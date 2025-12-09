Gobierno de CDMX emite bono verde por 3 mil mdp en BMV para construir nuevas líneas del Cablebús

Clara Brugada y el secretario de Hacienda encabezaron el campanazo de apertura. | Hacienda

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emitieron un Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un valor de 3 mil millones de pesos.

En su cuenta de X, la jefa de Gobierno capitalina indicó que “cada peso respaldará proyectos sustentables como el Cablebús” y consideró la emisión del bono como una muestra de “la confianza de las y los inversionistas” en la ciudad.

Brugada Molina precisó que el bono estará destinado a la construcción de las líneas 5 y 6 del Cablebús, que conectarán a las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, así como a Milpa Alta con Tláhuac, respectivamente.

“Regresamos al mercado bursátil para emitir un Bono Verde de $3 mil millones, destinado a financiar las nuevas líneas de @MICablebusCDMX en Álvaro Obregón–Magdalena Contreras y Milpa Alta–Tláhuac", escribió en una segunda publicación.

De igual forma, mencionó que tras encabezar el campanazo de apertura junto con el secretario de Hacienda, aseveró que la “Ciudad de México es pionera en emisiones de deuda responsable desde 2003″ y reafirmó su compromiso con la movilidad sustentable.

Por su parte, Édgar Amador explicó que el actual Bono Verde, según la Secretaría de Hacienda, se diferencia por ser un instrumento quirografario con tasa fija y un plazo de 10 años.

Destacó que cuenta con la máxima calificación crediticia (AAA) otorgada por Fitch y HR Ratings, además de estar alineado a los principios internacionales de bonos verdes, la Taxonomía Sostenible de México y los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para financiamiento subnacional.

“Este marco brinda certidumbre a emisores e inversionistas y alinea proyectos de movilidad con estándares nacionales e internacionales”, resaltó.

Amador reconoció la labor de la propia Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, así como el apoyo de la Bolsa Mexicana de Valores, resaltando su papel como plataforma para el crecimiento del mercado de deuda sostenible en México.

El secretario también dirigió un mensaje a las entidades federativas y gobiernos subnacionales para que repliquen este tipo de esfuerzos.

“Animo al resto de las entidades federativas y gobiernos subnacionales a reproducir este esfuerzo para continuar democratizando el acceso al mercado de capitales a lo largo del país”, afirmó, según lo registrado en el acto.

Finalmente, Édgar Amador se dirigió a los inversionistas presentes agradeciéndoles su confianza en el instrumento, recalcando que cada peso invertido en el Bono Verde se reflejará en infraestructura que transforme barrios, mejore el entorno y eleve la calidad de vida de miles de personas.

Comprometió, además, la continuidad del trabajo desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que este tipo de financiamientos –con criterios claros, responsables y sostenibles– sean accesibles para más gobiernos locales.