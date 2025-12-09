Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

La intervención de Adal Ramones en la gala de expulsión desata críticas por presunta censura a Kim Shantal (Infobae México / Jovani Pérez)

La reciente emisión de “La granja VIP” generó una ola de críticas en redes sociales tras la decisión de la producción de sancionar únicamente a Alberto del Río, “el Patrón”, y no a Eleazar Gómez, luego de un altercado entre ambos.

La polémica se intensificó cuando Kim Shantal intentó denunciar en vivo episodios de acoso por parte de Gómez, pero fue interrumpida por el conductor Adal Ramones, quien le impidió continuar con su testimonio.

Este momento, ampliamente replicado en plataformas, convirtió el nombre de Ramones en tendencia en México y desató un debate sobre el manejo de denuncias en televisión nacional.

La polémica en 'La granja VIP' surge tras sancionar solo a Alberto del Río y no a Eleazar Gómez por un altercado (Ilustración: Jovani Pérez)

La participación espontánea de Kim contra Eleazar

Durante la gala de expulsión, la intervención de Ramones fue percibida por muchos usuarios como un acto de censura hacia Kim Shantal, quien expresó: “¿Por qué no mejor ya le dan el premio (a Eleazar) y nos vamos todos a nuestra casa?, pues sí, la verdad, me parece súperinjusto”.

La influencer argumentó que el comportamiento de Gómez resultaba incómodo para varios participantes, señalando: “Se la pasa acosándonos, no respeta el espacio personal, todo el tiempo tengo que sentir su baba aquí cuando está borracho, ¿nada de eso se le prohíbe?, tenemos cuatro días soportándolo, soportando su acoso, sus groserías, sus maldiciones...”.

A pesar de la insistencia de Kim, Ramones la interrumpió reiteradamente, indicando que el asunto debía debatirse solo entre los involucrados directos.

Kim Shantal denuncia acoso de Eleazar Gómez en vivo, pero es interrumpida por el conductor Adal Ramones (Captura de pantalla TikTok)

“Kim, Kim... Kim te pido, por favor, guardes silencio, este asunto era sólo para debatirse con ellos dos, solamente con ellos dos, Kim no es tu caso, no es tu momento, no estás tú contemplada en el panorama, voy a continuar, Kim, por favor... esta es la cuarta vez que te pido por favor..., necesito continuar”, dijo el conductor.

La reacción del público no se hizo esperar. Comentarios en redes sociales criticaron la intervención de Ramones, considerando que la interrupción a Kim Shantal representó una desestimación de su testimonio, y se señalaron presuntas conductas ‘machistas’ y ‘misóginas’ por parte de Ramones, además cuestionaron el manejo del tema por parte de la producción del reality.

Adal Ramones y el tiempo contra reloj al aire

En entrevista con el programa Ventaneando, Adal Ramones explicó los motivos detrás de su decisión de no permitir que Kim Shantal continuara hablando.

El conductor afirmó: “Uno, hay que aclarar, es un programa en vivo, hay un guion prestablecido, hay minutos exactos y nos gana el tiempo, me toca poner el orden a mí, algunos les gusta... algunos no, pero... fuimos tendencia”, según declaró.

El nombre de Adal Ramones se vuelve tendencia en México tras impedir que Kim Shantal exponga su testimonio (@adalramones, Instagram)

Ramones añadió que, aunque valora que Kim defienda sus puntos de vista, la resolución de la producción fue limitar el debate a los participantes directamente involucrados, es decir, Eleazar Gómez y “el Patrón”. El conductor argumentó:

“De repente dicen ‘no dejaste hablar a Kim, ¿por qué no dejaste hablar a Kim?’, porque no era un debate, el tema era con ellos dos, pero Kim, obviamente, defendiendo lo que ella creía justo, comenzó a debatir porque si no todos tendrían el derecho de hablar; quiero que sepa el público que sí los leemos, sí los escuchamos”.