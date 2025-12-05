Rosa Icela Rodríguez pide a gobierno de CDMX analizar leyes sobre edificaciones para cuidar mantos acuíferos

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en 'La Mañanera' de este lunes. (Gobierno de México)

Esta mañana, y en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Rosa Icela Rodríguez hizo un nuevo llamado a las autoridades y el propio Congreso de la Ciudad de México para hacer una nueva revisión al manejo y preservación de los mantos acuíferos de la capital tras las recientes modificaciones a la nueva Ley General de Aguas..

En concreto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a que los ajustes en la ciudad sean lo más pronto posible para poder resguardar estas zonas, las cuales, según investigaciones periodísticas, se han visto afectadas por el crecimiento del desarrollo inmobiliario en la CDMX:

Información en desarrollo...