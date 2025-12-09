Suspenden construcción de casas de Infonavit en Acapulco impulsadas por Sheinbaum ¿Cuál fue la razón?

El fraccionamiento Brisa Vista contempla la construcción de mil 80 viviendas en Acapulco. (X @miguelmata63)

Trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco clausuraron durante el pasado fin de semana una obra de construcción de viviendas impulsada por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que existe un convenio de colaboración formal entre el municipio, Sedatu, Conavi, Issste e Infonavit para facilitar la ejecución del programa.

La clausura se realizó en el fraccionamiento Brisa Vista, ubicado en la parte alta de la colonia Navidad de Llano Largo, en la zona suburbana del puerto de Acapulco, donde se proyecta la construcción de mil 80 viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

De acuerdo con trabajadores de la construcción, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, el viernes 5 de diciembre personal de la Dirección de Ecología, acompañado de elementos de la fuerza pública municipal, acudió al sitio para colocar los sellos de clausura tanto en la maquinaria como en los accesos al predio.

Los obreros señalaron que, pese a existir un convenio de adhesión firmado por el propio Ayuntamiento, no se respetaron los acuerdos que obligan al municipio a otorgar permisos y licencias de manera gratuita y expedita.

Convenio firmado y compromisos incumplidos

Según un documento difundido en redes sociales, correspondiente al convenio para la ejecución del programa federal de vivienda, el Ayuntamiento de Acapulco firmó una Declaratoria de Adhesión en la que se establecen diversos compromisos para facilitar la construcción.

Trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, municipio gobernado por Abelina López, clausuraron durante el pasado fin de semana una obra de construcción de viviendas impulsada por el gobierno federal. Crédito: Fb: Abelina López

El documento está firmado por la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, el síndico administrativo Miguel Jaimes Ramos y la secretaria general del Ayuntamiento Leticia Lozano Zavala.

Entre los puntos más relevantes del convenio se establece que el municipio debe:

Otorgar todas las facilidades administrativas y fiscales , mediante la expedición ágil de permisos, licencias y trámites.

Exentar o subsidiar el pago de derechos necesarios para la ejecución de la obra, incluso en los procesos de escrituración.

Apoyar a la federación en la implementación de facilidades administrativas y beneficios fiscales para la regularización de asentamientos humanos.

Sin embargo, los trabajadores denunciaron que estos compromisos no fueron cumplidos, ya que, lejos de brindar apoyo, el gobierno municipal procedió a la clausura del proyecto.

Tras los reportes de la suspensión, medios de comunicación locales y nacionales acudieron a la zona, luego de que vecinos alertaran sobre un despliegue considerable de policías durante las primeras horas de la tarde del viernes.

De acuerdo con los testimonios recabados, la clausura inició poco antes del mediodía y se prolongó por cerca de una hora. Cuando los reporteros arribaron al lugar, ya no había presencia de autoridades municipales.

Personal municipal colocó sellos de clausura en la maquinaria de la obra. Foto: Cuartoscuro

Una obra clave del programa nacional de vivienda

El programa federal de vivienda es considerado una de las obras insignia del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que contempla la construcción de más de un millón 300 mil viviendas en todo el país para personas de escasos recursos.

El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna para trabajadores con salario mínimo, tanto del sector privado como del sector público, a través de esquemas de financiamiento de Infonavit y Fovissste.

Para el estado de Guerrero se proyecta la edificación de alrededor de 20 mil viviendas, de las cuales Acapulco tendría acceso a cerca de 9 mil. El fraccionamiento Brisa Vista representa más del 10 por ciento de la meta municipal.

De acuerdo con lo argumentado por la Dirección de Ecología, la clausura se realizó debido a que la obra no contaba con el número suficiente de baños para los trabajadores.

“Hay aproximadamente 100 trabajadores, pero solo hay instalados seis sanitarios. Consideraron que faltarían uno o dos más para cubrir las necesidades del personal, además de que no se ubicaron contenedores para los residuos sólidos”, relataron los trabajadores.