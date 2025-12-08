Muere Bubba Bar Sant, músico que triunfó en La Voz México en el quipo de Yuri

El fallecimiento de Bubba Bar Sant deja un vacío entre colegas y seguidores que admiraban su autenticidad y pasión por la música (Archivo)

La comunidad musical mexicana lamenta la pérdida de Bubba Bar Sant, músico reconocido por su entrega al jazz, blues y rock, cuya presencia marcó tanto los escenarios televisivos como las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su fallecimiento, confirmado por su colega Alex Rodriguez Zepeda, deja un vacío entre quienes lo admiraron por su autenticidad y su pasión por la música, cualidades que lo distinguieron durante su paso por la sexta temporada de La Voz México, donde formó parte del equipo de Yuri.

La noticia de su muerte, divulgada por Alex Rodriguez Zepeda, generó conmoción entre colegas y seguidores. En un mensaje publicado en redes sociales, Rodriguez Zepeda expresó:

“Esta mañana me entero de la partida del maestro Bubba Barsant, a quien conocí en el proyecto de ‘La Voz’, con quien tenía largas charlas en los momentos en que podíamos convivir y con quien después del proyecto seguía teniendo muy buena comunicación a distancia. Descansa en paz amigo”.

La comunidad musical mexicana despide a Bubba Bar Sant, figura del jazz, blues y rock en la Ciudad de México (Archivo)

Hasta el momento, Yuri no ha realizado declaraciones públicas sobre el deceso de quien fuera su pupilo y con quien compartió una relación cercana durante el concurso.

Bubba Bar Sant se destacó en La Voz México por su voz gutural y su estilo bohemio, cualidades que llamaron la atención de Yuri, quien reconoció en él un talento natural para el canto. Su interpretación de “Old Time Rock and Roll” permanece como una de las actuaciones más recordadas del programa, donde demostró su dominio vocal y su carisma escénico.

Bubba Bar Sant: un músico de calle

Más allá de la televisión, Bubba era habitual en conciertos públicos, clínicas de música y talleres de canto, participando en espacios como la Biblioteca Vasconcelos y diversas plazas del Centro Histórico, en la Ciudad de México.

Bubba Bar Sant destacó en la sexta temporada de La Voz México, donde formó parte del equipo de Yuri y cautivó con su voz gutural (Archivo)

En la vida cotidiana, Bubba Bar Sant era conocido por transformar cualquier esquina en un escenario improvisado junto a su banda, interpretando clásicos del blues y el rock. En uno de los videos más populares en YouTube, el músico compartió una reflexión que hoy cobra un nuevo significado: “Así que aprovechen que nos tienen porque un día también nos iremos”.

La fecha exacta y las causas de su fallecimiento no han sido detalladas públicamente, pero la noticia ha impactado a la comunidad artística y a quienes lo acompañaron en su trayectoria. Su legado permanece en la memoria de quienes lo escucharon en televisión o en las calles, y en la huella que dejó en la escena musical de la Ciudad de México.