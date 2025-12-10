México

¿Cuáles son las sustancias que acaban de aprobar en México para bajar de peso?

El organismo regulador ha dado luz verde a fármacos especializados que buscan mejorar el abordaje médico de los problemas relacionados con el exceso de peso

La Cofepris ha aprobado medicamentos
La Cofepris ha aprobado medicamentos especializados para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso en México en la última década.

El combate contra la obesidad en México ha dado pasos importantes en la última década gracias a la aprobación de medicamentos especializados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ante un panorama de salud pública marcado por el incremento de casos de obesidad y sobrepeso, el organismo regulador ha autorizado fármacos dirigidos al tratamiento crónico de estos padecimientos, transformando así las estrategias médicas disponibles para su manejo.

Tratamientos aprobados por Cofepris

El primer gran avance se dio en 2015, cuando Cofepris otorgó el registro sanitario a liraglutida, el primer análogo del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) indicado para el tratamiento crónico de la obesidad. Este medicamento puede ser recetado a adultos con índice de masa corporal igual o mayor a 30 kg/m², o de 27 kg/m² (de acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes) si presentan al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

Actualmente, México cuenta con registro sanitario para varios agonistas del receptor GLP-1, cada uno con una función específica en el tratamiento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2. Los medicamentos vigentes, según Cofepris, son:

  • Semaglutida
  • Liraglutida
  • Exenatida
  • Dulaglutida
  • Lixisenatida/Insulina glargina

De estas sustancias, solo dos medicamentos están autorizados como coadyuvantes en el control de peso para pacientes con obesidad o sobrepeso, siempre acompañados de dieta baja en calorías y ejercicio.

¿Cómo actúan estas medicinas?

Solo dos medicamentos GLP-1 están
Solo dos medicamentos GLP-1 están autorizados como coadyuvantes en el control de peso, junto con dieta baja en calorías y ejercicio.

Los medicamentos autorizados derivados del GLP-1 son hormonas que simulan la acción del péptido similar al glucagón humano. Su función principal es estimular la secreción de insulina y reducir el apetito, lo que ayuda a perder peso. Además, retardar el vaciamiento gástrico y disminuir la producción de glucagón contribuyen al control de la glucosa y al descenso de la masa corporal.

El uso de agonistas del receptor GLP-1 también se asocia a beneficios cardiovasculares y a la reducción de riesgos ligados a la diabetes tipo 2, aunque siempre bajo vigilancia médica. La evidencia clínica demuestra que este tipo de fármacos pueden reducir significativamente el peso corporal, especialmente en pacientes que combinan el tratamiento con modificaciones a su estilo de vida.

Recomendaciones y advertencias de Cofepris

Cofepris advierte sobre los riesgos
Cofepris advierte sobre los riesgos del consumo indiscriminado de medicamentos para la obesidad y recomienda adquirirlos solo con receta médica.

Cofepris advierte sobre el peligro del consumo indiscriminado y sin supervisión de estas sustancias. El organismo recuerda que la automedicación y el uso sin diagnóstico representan un riesgo concreto para la salud, pues pueden desencadenar desde reacciones adversas leves hasta complicaciones graves.

Las principales recomendaciones de la autoridad son:

  • Adquirir estos medicamentos solo con receta médica en establecimientos autorizados.
  • Evitar su compra en vías públicas, internet o redes sociales.
  • No utilizar estos productos para fines distintos a los autorizados en su registro sanitario. Así como evitar productos que no estén en español.

Entre los posibles efectos secundarios se incluyen náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, reacciones en el sitio de inyección y, en raras ocasiones, pensamientos suicidas o autolesiones. Aunque en este punto la evidencia no es concluyente.

