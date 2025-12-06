De qué murió Eduardo Manzano “El Polivoz”, esto es lo que reveló su hijo

Hijo de Eduardo Manzano revela su causa de muerte. FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM

El deceso de Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, a los 87 años, ha provocado una oleada de homenajes y mensajes de reconocimiento en el ámbito artístico mexicano.

La noticia, confirmada por su hijo Lalo Manzano Jr, a través de redes sociales, no solo impactó a sus colegas y admiradores, sino que también puso de relieve el legado que el actor dejó en el teatro, el cine y la televisión.

Hijo de Eduardo Manzano revela la causa de muerte y cómo fueron sus últimos momentos

CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Eduardo Manzano Jr hijo del actor Eduardo Manzano "El Polivoz" a su llegada a la funeraria J. García López hubicada en General Prim, donde se realizarán las exequias del actor fallecido está madrugada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La serenidad marcó los últimos instantes de Eduardo Manzano, según relató su hijo Eduardo Manzano Martínez durante el velatorio. El hijo del actor compartió que su padre experimentó una “muerte tranquila”, en palabras recogidas durante un encuentro con la prensa.

Detallando el proceso, Manzano Martínez especificó que el deceso fue consecuencia de un paro respiratorio mientras el reconocido comediante dormía, rodeado en todo momento por un equipo médico dentro del hospital. “Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos“, expresó.

Al referirse a la partida de su padre, Eduardo Manzano Martínez sostuvo que la familia había reconocido el cierre de un ciclo vital importante. “Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar”.

La despedida de Jorge Ortiz de Pinedo

CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Gabriela Sánchez Hinojosa y Jorge Ortiz de Pinedo a su llegada a la funeraria J. García López hubicada en General Prim, donde se realizarán las exequias del actor Eduardo Manzano "El Polivoz"; fallecido está madrugada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

En las horas posteriores al anuncio, Jorge Ortiz de Pinedo manifestó su pesar y admiración por Manzano, con quien compartió quince años de trabajo en escenarios teatrales, giras y programas televisivos.

Además, envió condolencias a la esposa de Manzano, Susana Parra, a sus tres hijos y a los seguidores que continúan admirando a “El Polivoz”.

El anuncio del deceso, realizado por su hijo en redes sociales, generó una ola de mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras del espectáculo como Mario Bezares, Omar Chaparro, Nora Salinas, Cecilia Galiano, Mariazel, “El Guana”, Luis Felipe Tovar, Shanik Berman y Jorge Falcón, entre otros.

En su despedida, Lalo Manzano escribió: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

En líneas: la vida y trayectoria de Eduardo Manzano

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México.

Es un actor y comediante mexicano.

Alcanzó popularidad como parte del dúo cómico “Los Polivoces”, junto a Enrique Cuenca.

Inició su carrera televisiva en la década de 1960.

Destacó por crear personajes que reflejaban situaciones cotidianas y parodias sociales.

Participó en cine, teatro y radio, acumulando decenas de créditos en películas y programas de comedia.

Su humor, basado en el ingenio y la observación social, tuvo impacto en nuevas generaciones de comediantes.

Tras la etapa con “Los Polivoces”, desarrolló una carrera en solitario en telenovelas, series y programas de entretenimiento.

En años recientes, interpretó a Don Arnoldo en la serie “Una familia de diez”, papel que incrementó su reconocimiento.

Con más de seis décadas de trayectoria, Eduardo Manzano es considerado un referente del humor en México y figura clave en la evolución de la comedia nacional.