Lucero habla de su conexión con la Virgen de Guadalupe previo a su participación en Las Mañanitas en la Basílica

Lucero ha participado por años en la tradicional transmisión televisiva. (Lucero / Facebook)

Cada diciembre, cuando México se prepara para honrar a la Virgen de Guadalupe, una de las transmisiones más emblemáticas de la televisión mexicana vuelve a reunir a millones de espectadores: Las Mañanitas a la Virgen.

Entre los artistas que regresan este 2025 destaca Lucero, cuya presencia en esta celebración no solo es parte de una tradición mediática, sino una expresión de fe profundamente vinculada a su vida personal y profesional.

La actriz y cantante, convocada nuevamente por Televisa para la serenata del 12 de diciembre, ha explicado que su participación tiene un significado espiritual. La Guadalupana, asegura, ha sido un apoyo constante en su camino. “Cada vez que tengo un concierto o una grabación, lo que hago es pedirle a la Virgen que me dé la fuerza de comunicar cosas bonitas y alegres. Me encomiendo a ella para que me lleve de la mano en el escenario o en el set de cine o televisión”, dijo en una conversación con Hallow, plataforma de contenido católico.

Lucero cantándole a la Virgen de Guadalupe 2023. (Captura de pantalla X)

Su presencia en Las Mañanitas se remonta a cuatro décadas atrás, pero desde 2023 tiene un valor especial debido a la participación de su hija, Lucero Mijares, quien nuevamente estará a su lado este año.

Para la intérprete, cantar juntas se ha convertido en un símbolo espiritual: “Aunque no he vivido en carne propia un milagro, su presencia en mi vida es una demostración de fe. Que yo pueda estar con la gente que amo y con mi hija, es un milagro constante que nos ha traído muchas bendiciones”.

Lucero, además, afirma que su preparación para esta transmisión no es técnica, sino emocional. La artista considera este homenaje como una forma de agradecer y de renovar su fe cada año. Sobre lo que pide a la Virgen en esta fecha, ha sido clara: “Lo único que pido es conservar las bendiciones que me ha dado, lo mismo que la salud de mis hijos, de la gente cercana a mí, a mi familia y a todas las personas”.

Este 2025, Televisa reunirá a voces como Carlos Rivera, Edith Márquez y al Mariachi Gama Mil; mientras que TV Azteca presentará un especial con Viviann Baeza, German Montero, Denisse de Kalafe, Carolina Ross, Tatiana y otros artistas. Ambas transmisiones comenzarán a las 23:00 horas y mantendrán viva una tradición que mezcla música, fe y cultura popular.

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Cada 11 de diciembre, millones de mexicanos y devotos en el extranjero siguen la serenata a la Virgen de Guadalupe, una tradición televisiva cuyo origen se remonta a la década de 1950. La primera transmisión se realizó en 1951, cuando Telesistema Mexicano llevó a los hogares imágenes del peregrinaje y de la Bendición de las Rosas. En ese entonces, pocos contaban con televisor, pero la devoción bastó para repetir el evento al año siguiente.

Carlos Salinas Saucedo, pionero en esta cobertura, relató que las primeras serenatas eran completamente improvisadas. Músicos, tríos y artistas se acercaban espontáneamente al micrófono instalado en la Colegiata. “Todo era espontáneo, no había una organización. Había un micrófono en la Colegiata, y cualquier artista o trío cantaba cualquier canción y luego se iba”, recordó en una entrevista para Desde la Fe. Entre los primeros participantes figuró José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.

Lola Beltrán, María Victoria, Tomás Méndez y Amalia Mendoza ‘La Tariácuarí’ fueron los primeros artistas en cantarle a la Virgen. (Facebook).

El momento que dio origen formal a Las Mañanitas ocurrió en 1955, cuando el escritor Rafael Solana anunció en vivo que a la medianoche se le cantarían Las Mañanitas a la Virgen. La producción improvisó iluminación y reunió a los peregrinos para interpretar el tema. “Esas fueron las primeras Mañanitas, improvisadas, a un costado del atrio de la recién inaugurada Plaza de las Américas”, contó Salinas Saucedo.

Al año siguiente, artistas como Lola Beltrán y Amalia Mendoza “La Tariácuri” fueron invitados, lo que consolidó el formato y atrajo a más televidentes. Con el tiempo, la transmisión se convirtió en un evento nacional que también acompañó emocionalmente a comunidades migrantes en Estados Unidos.

Carlos Salinas Saucedo dirigió esta tradición durante 45 años, hasta 1997. Aunque las producciones han evolucionado, la esencia permanece: una serenata en honor a la Virgen Morena que une fe, música y tradición, y que continúa emocionando a millones de personas cada diciembre.

Carlos Salinas Saucedo produjo Las Mañanitas a la Virgen desde 1951 a 1997. (Captura de pantalla YouTube).