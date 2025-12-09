Fraude telefónico deja sin armamento a la policía de Techaluta, Jalisco

Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional patrullan actualmente Techaluta. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

La Policía Municipal de Techaluta de Montenegro, en el sur de Jalisco, quedó completamente desarmada luego de un fraude telefónico que provocó la pérdida de 170 mil pesos en efectivo y nueve armas de uso oficial, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad del estado a tomar el control total de la comisaría y reforzar la vigilancia en el municipio.

Tras estos hechos, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que la corporación municipal fue intervenida debido a que no puede operar un cuerpo policiaco sin armamento y a que existe una investigación en curso contra el funcionario involucrado.

“La de Techaluta fue, a partir de este fraude —también porque entregaron las armas—, intervenida. No puede estar un municipio sin armamento y la policía no puede funcionar, además está en proceso de investigación el funcionario”, declaró Zamora.

El fraude ocurrió alrededor de las 22:30 horas del 3 de diciembre, cuando el comandante en turno de la comisaría recibió una llamada telefónica de una persona que se ostentó falsamente como funcionario.

Así se perpetró el fraude contra la policía

De acuerdo con la información oficial, durante la llamada el supuesto funcionario ordenó al comandante retirar y depositar 170 mil pesos en una cuenta bancaria no identificada, como parte de un trámite que presuntamente debía realizarse de manera urgente.

La comisaría municipal quedó sin armamento tras el fraude telefónico. (Foto: Instagram/dspm.ensenada)

Posteriormente, el mismo impostor instruyó al mando policiaco a extraer nueve armas de las instalaciones de Seguridad Pública y entregarlas a un taxista que pasaría por ellas, bajo el argumento de que debían ser revisadas o trasladadas por una instancia superior.

El comandante acató las órdenes sin verificar la identidad del interlocutor, lo que permitió que los delincuentes consumaran el engaño y se apoderaran tanto del dinero público como del armamento oficial.

El presidente municipal de Techaluta de Montenegro, Alfredo Sánchez, confirmó que se trató de un fraude altamente planeado por delincuentes con experiencia.

“Fue una estafa llevada a cabo por delincuentes con gran experiencia. Están rastreando los números telefónicos; son dos los que realizaron la extorsión”, detalló el alcalde.

Las autoridades ya iniciaron el rastreo de las llamadas, operaciones bancarias y movimientos relacionados con el fraude, a fin de identificar a los responsables.

El dinero y las armas fueron entregados a los delincuentes mediante engaños. (Foto: Seguridad Pública Municipal de Ensenada)

Estado interviene la seguridad del municipio

Como consecuencia directa del despojo de armamento, la Secretaría de Seguridad de Jalisco tomó el control operativo de la comisaría de Techaluta, al quedar los policías municipales imposibilitados para realizar funciones de seguridad.

Actualmente, en las calles del municipio se observa patrullaje permanente de unidades de la Policía Estatal Preventiva, así como la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes asumieron la vigilancia para evitar que el municipio quedara en total vulnerabilidad.

De manera provisional, todos los elementos de la comisaría de Techaluta permanecen como policías de línea, en tanto se desarrollan las investigaciones y se determina su situación administrativa y operativa.

Además, fue abierto un proceso de investigación formal contra el funcionario que recibió y obedeció la llamada presuntamente fraudulenta, con el objetivo de determinar su posible responsabilidad por negligencia, omisión o colusión.