partido de ida entre Tigres y Toluca en la gran final de la Liga MX

Falla en preventa para el México vs Portugal desata cobros irregulares y presuntas estafas

Reprograman venta de boletos para el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Banorte