¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

Tras revelarse la identidad de dos eliminados, quedaron definidos los personajes finalistas.(X Quién es la Máscara)

¿Quién es la Máscara? 2025 vivió una noche cargada de revelaciones y emociones con la eliminación de dos personajes que habían conquistado al público: Nocturna y Hieny Fer. Durante la transmisión del domingo 7 de diciembre, la competencia estrechó su margen de cara a la gran final, exponiendo la verdadera identidad de dos concursantes que lograron mantenerse varios episodios.

En la primera ronda, la energía del escenario alcanzó su punto más alto con la presentación triple de Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna. Mientras todos buscaban asegurar un puesto entre los finalistas, el panel y el público decidieron que Nocturna debía develar su identidad. Cuando la máscara cayó, se descubrió que detrás del personaje se encontraba Ari Gameplays, figura reconocida dentro de las redes sociales y el streaming. Este desenlace generó sorpresa entre los investigadores. Ninguno de los integrantes del panel había mencionado el nombre de Ari en sus apuestas finales, aunque sí manejaron opciones como Diana Bovio, Yanet García, Alana Flores, Mariana Treviño y Chingu Amiga.

Al quitarse la máscara, Ari Gameplays dirigió un comentario directo a su amigo y jurado, JuanPa Zurita, quien reconoció que nunca sospechó que ella participaba. “Oye, yo estoy muy triste de que nunca me sacaste”, expresó Ari, a lo que Zurita respondió que, aunque la había contemplado en temporadas previas, esta vez no imaginó su presencia en la competencia. Ana Brenda Contreras, otra de las investigadoras, destacó la versatilidad de Ari dentro del personaje y la animó a explorar el mundo del doblaje.

Minutos después, el segundo duelo contó con el talento de Tropi Coco, Metaliebre y Hieny Fer en un escenario lleno de energía. Hieny Fer perdió su lugar en la competencia y reveló ser Oka Giner, actriz a quien algunos de los investigadores habían logrado identificar en emisiones anteriores, especialmente Ana Brenda Contreras. “Desde la segunda presentación me cacharon y el día que dijiste mi nombre, Ana Brenda, yo sólo pensé: ‘Ana Brenda Contreras sabe que existo’”, declaró Oka durante la despedida.

En su despedida, Oka Giner compartió que canalizó la energía y los consejos de su padre en cada presentación. Las reacciones del panel fueron de reconocimiento al esfuerzo y creatividad mostrados en cada aparición sobre el escenario, permitiendo que el ciclo de la actriz en el programa quedara marcado por palabras de admiración y cercanía.

“Cada vez que, debo confesar, me paraba en este escenario yo hablaba con mi papá y le decía: ‘mira, ayúdame pon las palabras, los chistes, tu energía en mí’. Y lo sentí en cada presentación porque yo no entendía, después de bajarme del escenario, dónde yo sacaba la energía y todo lo que se me ocurría y dije: ‘claro, es él’”, reveló la actriz sin poder contener el llanto.

Ellos son los personajes que pasan a la final de ¿Quién es la máscara? 2025

Maestro Bops

Tony Manguera

Carro Ñero

Tropicoco

Metaliebre