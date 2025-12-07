¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

La trayectoria de Eduardo Manzano abarcó más de seis décadas, con producciones como "Los Polivoces" que lograron consolidarse en la memoria colectiva del país. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El fallecimiento de Eduardo Manzano, ocurrido el 4 de diciembre de 2025, dejó un vacío enorme en la comedia mexicana. Conocido popularmente como “El Polivoz”, Manzano fue un actor y humorista que marcó generaciones gracias a su talento para crear personajes entrañables y su capacidad de reinventarse en la televisión.

Su trayectoria abarcó más de seis décadas, desde los años dorados de la televisión en blanco y negro hasta producciones contemporáneas como Una familia de diez.

Eduardo Manzano como Don Arnoldo en Una Familia de Diez. FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM

El apodo de “El Polivoz” no fue casualidad. Surgió en los años 60, cuando Manzano, junto a Enrique Cuenca, formó el dúo cómico Los Polivoces, un programa que se convirtió en fenómeno cultural. La esencia del nombre estaba en su habilidad para multiplicarse en voces y personajes, un talento que definió su carrera y lo convirtió en un ícono del humor blanco y familiar.

El origen del apodo de “El Polivoz”

El término de Los Polivoces hacía referencia a la versatilidad vocal y actoral de Manzano y Cuenca. Ambos podían interpretar decenas de personajes en un mismo programa, cambiando acentos, gestos y estilos con gran naturalidad.

Los Polivoces fue un dueto de comedia popular entre los años 60 y 70 (Foto: Instagram @kampshion)

Eduardo Manzano, en particular, destacó por su capacidad para dar vida a figuras memorables como Gordolfo Gelatino y Don Teofilito, que se convirtieron en parte del imaginario popular mexicano.

Con el tiempo, el público comenzó a identificar más directamente a Manzano con el mote de “El Polivoz”, en parte porque su carrera se mantuvo vigente en televisión y cine. Así, el apodo se transformó en una especie de marca personal que lo acompañó hasta sus últimos días.

La vigencia de Eduardo Manzano

Uno de los factores que mantuvo vivo el apodo fue su papel como Don Arnoldo López Conejo en Una familia de diez. Este personaje, con su humor entrañable y su frase icónica “¡Genial!”, permitió que nuevas generaciones identificaran a Manzano como “El Polivoz”.

Jorge Ortiz de Pinedo emitió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su amigo Eduardo Manzano. (IG: @jorgeortizdepinedoficial)

La serie de Jorge Ortiz de Pinedo, estrenada en 2007, se convirtió en un éxito de la comedia mexicana contemporánea, y el personaje de Don Arnoldo fue clave para consolidar su conexión con el público. Gracias a este papel, su legado trascendió más allá de Los Polivoces, reafirmando su lugar dentro de los grandes humoristas del país.

El legado de humor y humanidad de Eduardo Manzano

Más allá del apodo, Eduardo Manzano será recordado por su humor, su carisma y su capacidad de conectar con la audiencia. Su estilo apostaba por situaciones cotidianas que hacían reír a las familias mexicanas.

"Como dueles Lalo Manzano #elpolivoz , solo me quedan esos momentos lindos que compartimos durante más de 18 años, tus enseñanzas, tus bromas, tus canciones tu camaradería, se va al cielo mi abuelo come tamales, vuela alto Lalo" Este fue el mensaje que compartió Moisés Iván Mora para recordar a su colega en Una familia de diez. (Instagram/ @moisesivanmora13)

El título de “El Polivoz” resume su esencia: un actor capaz de transformarse en múltiples voces y personajes, pero también un ser humano que transmitía alegría y cercanía. Es así que su legado permanece en cada sketch de Los Polivoces y en cada episodio de Una familia de diez.