¿Cómo operaba la supuesta red de corrupción vinculada a César Duarte?

“César Duarte Jáquez fue detenido hoy en Chihuahua por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, este 8 de diciembre, reactivó las indagatorias sobre una presunta red de corrupción que habría operado durante su administración entre 2011 y 2016.

Duarte enfrentaba desde hace años diversas órdenes de aprehensión por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos y, tras permanecer prófugo, fue capturado con fines de extradición desde Estados Unidos.

Las acusaciones formales surgieron en 2016, cuando el entonces gobernador Javier Corral reportó un desfalco en las finanzas estatales.

Así funcionaba la red de corrupción de César Duarte

De acuerdo con las carpetas judiciales, la red presuntamente funcionaba desde el propio gobierno estatal.

La detención se suma a las investigaciones previas por peculado, asociación delictuosa y desvío de recursos públicos. (Foto: Fiscalía Chihuahua)

No se trataba de actos aislados, sino de un procedimiento repetido que involucraba a secretarías clave, principalmente Hacienda, Educación y Desarrollo Rural, desde donde se autorizaban recursos bajo supuestos programas o servicios que nunca se ejecutaban.

El primer paso era generar documentación oficial que justificara la salida del dinero: contratos, convenios, facturas o autorizaciones de programas, todo ello firmando papeles que aparentaban legalidad.

Esto permitía liberar fondos sin levantar sospechas internas y sin necesidad de pasar por mecanismos complejos de control.

Los beneficiarios casi siempre eran las mismas compañías: empresas de reciente creación, sin empleados, sin oficinas reales y sin historial comercial, o bien, organizaciones ganaderas donde Duarte tenía participación directa o indirecta.

Estas son las etapas del desvío económico de Duarte

Las autoridades describen el esquema como un circuito compuesto por cuatro pasos principales:

Autorización de recursos con apariencia legal

Las dependencias elaboraban contratos por servicios que no se prestarían —software inexistente, asesorías que nunca se realizaron, campañas educativas que jamás se ejecutaron—.

La clave era que los documentos cumplieran formalmente con los requisitos administrativos.

Transferencia inmediata a empresas fantasma

Una vez aprobado el gasto, Hacienda liberaba los recursos hacia compañías sin infraestructura real, que servían como primer filtro del dinero.

La mayoría fueron creadas durante el sexenio de Duarte y estaban vinculadas entre sí por domicilios falsos, accionistas sin solvencia o representantes legales usados como prestanombres.

Durante su administración, César Duarte presuntamente desvió recursos públicos a empresas fantasma creadas para ocultar el destino del dinero. infografías: Martha Rivera

Dispersión y fragmentación del dinero

Las empresas fantasma no retenían los fondos, en cuestión de horas o días, el dinero se movía a otras compañías pantalla, cuentas de particulares, organizaciones ganaderas, o tarjetas y cuentas personales.

Este proceso, conocido como “triangulación”, fragmentaba los montos, dificultaba rastrear el origen y permitía perder el hilo financiero.

Retorno encubierto a intereses políticos y personales

Con el dinero ya disperso, una parte regresaba de forma indirecta al círculo político de Duarte o a campañas electorales del PRI, según las investigaciones.

Otra porción se destinaba a organizaciones ganaderas en las que el exgobernador era socio.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue miembro del PRI, partido bajo cuya administración operó presuntamente la red de empresas fantasma. (Cuartoscuro)

El resto se movía a cuentas privadas que, de acuerdo con los expedientes, tenían como objetivo cubrir gastos personales o de operadores cercanos.

Duarte supuestamente usaba prestanombres para mover cifras grandes de dinero

Los supuestos dueños de las empresas fantasma eran personas de bajos ingresos: policías auxiliares, vecinos de colonias populares, choferes, amas de casa.

Muchos declararon no saber que figuraban como accionistas de compañías que movían millones de pesos.

Sus nombres se usaban para encubrir a los verdaderos beneficiarios.

Este patrón permitió a las autoridades confirmar que la red no era improvisada: estaba diseñada para ocultar la identidad de quienes controlaban los flujos de dinero.