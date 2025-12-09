México

Gobierno de CDMX emite bono verde por 3 mil mdp en BMV para construir nuevas líneas del Cablebús

La jefa de Gobierno y el secretario de Hacienda encabezaron el campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores

Guardar
Clara Brugada y el secretario
Clara Brugada y el secretario de Hacienda encabezaron el campanazo de apertura. | Hacienda

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emitieron un Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un valor de 3 mil millones de pesos.

En su cuenta de X, la jefa de Gobierno capitalina indicó que “cada peso respaldará proyectos sustentables como el Cablebús” y consideró la emisión del bono como una muestra de “la confianza de las y los inversionistas” en la ciudad.

Brugada Molina precisó que el bono estará destinado a la construcción de las líneas 5 y 6 del Cablebús, que conectarán a las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, así como a Milpa Alta con Tláhuac, respectivamente.

“Regresamos al mercado bursátil para emitir un Bono Verde de $3 mil millones, destinado a financiar las nuevas líneas de @MICablebusCDMX en Álvaro Obregón–Magdalena Contreras y Milpa Alta–Tláhuac", escribió en una segunda publicación.

De igual forma, mencionó que tras encabezar el campanazo de apertura junto con el secretario de Hacienda, aseveró que la “Ciudad de México es pionera en emisiones de deuda responsable desde 2003″ y reafirmó su compromiso con la movilidad sustentable.

Por su parte, Édgar Amador explicó que el actual Bono Verde, según la Secretaría de Hacienda, se diferencia por ser un instrumento quirografario con tasa fija y un plazo de 10 años.

Destacó que cuenta con la máxima calificación crediticia (AAA) otorgada por Fitch y HR Ratings, además de estar alineado a los principios internacionales de bonos verdes, la Taxonomía Sostenible de México y los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para financiamiento subnacional.

“Este marco brinda certidumbre a emisores e inversionistas y alinea proyectos de movilidad con estándares nacionales e internacionales”, resaltó.

Amador reconoció la labor de la propia Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, así como el apoyo de la Bolsa Mexicana de Valores, resaltando su papel como plataforma para el crecimiento del mercado de deuda sostenible en México.

El secretario también dirigió un mensaje a las entidades federativas y gobiernos subnacionales para que repliquen este tipo de esfuerzos.

“Animo al resto de las entidades federativas y gobiernos subnacionales a reproducir este esfuerzo para continuar democratizando el acceso al mercado de capitales a lo largo del país”, afirmó, según lo registrado en el acto.

Finalmente, Édgar Amador se dirigió a los inversionistas presentes agradeciéndoles su confianza en el instrumento, recalcando que cada peso invertido en el Bono Verde se reflejará en infraestructura que transforme barrios, mejore el entorno y eleve la calidad de vida de miles de personas.

Comprometió, además, la continuidad del trabajo desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que este tipo de financiamientos –con criterios claros, responsables y sostenibles– sean accesibles para más gobiernos locales.

Temas Relacionados

CDMXHaciendaBono VerdeBolsa Mexicana de ValoresCablebúsmexico-noticias

Más Noticias

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

El abogado del líder del Cártel de Sinaloa pidió más tiempo argumentando que su colaboración es limitada con su cliente

El abogado Frank Pérez solicitó

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: segunda manifestación en avenida Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

SICT presenta avance del 78% en el Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca oaxaqueña

Autoridades informaron sobre los adelantos realizados en el año 2025 en plan que impulsa la modernización de infraestructura vial en carreteras del estado de Oaxaca

SICT presenta avance del 78%

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex: esta es la fecha límite para el registro a estudiantes universitarios

Es un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación superior con excelencia académica

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex:

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Las autoridades reportaron el arresto de cuatro generadores de violencia más en Hermosillo

Cae presunto jefe de sicarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto jefe de sicarios

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Atacan a tiros a subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Bu Cuarón desafía a sus

Bu Cuarón desafía a sus haters tras polémica en show de Dua Lipa “Escuché que les interesaba como canto”

Actor de Televisa vive momentos de tensión en Japón durante la alerta de tsunami: “Ayuda, estoy nervioso”

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: La Bea encuentra su anillo de compromiso

Revelan contradicciones de Fátima Bosch sobre denuncia de Nawat Itsaragrisil en polémica entrevista: “No tengo ninguna”

A 2 semanas de la muerte de su madre, Aislinn Derbez reaparece para abrir su corazón en medio del duelo

DEPORTES

Carlos Hermosillo revienta a Sergio

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes comprar boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Así fue la aparatosa lesión de Neón en la Arena México: cuál es su estado de salud

Comienzan los cuartos de final de la NBA Cup, cuándo y dónde ver en México