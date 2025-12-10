EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Elementos de CBP apoyaron en el traslado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 14 personas, quienes ya fueron condenadas por actividades criminales, fueron enviadas de Estados Unidos a México, anunció la Oficina de Asuntos Públicos (GPA, por sus siglas en inglés).

En un informe compartido el 9 de diciembre detalla que la transferencia de los 14 individuos de origen mexicano fue realizada el pasado viernes 5 de diciembre y destacó que cada una de las personas cumplía condenas por distribución de drogas, posesión ilegal de armas o ambos delitos.

Con las acciones recientes, los 14 sujetos cumplirán su condena en territorio mexicano luego de que los propios reclusos solicitaron su traslado y que las acciones fueron autorizadas tanto por las autoridades de México como por las estadounidenses.

Los 14 reclusos solicitaron el envió a su país de origen. Tras la aprobación de ambos gobiernos, fueron trasladados el 5 de diciembre y cumplirán el resto de sus condenas en México, según lo estipulado en el tratado.

Las 14 personas solicitaron su traslado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de la institución detalla que en el traslado de los 14 individuos partició la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y el traslado forma parte del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre las dos naciones.

Las personas que están bajo custodia estatal y federal en EEUU pueden formar parte del programa de envío a su país de origen si cumplen con determinadas condiciones.

“Estados Unidos mantiene actualmente otros diez acuerdos bilaterales de traslado y dos convenciones multilaterales de traslado, lo que facilita la colaboración con más de 85 países”, es parte de lo expuesto en el informe.

Sin embargo, no fueron revelados los nombres de los sujetos enviados desde EEUU a México o las acciones específicas por las que fueron condenados. Aunque las autoridades estadounidenses sí detallaron que las penas que deberán cumplir van desde los 22 meses a los cuatro años y medio de prisión.

Criminales enviados de México a EEUU

Asimismo, las autoridades mexicanas han enviado criminales de alto perfil a territorio estadounidense. El pasado mes de febrero las autoridades mexicanas informaron el envío de 29 individuos ligados con actividades de narcotráfico.

Hay diez organizaciones criminales preponderantes en el país, aunque surgieron nuevas células delictivas. Imagen: Infobae México

Entre los sujeto enviados a EEUU estaban:

José Ángel Canobbio Inzunza , alias El Güerito o El 90 , vinculado a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

José Bibiano Cabrera Cabrera , alias El Durango , jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Altar, Sonora.

Antonio Oseguera Cervantes , alias Tony Montana , hermano de El Mencho y uno de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Erick Valencia Salazar, alias El 85, uno de los cofundadores del CJNG.

Mientras que, meses después, en agosto pasado otras 26 personas fueron enviadas a EEUU. Abigael González Valencia, alias Cuini y Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix fueron algunos de los sujetos llevados al país vecino del norte.