Cuánto me quitará el SAT de mi aguinaldo si gano entre 15 mil y 20 mil pesos

Aunque muchas personas lo ignoran el ISR también aplica al beneficio del aguinaldo.

La normativa vigente, basada en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del ISR, determina que el aguinaldo es una prestación obligatoria que debe entregarse antes del 20 de diciembre.

Y aunque sin duda no nos gusta escuchar esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo de algunos sectores de personas trabajadoras en México.

En este sector entran aquellas personas que perciben una cantidad de entre dieciocho mil y veintiún mil pesos mensuales.

Sin embargo, es importante mencionar que esta deducción se realiza únicamente sobre la parte del aguinaldo que excede el monto exento, establecido en este 2025 en 8 mil 400 pesos de acuerdo con salario mínimo diario que se encuentra en doscientos ochenta pesos.

La ley exige que el pago se realice antes del 20 de diciembre y establece multas para empresas que no cumplan. Foto: (iStock)

Cuánto recibiré de mi aguinaldo si gano entre 12 y 21 mil pesos

Como mencionamos antes, la ley del ISR permite exentar hasta treinta días de salario mínimo, lo que equivale a 8,400 pesos en 2025.

Por tanto, quienes ganan entre dieciocho mil y veintiún mil pesos mensuales pagarán ISR únicamente sobre el excedente de esa cantidad.

Es así que el pago neto que recibirán quienes se encuentran en este rango salarial dependerá de la proporción de su aguinaldo que supere ese límite, así como de la tarifa efectiva de ISR, que suele ubicarse entre 15% y 21%.

Por ejemplo, si una persona trabajó solo seis meses y su aguinaldo proporcional es de cinco mil doscientos cincuenta pesos, este monto queda por debajo del límite exento y no se le retiene ISR.

En este sentido, aquellos que ganen entre 15 y 16 mil pesos no tiene ninguna retención mientras que entre 17 mil y 20 mil pesos pagan solo una mínima cantidad. La siguiente tabla ejemplifica mejor el descuento.

Aguinaldo de 15 mil mensuales: no paga ISR

Aguinaldo de 16 mil mensuales: no paga ISR

Aguinaldo de 17 mil mensuales: paga ISR sobre 100 pesos (el descuento es sobre el aguinaldo de 7 mil 500 pesos y no sobre tu sueldo total)

Aguinaldo 18 mil mensuales: excede por 600 pesos → paga ISR sobre 600 pesos

Basado en la información anterior:

Los salarios de 15 mil y 16 mil pesos → reciben aguinaldo completo.

Los salarios de 17 mil y 18 mil pesos → pagan ISR solo sobre una parte pequeña.

El cálculo del aguinaldo parte del salario diario, que se obtiene al dividir el salario mensual entre treinta. La retención de ISR solo se aplica al excedente sobre el monto exento, y la tarifa varía según el ingreso total.

La Profedet ofrece asesoría legal gratuita para quienes no reciban su aguinaldo, lo reciban incompleto o fuera de la fecha establecida. Crédito: Cuartoscuro / Crisanta Espinoza Aguilar

Qué dice la ley sobre el pago de tu aguinaldo

Además, la Ley Federal del Trabajo exige que el aguinaldo se pague en efectivo, prohibiendo su sustitución por vales, productos, tarjetas de regalo o descuentos internos.

Si un empleador incumple con esta obligación, la persona trabajadora puede presentar una queja formal ante la Secretaría del Trabajo para iniciar un proceso de conciliación o una denuncia laboral.

Estas reglas aplican a todas las personas trabajadoras formales, sin importar su rango salarial, y que conocerlas permite identificar posibles incumplimientos y los pasos a seguir para recibir apoyo.

El aguinaldo debe pagarse siempre, incluso si la persona tiene pocos meses de antigüedad, y en estos casos suele quedar exento de ISR si el monto no supera el límite establecido.