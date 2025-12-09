México

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México para combatir al narco

Se trata de la segunda ocasión en que el presidente de los Estados Unidos advierte posibles ataques a países que producen drogas

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante el anuncio de nuevos estándares de ahorro de combustible, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares en otros países como México.

Su declaración se llevó a cabo durante una entrevista realizada por la periodista Dasha Burns para el sitio Politico, en la que fue cuestionado acerca de la posibilidad de extender ataques a México y Colombia.

-“¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del fentanilo que ingresa a los Estados Unidos?“, cuestionó la periodista haciendo referencia a los ataques a presuntas narcolanchas.

-“Sí, claro que sí”, respondió el mandatario estadounidense.

Al respecto, Trump comentó que están considerando ampliar las operaciones militares por tierra para evitar el ingreso de criminales y drogas a los Estados Unidos, por lo que en un primer momento se enfocó en los ataques contra lanchas venezolanas, las cuales acusó de salir desde ese país con destino a Norteamérica.

Ataque contra lanchas realizado por
Ataque contra lanchas realizado por EEUU. Foto: Especial

Cabe señalar que la administración de Donald Trump ha lanzado al menos 22 ataques contra embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico -en aguas internacionales- que han provocado 87 muertos.

Cualquier país “está sujeto a ataque”, señaló Trump

Se trata de la segunda ocasión en la que Trump asegura que podría extender sus operaciones militares contra otros países que están implicados en la fabricación de fentanilo y cocaína, así como en el trasiego de estas drogas a los Estados Unidos.

Esta declaración la realizó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde fue cuestionado sobre los ataques realizados por el Ejército de EEUU como ofensiva contra el narcotráfico, a lo que respondió que no solo Venezuela podría ser blanco, sino que cualquier país que se dedique a la fabricación y distribución de drogas.

“Si entran por cierto país o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas, ya sea fentanilo o cocaína (…) cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ataque“, acusó ante medios.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

