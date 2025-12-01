La OMS publicó su primera guía global sobre los medicamentos inyectables GLP-1 para el tratamiento de la obesidad

La nueva directriz internacional subraya que estos fármacos pueden ayudar a reducir el peso y complicaciones asociadas, pero deben combinarse con dieta saludable, actividad física y apoyo médico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primera guía global sobre el uso de medicamentos agonistas del receptor GLP-1 para el tratamiento de la obesidad, una enfermedad que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.

El documento fija las recomendaciones internacionales sobre el uso de estos fármacos y advierte sobre los desafíos de acceso y equidad que acompañan su implementación. Las nuevas directrices de la OMS señalan que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja asociada a 3,7 millones de muertes globales anuales.

La guía se centra en tres drogas para el tratamiento a largo plazo: liraglutida, semaglutida y tirzepatida. Estos medicamentos demostraron eficacia en la reducción de peso, el control de la glucosa y la disminución del riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales en personas con diabetes tipo 2.

La organización subraya que estos fármacos no constituyen una solución única ni “mágica”, y su uso debe estar complementado por intervenciones en el estilo de vida. Como una dieta saludable y ejercicio físico.

“En septiembre de 2025, la OMS añadió las terapias GLP-1 a su Lista de Medicamentos Esenciales para el manejo de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo. Con la nueva directriz, la OMS emite recomendaciones para el uso de estas terapias en las personas con obesidad, como parte de un enfoque integral que incluye una alimentación saludable, actividad física regular y el apoyo de profesionales de la salud", dice el texto del documento.

El aumento de la demanda global ha favorecido la circulación de productos de baja calidad, por lo que la OMS recomienda una distribución regulada y la supervisión estricta para proteger la seguridad de los pacientes

En el último año, los medicamentos inyectables como Ozempic (para la diabetes), Wegovy (para la obesidad) o Mounjaro (para diabetes y obesidad) mostraron un boom de demanda a nivel global, superando en muchos casos la oferta existente.

En septiembre la OMS incorporó dos principios activos a su lista de medicamentos esenciales para el manejo de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo: la semaglutida, desarrollada por el laboratorio danés Novo Nordisk y presente en el medicamento Ozempic, y la tirzepatida, producida por el laboratorio Eli Lilly e incluida en el fármaco Mounjaro.

A quiénes están destinadas las drogas GLP-1 contra la obesidad

La OMS estableció recomendaciones condicionales para el uso de medicamentos GLP-1 en adultos, dentro de un enfoque integral que incluye dieta saludable, actividad física regular y apoyo profesional. Además, advirtió que las terapias GLP-1 no se recomiendan para mujeres embarazadas y que su prescripción requiere supervisión médica.

La nueva guía de la OMS no está concebida como un manual de uso directo para pacientes con obesidad, sino que tiene como objetivo analizar la evidencia científica actual y confirmar que estos fármacos ofrecen beneficios comprobados y seguros.

La agencia sanitaria resaltó el potencial transformador de los medicamentos GLP-1 en la lucha contra la obesidad y las enfermedades asociadas. Estas terapias surgieron como una innovación relevante para enfrentar el crecimiento global de la obesidad y sus complicaciones, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño y enfermedades renales y arteriales.

La OMS advierte sobre los desafíos de acceso y equidad en la distribución de terapias GLP-1 para la obesidad a nivel global (REUTERS/George Frey/File Photo)

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que la organización apoya a los países y a las personas para controlar la obesidad de manera efectiva y equitativa. “Nuestra nueva guía reconoce que la obesidad es una enfermedad crónica que puede tratarse con atención integral y de por vida”, señaló Ghebreyesus.

La guía responde a la preocupación creciente por el aumento de la obesidad, que, según las proyecciones actuales, podría duplicar el número de personas afectadas hasta alcanzar los 2.000 millones en 2030.

El director de la OMS destacó que, aunque la medicación por sí sola no resolverá la crisis de salud, las terapias GLP-1 tienen la capacidad de ayudar a millones a superar la obesidad y reducir daños asociados. Y agregó que la llegada de estos medicamentos representa un punto de inflexión en el tratamiento de la obesidad.

A pesar de su potencial, la agencia sanitaria también advierte sobre importantes barreras en el acceso mundial a los medicamentos GLP-1. La producción actual solo permite que alrededor de 100 millones de personas reciban estos tratamientos, menos del 10% de quienes podrían beneficiarse. La organización insta a la industria farmacéutica a ampliar la fabricación y a contemplar estrategias como el precio escalonado para facilitar el acceso en países con menores ingresos.

Los medicamentos GLP-1 muestran eficacia en la reducción de peso y el control de la diabetes tipo 2, señaló la OMS (freepik)

“No son una solución mágica”

La OMS solicita a gobiernos y sistemas de salud el desarrollo de políticas que garanticen la equidad en el acceso y eviten un aumento de las desigualdades. Entre las propuestas, recomienda la compra conjunta, licencias voluntarias y preparación de los sistemas sanitarios para integrar estos medicamentos.

Katherine Jenner, directora ejecutiva de la Obesity Health Alliance, explicó que estos fármacos “tienen un papel importante, pero no son una solución mágica”.

Jenner advirtió al diario The Guardian que la mayoría de las personas recupera el peso perdido al suspender el tratamiento y que no resulta viable medicar indefinidamente a gran parte de la población.

La OMS alertó sobre la proliferación de productos falsificados y de calidad inferior, alentada por la fuerte demanda mundial. Para proteger la seguridad de los pacientes, recomienda una distribución regulada, prescripción médica adecuada y supervisión estricta.

La OMS instó a una acción rápida y coordinada para ampliar el acceso a las terapias GLP-1, mejorar la asequibilidad y fortalecer los sistemas de salud. Durante 2026, la organización trabajará junto a diversos actores para fijar un marco de priorización transparente y equitativo, con el objetivo de que quienes más lo necesitan sean los primeros en beneficiarse. La guía recibirá actualizaciones periódicas con la aparición de nueva evidencia científica.