Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

La mujer supervisó actividades de la organización tras la detención de su esposo (Infobae México/Jovani Pérez)

En estados Unidos fue sentenciada a 14 años de prisión una mujer identificada como integrante de una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa. Se trata de Claudia Patricia Álvarez Hernández, a quien le fueron asegurados vehículos, joyas y relojes de lujo.

Álvarez Hernández es esposa de Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela, este último señalado en su momento como líder de la estructura criminal denominada Los Valenzuela, parte del Cártel de Sinaloa.

Cómo llega a ser una integrante de relevancia

El informe de las autoridades estadounidenses detalla que la mujer se involucró de manera más cercana con las actividades del grupo delictivo tras el arresto de su esposo.

Fue en octubre de 2020 que Jorge Alberto Valenzuela fue capturado, lo anterior provocó que Claudia Álvarez y otros integrantes de la familia tuvieron más participación en las operaciones de Los Valenzuela.

Lo informado por el FBI sobre el caso (Instagram/@fbi)

En noviembre de 2020, fue ejecutado un cateo en la residencia de la mujer mencionada, en San Diego, California. Como resultado fueron asegurados relojes de lujo valuados en cinco millones de dólares, celulares, joyas y 220 mil dólares en efectivo.

El papel de Claudia Patricia Álvarez en Los Valenzuela

Jorge Valenzuela escaló en el mundo criminal por alrededor de 20 años, lo que le permitió llegar a ser una figura relevante para el Cártel de Sinaloa. Actualmente espera sentencia en California.

El papel de Álvarez Hernández, tras el arresto de su esposo, se enfocó en supervisar a los miembros de la estructura criminal, además de ubicar y recuperar activos ilegales en México y EEUU.

Las averiguaciones apuntan a que la mujer ahora condenada es una figura de confianza de alto rango dentro de Los Valenzuela.

(OFAC)

“Álvarez Hernández asumió la responsabilidad de los negocios ilegales de su esposo encarcelado para preservar su estilo de vida”, comentó Mark Dargis, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Diego.

Los Chapitos y Los Valenzuela

De igual manera, el reporte de las autoridades registra un conflicto entre Los Valenzuela y una estructura liderada por Iván Archivaldo Guzmán (hijo del Chapo Guzmán), este último acusado de comandar la facción de Los Chapitos.

“La Organización Valenzuela se vio envuelta en un conflicto violento con otro componente del Cártel de Sinaloa, liderado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar", es parte del informe oficial.

Como consecuencia de dicho conflicto fue asesinado Gabriel Valenzuela hermano de Jorge y líder del grupo. El homicidio llevó a los miembros de Los Valenzuela a conseguir armas de fuego, municiones, equipo táctico, vehículos blindados y chalecos antibalas.

En una entrevista con la periodista Anabel Hernández, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, aseguró que Iván Guzmán solicitó dos millones de dólares a su socio Gabriel Valenzuela para un soborno a autoridades mexicanas.

“El Chapito [como es conocido Iván Guzmán] se quedó con 600 mil dólares. Cuando Valenzuela descubrió que Iván se quedó con parte del dinero se enojó con Iván“, dijo El Licenciado.