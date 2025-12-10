Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Omar García Harfuch durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

Las autoridades federales informaron sobre la detención de un hombre en Puebla identificado como posible integrante de una célula criminal independiente ligada con trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

Se trata de José de Jesús “N”, un sujeto apodado Gonzo quien sería un elemento encargado de las operaciones de la estructura criminal y quien fue asegurado en el municipio de San Andrés Cholula, según explicaron las autoridades el 9 de diciembre.

“En otros estados, como en Puebla, fue detenido José de Jesús “N”, alias “Gonzo”, operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos; se le aseguraron armas de fuego, cartuchos y cientos de pastillas de fentanilo”, expresó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura de Gonzo fue resultado de labores de cateo, en el sitio fue asegurada un arma corta, tres cargadores, 33 cartuchos, además de 400 pastillas de fentanilo, 600 gramos de estupefacientes, una decena de celulares y un par de vehículos.

Fue asegurado junto con pastillas de fentanilo. Crédito: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo

Detenido junto con pastillas de fentanilo

Cabe destacar que la detención de dicho sujeto fue realizada el pasado 28 de noviembre, aunque fue parte de las acciones destacadas durante la conferencia ofrecida por las autoridades el 9 de diciembre.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los indicios incautados, entre ellos un arma de fuego de color negro, así como pastillas de color azul.

“Cateo de un inmueble permitió la detención de José de Jesús “N” (a) “Gonzo”, operador de una célula delictiva independiente dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se aseguró un arma corta, 3 cargadores, 33 cartuchos, 400 pastillas de fentanilo, 600 gramos de estupefacientes, 10 celulares y 2 vehículos", se puede leer en el material compartido por García Harfuch.

Grupos criminales en Puebla

En el estado gobernado por Alejandro Armenta Mier han sido registradas acciones violentas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La agresión dejó tres elementos muertos Crédito: Facebook/Valor por Tecamachalco

Por ejemplo, el pasado mes de noviembre fue registrado un ataque armado en contra de elementos de seguridad estatal. Un video sobre os hechos indica que los responsables serían integrantes de la denominada Operativa Barredora, la cual estaría relacionada con el también llamado cártel de las cuatro letras.

Fue en el municipio de Huixcolotla que los uniformados fueron objeto de agresiones armadas, lo que resulto en la muerte de tres agentes: Yusami Monterrosas Apolinar, Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa.

El mismo mes de noviembre fue detenido Nazario “N”, un sujeto señalado como uno de los principales operadores del CJNG y quien al parecer operaba tanto en Jalisco como en Puebla. Dicho sujeto estaría relacionado con los delitos de extorsión y distribución de droga en los municipios de Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.