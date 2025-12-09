Cómo preparar flan de cacahuate, un postre con sabor, tradición y color

El flan de cacahuate ha comenzado a llamar la atención entre quienes buscan postres con raíces mexicanas y un toque contemporáneo. Su preparación combina la suavidad clásica del flan con la intensidad de un fruto tostado que aporta textura y un aroma profundo.
La receta recurre a ingredientes sencillos, entre ellos leche condensada, leche entera, cajeta y cacahuates tostados sin sal, que al mezclarse logran una crema uniforme y ligeramente perfumada. El resultado final es un postre suave, dorado y con matices tostados que se equilibran con acompañamientos que realzan su carácter.
Un jarabe con licor de tequila y una salsa de moras redondean el perfil dulce con notas frutales y un toque aromático. Al momento de servir, cada pieza luce una textura firme y tersa que invita a la primera cucharada. Es un postre accesible, vistoso y con un sabor que permanece en la memoria.
Receta de flan de cacahuate
Esta receta es de Josefina Santacruz y el paso a paso lo puedes encontrar disponible dentro del catálogo web del sitio gastronómico Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente una hora en realizarlo, al finalizar el rendimiento total será de siete porciones.
Ingredientes
Flan
- 3½ cucharadas de cajeta
- 1 lata de leche condensada
- 373 ml de leche entera
- 150 g de cacahuates tostados sin sal
- 3 huevos
Jarabe de licor de tequila
- ½ Ɩ de agua
- 350 g de azúcar
- ½ taza de licor de tequila o de agave
Salsa de moras
- 100 g de moras
- 70 g de azúcar
- 4 cucharadas de agua
Preparación
Flan
- Precaliente el horno a 150 ºC
- Cubra el fondo de los moldes con la cajeta
- Licue todos los ingredientes
- Cerciórese de que el cacahuate quede bien molido
- Vierta la mezcla en los moldes y hornéelos a baño María durante 25 minutos. Retírelos del horno y deje enfriar
Jarabe de licor de tequila
- Hierva a fuego bajo el agua con el azúcar hasta que tome consistencia de jarabe ligero.
- Añada el licor. Retire del fuego y deje enfriar
Salsa de moras
- Hierva en una olla a fuego medio todos los ingredientes durante 10 minutos (debe obtener una consistencia espesa). Retire del fuego y deje enfriar
Presentación
- Desmolde los flanes y sírvalos con el jarabe de licor de tequila y la salsa de moras
Qué son las moras y por qué son beneficiosas
Las moras son unos frutos pequeños que crecen en arbustos y destacan por su sabor ácido y dulce. Además incluye antioxidantes que protegen al organismo frente a procesos de oxidación celular.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, “las moras son una excelente fuente de vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico y favorece la salud de la piel al estimular la producción de colágeno. También contienen fibra, lo que contribuye a una buena digestión y regula el tránsito intestinal”.
Su versatilidad las hace perfectas para salsas, bebidas, repostería y preparaciones frescas. En este flan, aportan un contraste que equilibra la dulzura y agrega frescura al plato final.