Cómo activar la nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada CDMX paso a paso

La Ciudad de México recientemente dio a conocer su apuesta por la innovación en los servicios públicos con la llegada de la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI), una alternativa digital que permite el acceso a los principales sistemas de transporte a través de teléfonos móviles. Esta actualización responde a la transformación digital impulsada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y se integra como parte de la más reciente versión de la App CDMX.

El nuevo sistema ofrece una solución para los residentes que buscan realizar traslados más ágiles y seguros, eliminando la necesidad de portar plástico físico. La tarjeta virtual habilita el pago sin contacto en medios como Metro, Metrobús y Cablebús para usuarios de dispositivos Android y Huawei con tecnología NFC. Por ahora, quienes tienen teléfonos iPhone deberán esperar, ya que la compatibilidad está en desarrollo.

La tarjeta virtual se suma a la función “Cartera CDMX”, que concentra documentos digitales oficiales del gobierno local, entre ellos actas del Registro Civil, licencias de conducir y recibos de multas. Estos archivos pueden consultarse y utilizarse siempre que el usuario tenga registrada una cuenta Llave CDMX, requisito indispensable para acceder a los servicios. Además de simplificar trámites, la aplicación permite realizar recargas a través de CoDi, tarjetas bancarias y planificar rutas cotidianas, potenciando la eficiencia de la movilidad urbana.

Activación de la tarjeta virtual de Movilidad Integrada en CDMX

Para quienes buscan activar su Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, el procedimiento resulta sencillo y está pensado para asegurar la experiencia del usuario. Se requiere cumplir estos pasos en el dispositivo móvil:

  • Descargar la App CDMX desde la tienda oficial, buscando el ícono de ajolote.
  • Crear o iniciar sesión con una cuenta Llave CDMX.
  • Ingresar al apartado “Recarga Tarjeta” dentro de la aplicación.
  • Revisar que el teléfono cuente con tecnología NFC y activarla.
  • Seleccionar la opción “Tarjeta Virtual”.
  • Realizar una recarga inicial mínima de 15 pesos.
Una vez completadas estas etapas, el teléfono queda configurado para funcionar como pase en torniquetes y validadores de los sistemas de transporte compatibles. Esta medida apunta a reducir las filas en taquillas y máquinas de recarga, fortalecer la seguridad en los accesos y acercar más servicios a la ciudadanía desde una sola plataforma.

De momento, la digitalización no cubre el sistema de Red de Transporte de Pasajeros (RTP), aunque las autoridades informan que la integración tendrá lugar en el corto plazo. Mientras tanto, la expansión de la App CDMX incluye servicios relacionados con salud, cultura y gestión ciudadana, consolidándose como un referente en innovación gubernamental y acceso centralizado a los servicios públicos.

¿En dónde se respira el

