Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

Como cada lunes, el espacio con camas para un mejor descanso está en juego CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

Las recientes jornadas en Exatlón México 2025 han dejado cambios notables en la estructura de los equipos, replanteando las dinámicas hacia el anhelado espacio denominado La Villa 360.

Tras la jornada de eliminación más reciente, la décima del ciclo, la ausencia de Edna Carrillo empezó a pesar en la estrategia del equipo rojo.

La importancia estratégica de la Villa 360 radica en su impacto sobre el rendimiento físico y mental de los atletas.

La lucha por este privilegio se vuelve aún más decisiva considerando la vulnerabilidad que el equipo rojo debe gestionar tras perder integrantes consecutivamente.

Según los reportes de spoilers, la tendencia señalaba que el equipo rojo recuperaría el control de la Villa 360, desplazando a los azules y tomando revancha tras la última ronda de eliminaciones.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que dicha información no ha sido confirmada, por lo que todo podría cambiar y los deportistas dar una sorpresa de último momento.

Eliminación de Exatlón 8 de diciembre

En la competencia por la permanencia, un circuito especialmente desafiante midió la capacidad de cuatro atletas: Thayli, Edna, Dana y Natali. La definición llegó para Dana Castro y Edna Carrillo, quienes debían enfrentarse una vez más. Después de un mano a mano que mantuvo la atención del público, Dana cumplió con su meta y dejó fuera del programa a Carrillo.

Los jueves están destinados para la Villa 360. CRÉDITO: FB/ExatlonMx

En paralelo, la expectativa recae sobre la batalla de comodidades. Los equipos rojo y azul tienen la mirada puesta en la Villa 360, residencia central dentro del formato de Exatlón México que otorga mejores camas, alimentación optimizada y zonas de descanso privilegiadas.

El capítulo más reciente situó a ambos grupos en un clima de alta tensión debido a las eliminaciones acumuladas y la presión de cara a la final de la novena temporada.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Mario “Mono” Osuna

Karol Rojas

Thaily Suárez

André Raya

Benyamín Saracho

Ella Bucio

William

César Villaluz

Heber Gallegos

Josué “Red Dragon

Equipo azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Paola Peña

Alejandro Aguilar

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Valeria Carranza

José Ochoa

Dana Castro

Natali Brito

Dónde ver Exatlón México

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

La confirmación oficial solo llegará con la transmisión en Azteca UNO a partir de las 19:00h, aunque también se puede ver en la aplicación de Azteca o en redes sociales oficiales.

A medida que se acerca la definición de la novena temporada, cada reto y eliminación en Exatlón México se convierte en un punto de quiebre que puede alterar la trayectoria de los atletas restantes y determinar quiénes tendrán acceso a las comodidades de La Villa 360, elemento decisivo para la recuperación tras los múltiples circuitos y pruebas del reality deportivo.