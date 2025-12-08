México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

Cada lunes, el reality enfrenta a ambos equipos por la ventaja de la fortaleza

Como cada lunes, el espacio
Como cada lunes, el espacio con camas para un mejor descanso está en juego

Las recientes jornadas en Exatlón México 2025 han dejado cambios notables en la estructura de los equipos, replanteando las dinámicas hacia el anhelado espacio denominado La Villa 360.

Tras la jornada de eliminación más reciente, la décima del ciclo, la ausencia de Edna Carrillo empezó a pesar en la estrategia del equipo rojo.

La importancia estratégica de la Villa 360 radica en su impacto sobre el rendimiento físico y mental de los atletas.

La lucha por este privilegio se vuelve aún más decisiva considerando la vulnerabilidad que el equipo rojo debe gestionar tras perder integrantes consecutivamente.

Según los reportes de spoilers, la tendencia señalaba que el equipo rojo recuperaría el control de la Villa 360, desplazando a los azules y tomando revancha tras la última ronda de eliminaciones.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que dicha información no ha sido confirmada, por lo que todo podría cambiar y los deportistas dar una sorpresa de último momento.

Eliminación de Exatlón 8 de diciembre

En la competencia por la permanencia, un circuito especialmente desafiante midió la capacidad de cuatro atletas: Thayli, Edna, Dana y Natali. La definición llegó para Dana Castro y Edna Carrillo, quienes debían enfrentarse una vez más. Después de un mano a mano que mantuvo la atención del público, Dana cumplió con su meta y dejó fuera del programa a Carrillo.

Los jueves están destinados para
Los jueves están destinados para la Villa 360.

En paralelo, la expectativa recae sobre la batalla de comodidades. Los equipos rojo y azul tienen la mirada puesta en la Villa 360, residencia central dentro del formato de Exatlón México que otorga mejores camas, alimentación optimizada y zonas de descanso privilegiadas.

El capítulo más reciente situó a ambos grupos en un clima de alta tensión debido a las eliminaciones acumuladas y la presión de cara a la final de la novena temporada.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

  • Mati Álvarez
  • Paulette Gallardo
  • Mario “Mono” Osuna
  • Karol Rojas
  • Thaily Suárez
  • André Raya
  • Benyamín Saracho
  • Ella Bucio
  • William
  • César Villaluz
  • Heber Gallegos
  • Josué “Red Dragon

Equipo azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Paola Peña
  • Alejandro Aguilar
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Valeria Carranza
  • José Ochoa
  • Dana Castro
  • Natali Brito

Dónde ver Exatlón México

Los lunes están destinados a
Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360.

La confirmación oficial solo llegará con la transmisión en Azteca UNO a partir de las 19:00h, aunque también se puede ver en la aplicación de Azteca o en redes sociales oficiales.

A medida que se acerca la definición de la novena temporada, cada reto y eliminación en Exatlón México se convierte en un punto de quiebre que puede alterar la trayectoria de los atletas restantes y determinar quiénes tendrán acceso a las comodidades de La Villa 360, elemento decisivo para la recuperación tras los múltiples circuitos y pruebas del reality deportivo.

