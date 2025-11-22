México

Santos anuncia la salida de Bruno Barticciotto del Club

La directiva anunció la desvinculación del atacante chileno, quien regresa a Talleres de Córdoba tras no alcanzar las metas establecidas

El Club Santos hizo oficial
El Club Santos hizo oficial la salida de Bruno Barticciotto después de un semestre irregular.

La noticia de que Bruno Barticciotto no continuará en Santos Laguna para el siguiente torneo ha sido confirmada.

El delantero chileno, que llegó a Torreón como una apuesta de la directiva para reforzar el ataque, fue dado de baja tras concluir su contrato de préstamo.

La decisión de prescindir de sus servicios no sólo responde a cuestiones contractuales, sino también al contexto deportivo que atraviesa el equipo. Barticciotto fue visto como un proyecto a mediano plazo, capaz de aportar juventud y proyección internacional, pero las lesiones y la falta de continuidad limitaron su impacto.

"Club Santos Laguna informa que
"Club Santos Laguna informa que concluyó la etapa como Guerrero del jugador Bruno Barticciotto."

En consecuencia, la directiva optó por hacer oficial, a través de las redes y el sitio oficial del club, que optaría por cerrar su ciclo en México y abrir un nuevo capítulo para Santos, que ahora deberá replantear su estrategia de cara al Clausura 2026.

Condiciones de la salida de Barticciotto de Santos

Barticciotto llegó cedido desde Talleres de Córdoba bajo un contrato de préstamo que incluía una opción de compra. Esta cláusula estaba condicionada a su rendimiento, especialmente en la cuota de goles que debía alcanzar durante el año.

Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad impidieron que cumpliera con los objetivos establecidos. Ante este panorama, la directiva albiverde decidió no ejercer la opción de compra y cerrar su etapa en México.

Bruno Barticciotto en uno de
Bruno Barticciotto en uno de sus primeros encuentros en la Liga MX, frente a Monterrey

El paso de Barticciotto en Santos

Durante su paso por Santos Laguna, Barticciotto disputó 21 partidos oficiales en la Liga MX, repartidos entre el Clausura y el Apertura 2025. Su debut fue prometedor, con un doblete que generó ilusión en la afición, pero con el paso de las jornadas su aporte ofensivo se fue diluyendo.

Las lesiones musculares lo alejaron de la cancha en periodos clave y le impidieron consolidarse como referente en el ataque. A pesar de ello, siempre mostró compromiso y profesionalismo, lo que le valió el reconocimiento de sus compañeros y de la afición.

Su salida representa el final de una etapa corta pero significativa en la Liga MX, donde generó expectativas desde su llegada y dejó huella con momentos puntuales que ilusionaron a la afición.

El siguiente paso para Barticciotto y Santos Laguna

El futuro inmediato de Barticciotto apunta a su regreso a Talleres de Córdoba, club dueño de su carta y con el que tiene contrato vigente hasta 2027. No obstante, su situación aún no está completamente definida, ya que podría reincorporarse al proyecto argentino o ser negociado nuevamente en el mercado sudamericano.

Bruno Barticciotto brilla en el
Bruno Barticciotto brilla en el fútbol argentino en Talleres de Córdoba y espera debutar oficialmente con la selección de Chile

Con apenas 24 años, el delantero todavía tiene margen para relanzar su carrera y consolidarse como un atacante importante, ya sea en Argentina, Chile o incluso en otra liga latinoamericana.

Su salida se enmarca en un contexto complicado para los de la comarca. El equipo terminó el Apertura 2025 en la posición 11 de la tabla con 20 puntos, quedando fuera del Play In después de la victoria de Pumas sobre Cruz Azul en la última jornada.

Los Guerreros se quedaron a
Los Guerreros se quedaron a un punto de clasificar al Play In, desplazando así a los Pumas de la UNAM.

Además, el club arrancará el Clausura 2026 en la parte baja de la tabla de cocientes, con riesgo de sanciones económicas. Es así que ahora la directiva enfrenta la presión de replantear su estrategia, renovar la plantilla y recuperar protagonismo en la Liga MX.

