México

Muere Bubba Bar Sant, músico que triunfó en La Voz México en el quipo de Yuri

El músico ganó fama por transformar las calles en escenarios y por su inolvidable interpretación de “Old Time Rock and Roll”

Guardar
El fallecimiento de Bubba Bar
El fallecimiento de Bubba Bar Sant deja un vacío entre colegas y seguidores que admiraban su autenticidad y pasión por la música (Archivo)

La comunidad musical mexicana lamenta la pérdida de Bubba Bar Sant, músico reconocido por su entrega al jazz, blues y rock, cuya presencia marcó tanto los escenarios televisivos como las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su fallecimiento, confirmado por su colega Alex Rodriguez Zepeda, deja un vacío entre quienes lo admiraron por su autenticidad y su pasión por la música, cualidades que lo distinguieron durante su paso por la sexta temporada de La Voz México, donde formó parte del equipo de Yuri.

La noticia de su muerte, divulgada por Alex Rodriguez Zepeda, generó conmoción entre colegas y seguidores. En un mensaje publicado en redes sociales, Rodriguez Zepeda expresó:

“Esta mañana me entero de la partida del maestro Bubba Barsant, a quien conocí en el proyecto de ‘La Voz’, con quien tenía largas charlas en los momentos en que podíamos convivir y con quien después del proyecto seguía teniendo muy buena comunicación a distancia. Descansa en paz amigo”.

La comunidad musical mexicana despide
La comunidad musical mexicana despide a Bubba Bar Sant, figura del jazz, blues y rock en la Ciudad de México (Archivo)

Hasta el momento, Yuri no ha realizado declaraciones públicas sobre el deceso de quien fuera su pupilo y con quien compartió una relación cercana durante el concurso.

Bubba Bar Sant se destacó en La Voz México por su voz gutural y su estilo bohemio, cualidades que llamaron la atención de Yuri, quien reconoció en él un talento natural para el canto. Su interpretación de “Old Time Rock and Roll” permanece como una de las actuaciones más recordadas del programa, donde demostró su dominio vocal y su carisma escénico.

Bubba Bar Sant: un músico de calle

Más allá de la televisión, Bubba era habitual en conciertos públicos, clínicas de música y talleres de canto, participando en espacios como la Biblioteca Vasconcelos y diversas plazas del Centro Histórico, en la Ciudad de México.

Bubba Bar Sant destacó en
Bubba Bar Sant destacó en la sexta temporada de La Voz México, donde formó parte del equipo de Yuri y cautivó con su voz gutural (Archivo)

En la vida cotidiana, Bubba Bar Sant era conocido por transformar cualquier esquina en un escenario improvisado junto a su banda, interpretando clásicos del blues y el rock. En uno de los videos más populares en YouTube, el músico compartió una reflexión que hoy cobra un nuevo significado: “Así que aprovechen que nos tienen porque un día también nos iremos”.

La fecha exacta y las causas de su fallecimiento no han sido detalladas públicamente, pero la noticia ha impactado a la comunidad artística y a quienes lo acompañaron en su trayectoria. Su legado permanece en la memoria de quienes lo escucharon en televisión o en las calles, y en la huella que dejó en la escena musical de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Bubba Bar SantYuriLa Voz Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué pasa si no acudo por mi tarjeta del Bienestar?

El plástico será necesario para que los nuevos puedan cobrar el dinero que entrega el programa

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

Salma Hayek visita de sorpresa la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX: “Tantos recuerdos en este lugar”

La actriz y productora sorprendió con su visita en el emblemático sitio histórico en la colonia Del Carmen Coyoacán

Salma Hayek visita de sorpresa

La Granja VIP: exigen expulsión de El Patrón tras altercado con Eleazar Gómez

Muchos fans del reality esperan la eliminación de hoy y piden sanción

La Granja VIP: exigen expulsión

Cómo mezclar agua oxigenada y bicarbonato de sodio de sodio para obtener sus beneficios de limpieza sin riesgo

A pesar de su potencial limpiador es importante usar estos ingredientes con precaución

Cómo mezclar agua oxigenada y

Violencia en Michoacán: 4 casos clave que evidencian el repunte de inseguridad

El crimen organizado ha pasado de la extorsión cotidiana al uso de tácticas de alto impacto, incluidos explosivos

Violencia en Michoacán: 4 casos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Temen libertad de feminicida que

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

Enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, deja cinco muertos y una persona rescatada

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek visita de sorpresa

Salma Hayek visita de sorpresa la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX: “Tantos recuerdos en este lugar”

La Granja VIP: exigen expulsión de El Patrón tras altercado con Eleazar Gómez

Mariana Botas llora la muerte de ‘su abuelito’ Eduardo Manzano: “Tengo el corazón roto”

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: quiénes son los nominados de este domingo

DEPORTES

Fernando Valenzuela queda fuera del

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull

¿En qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo