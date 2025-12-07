Gobierno de Puebla reforzará seguridad con operativo especial durante la temporada decembrina

El operativo busca proteger a la ciudadanía durante las fechas decembrinas. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

El gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, pondrá en marcha el operativo “Puebla Segura”, el cual contará con vigilancia aérea y patrullajes extraordinarios para fortalecer la seguridad durante la temporada decembrina.

Según las autoridades, este despliegue busca ofrecer protección y tranquilidad a las familias tanto en la zona metropolitana como en los puntos de mayor afluencia, para garantizar el bienestar en esta etapa del año que se suelen recibir ingresos extra.

Los trabajos serán realizados por corporaciones de los tres niveles de gobierno, destacando la labor de las fuerzas armadas.

Las acciones arrancarán la segunda semana del mes de diciembre, según declaraciones del gobernador del estado.

El operativo fue dado a conocer por Alejandro Armenta en un evento titulado: Bienestar para la seguridad, el turismo, el deporte y la cultura; sin embargo, contará con una presentación oficial el próximo 11 de diciembre.

Operativo Puebla Segura

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que en el marco del operativo “Puebla Segura” habrá patrullajes extraordinarios en la zona metropolitana y en los puntos de mayor concentración, como bancos, transporte público y principales centros comerciales, para garantizar el bienestar de los poblanos en esta temporada decembrina.

Además, señaló que dos helicópteros realizarán patrullajes aéreos permanentes para prevenir delitos y mantener una presencia disuasiva en áreas clave de la entidad.

Las acciones fueron informadas por Alejandro Armenta, gobernador del Estado, y Francisco Sánchez, titular de la SSP de la entidad. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

Armenta reiteró que la protección de la ciudadanía es la principal prioridad de su administración y exhortó a la población a aprovechar el servicio de acompañamiento bancario y a utilizar la línea de emergencia ″911″ durante sus compras, visitas a centros comerciales y operaciones financieras.

“Vamos a tener un resguardo de la población que solicite a través de los números de emergencia para que los acompañemos a los cajeros, para que los acompañemos a su salida de los centros comerciales”, afirmó el gobernador.

Asimismo, el gobernador detalló que la presentación oficial con detalles y el desglose de los operativos serán presentados el próximo 11 de diciembre.

Coordinación de Puebla en la Estrategia Nacional de Seguridad

El vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, ratificó en la conferencia de prensa donde se lanzó el operativo Puebla Segura, que el estado mantiene una coordinación constante con la Estrategia Nacional de Seguridad guiada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), Omar García Harfuch.

Sánchez subrayó que esta colaboración ha permitido observar una disminución relevante en el índice delictivo durante los primeros meses de la actual administración estatal.

Participación de fuerzas federales, estatales y municipales

El operativo Puebla Segura contará con los trabajos coordinados de elementos federales, estatales y municipales. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

La estrategia “Puebla Segura” reforzará la seguridad pública mediante el despliegue de más elementos, el uso de tecnología y el incremento de recursos logísticos.

El operativo incluirá la participación de las fuerzas armadas, entre las cuales podrían integrarse la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN).

Además, autoridades informaron que participarán elementos de la policía estatal y los cuerpos policiales municipales.

El objetivo declarado por las autoridades es que la población disfrute la temporada navideña y el inicio del año con mayores niveles de protección.

Durante el anuncio, el gobernador Armenta informó que en términos generales el estado está por abajo de la media nacional de cifras delictivas, aunque también detalló que en la capital se tiene un foco rojo, por lo que se encuentran decididos a enfrentar con toda la fuerza del Estado la situación para proteger a la población.