Así puedes saber si el SAT te depositará dinero este diciembre

La transferencia de los recursos se realizará de forma automática a los números de cuenta vinculados a las tarjetas

Más de 321 mil premios, con montos entre 500 y 20 mil pesos, serán distribuidos entre tarjetahabientes y negocios. (Infobae/Jovani Pérez).

En los próximos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregará una serie de premios como parte del Sorteo El Buen Fin 2025. Este concurso, que año con año busca incentivar el uso de medios electrónicos y fortalecer la economía formal, reconoce tanto a consumidores como a comercios por su participación en uno de los eventos comerciales más esperados del país.}

Los detalles de la premiación, los montos de dinero que serán entregados como recompensa y el procedimiento para saber si resultaste ganador ya han sido definidos y publicados por el SAT.

Tipos de premios y mecanismos de depósito

Solo quienes realizaron compras mínimas de 250 pesos con tarjeta entre el 13 y 17 de noviembre en comercios formales participaron en el sorteo. Credito: Cuartoscuro

El Sorteo El Buen Fin destaca por la variedad de premios económicos que otorga, dirigidos a tarjetahabientes y establecimientos que participaron en la edición 2025. La retribución más alta para un consumidor individual es de 250 mil pesos, mientras que para un comercio ese monto asciende a 260 mil pesos.

Los depósitos de estos premios se realizarán de manera directa: el dinero llegará al número de cuenta vinculado a la tarjeta bancaria del tarjetahabiente o a la cuenta de cheques que usa el comercio para sus operaciones.

Además de los galardones principales, hay 321 mil 260 premios para tarjetahabientes que oscilan entre 500 y 20 mil pesos. Estos incentivos menores buscan que la premiación alcance a más personas, también habrán para negocios.

La entrega de los premios será supervisada por un inspector de la Secretaría de Gobernación, lo que asegura transparencia y legalidad. El depósito de los galardones ocurrirá antes del 6 de enero del 2026.

¿Qué acciones permitieron participar en el sorteo?

Solo quienes realizaron compras mínimas de 250 pesos con tarjeta entre el 13 y 17 de noviembre en comercios formales participaron en el sorteo. Credito: Cuartoscuro

Para acceder a estos premios, los consumidores tuvieron que cumplir con algunos requisitos específicos establecidos por el SAT. Solamente pudieron participar quienes realizaron, entre el 13 y el 17 de noviembre, al menos una compra mínima de 250 pesos en comercios inscritos formalmente en el programa de El Buen Fin. Además, la compra debió realizarse exclusivamente a través de tarjetas de débito o crédito emitidas en México.

Por su parte, los comercios interesados en acceder a los premios para negocios tuvieron que completar un registro gratuito antes del 12 de noviembre en el sitio oficial www.elbuenfin.org. Solo las ventas generadas en estos establecimientos y pagadas con tarjetas participantes se consideraron válidas para el sorteo.

Consulta y notificación de resultados

Los resultados del sorteo El Buen Fin pueden consultarse desde el 8 de diciembre en la plataforma digital del SAT mediante número de tarjeta o RFC. Crédito: Cuartoscuro

Saber si una operación resultó ganadora es fácil y seguro gracias a la plataforma digital del SAT. Desde el 8 de diciembre, los listados de tarjetahabientes y comercios premiados pueden consultarse a través del minisitio del Sorteo El Buen Fin en https://www.gob.mx/sorteoelbuenfin.

Al entrar en esa página se debe buscar de manera directa con ingresar el número de la tarjeta o la clave RFC correspondiente (en caso de negocios), junto con el código de validación que exige el sistema.

Con este mecanismo, el SAT no solo busca premiar la fidelidad de los consumidores y el esfuerzo de los comercios formales. El objetivo central de la estrategia es fomentar la formalización y la transparencia de las transacciones comerciales.

