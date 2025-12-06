El Buen Fin 2025 rompe récord con ventas por 219 mil millones de pesos

El Buen Fin 2025 logró una derrama económica histórica en todo el país. Mexico City, Mexico, November 7, 2024. REUTERS/Henry Romero

Horas después de darse a conocer que el monto de las ventas de El Buen Fin 2025 alcanzó los 219 mil millones de pesos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) confirmó que la cifra superó ampliamente las expectativas y consolidó al programa como uno de los principales motores del consumo interno en México.

En un comunicado oficial, el organismo empresarial destacó que el incremento fue de 46 mil millones de pesos en comparación con la edición anterior, lo que refleja una mayor confianza de los consumidores en el comercio formal, así como el impacto positivo de las políticas públicas de fomento al mercado interno.

La Concanaco subrayó que El Buen Fin no solo impulsa las ventas, sino que también fortalece la formalidad, estimula a los micro, pequeños y medianos negocios y contribuye directamente a la economía de miles de familias en todo el país.

Uno de los datos más destacados del informe fue el aumento en el número de comercios inscritos. En 2025, la participación creció 13 por ciento, al pasar de 190 mil a 216 mil establecimientos registrados, lo que confirma la creciente relevancia de este programa para los distintos sectores productivos del país.

Además, durante los cinco días que duró el evento —del 13 al 17 de noviembre— los negocios participantes reportaron incrementos en sus ventas que oscilaron entre 10 y 30 por ciento, dependiendo del giro, la región y el tipo de establecimiento.

Negocios familiares reportaron importantes incrementos en sus ventas. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

Participación por sectores y negocios familiares

De acuerdo con el Informe de Resultados de El Buen Fin 2025 elaborado por la Concanaco, en términos de participación sectorial, alrededor del 60 por ciento de la actividad correspondió al comercio minorista, el 16 por ciento al comercio mayorista, el 14 por ciento al sector turístico y el 11 por ciento a servicios.

Estos porcentajes confirman el peso del comercio organizado y de los servicios en la dinámica general de El Buen Fin, así como su impacto transversal en la economía nacional.

Un dato relevante es que aproximadamente el 36 por ciento de la participación provino de negocios locales y empresas familiares, mientras que el 64 por ciento correspondió a tiendas departamentales y de autoservicio. Esto, según el organismo, consolida a El Buen Fin como una plataforma cada vez más importante para las empresas familiares, que año con año encuentran en este programa una oportunidad para incrementar sus ingresos.

Los comercios pequeños y medianos reportaron que las promociones y descuentos permitieron atraer nuevos clientes, liquidar inventarios y mejorar su flujo de efectivo, especialmente de cara a la temporada decembrina.

Métodos de pago y generación de empleos

En cuanto a los métodos de pago, la Concanaco informó que las tarjetas de crédito y débito fueron las más utilizadas durante El Buen Fin 2025. La mayor parte de las operaciones se realizó en tiendas físicas, aunque estas fueron complementadas por los canales digitales, lo que demuestra el avance del comercio electrónico en el país.

Más de 216 mil establecimientos participaron en la edición 2025 de El Buen Fin. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Otro de los impactos positivos del programa fue en el ámbito laboral. Alrededor de un tercio de las empresas participantes reportó la creación de nuevos puestos de trabajo durante los días del evento, la mayoría de carácter temporal, lo que contribuyó a mejorar el ingreso de miles de familias hacia el cierre del año.

La Concanaco-Servytur destacó que, además de la derrama económica directa, El Buen Fin también genera efectos positivos en cadena, al beneficiar a proveedores, distribuidores y prestadores de servicios vinculados al comercio.

Con estos resultados, El Buen Fin 2025 se consolida como una de las estrategias de mayor impacto para el impulso del consumo interno, el fortalecimiento de la formalidad y el crecimiento de los negocios, especialmente los de carácter familiar, en todo el país.