La enfermedad que atravesó Eduardo Manzano, “El Polivoz”, poco antes de morir

El actor de “Una Familia de Diez” murió a los 87 años

El legado de Eduardo Manzano,
El legado de Eduardo Manzano, 'El Polivoz', sigue vigente en la cultura popular mexicana (Cuartoscuro)

El fallecimiento de Eduardo Manzano, figura emblemática de la comedia mexicana, ha generado una profunda conmoción en el medio artístico y entre el público. A los 87 años, el actor conocido como “El Polivoz” murió tras un periodo de complicaciones de salud. La noticia fue informada por su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales.

La muerte del actor ha movilizado a colegas y admiradores, quienes han destacado su legado en el teatro, el cine y la televisión, así como su papel entrañable en la serie Una familia de diez.

¿De qué murió Eduardo Manzano?

La causa inmediata del fallecimiento no fue especificada oficialmente por la familia. No obstante, el propio Lalo Manzano y la esposa del actor habían señalado que Eduardo Manzano enfrentó en los últimos años complicaciones derivadas de una infección biliar desarrollada en 2021, la cual requirió hospitalización a mediados de 2025.

Susana Parra explicó que el cuadro podía reactivarse incluso por una sola bacteria residual, lo que mantuvo al comediante bajo constante supervisión médica. Todo indica que este padecimiento se agravó recientemente, provocando el deterioro que culminó con su muerte en 2025.

Jorge Ortiz de Pinedo se despide de Eduardo Manzano

En las horas posteriores al anuncio, Jorge Ortiz de Pinedo expresó su pesar y admiración por Manzano, con quien compartió quince años de trabajo en presentaciones teatrales, giras y el programa televisivo que ambos protagonizaban.

Ortiz de Pinedo comunicó que las emisiones de este fin de semana de “Tú crees” y “Una familia de diez” estarán dedicadas a la memoria de Manzano, y detalló que los restos del actor serán velados desde las dieciséis horas en la funeraria García López de General Prim. Además, envió condolencias a la esposa de Manzano, Susana Parra, a sus tres hijos y a todos los seguidores que continúan admirando a “El Polivoz”.

El anuncio del deceso, realizado por su hijo en redes sociales, generó una ola de mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras del espectáculo como Mario Bezares, Omar Chaparro, Nora Salinas, Cecilia Galiano, Mariazel, “El Guana”, Luis Felipe Tovar, Shanik Berman y Jorge Falcón, entre otros. En su despedida, Lalo Manzano escribió: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

La comunidad artística y el público han coincidido en resaltar la calidad humana y profesional de Eduardo Manzano, a quien consideran un ícono de la comedia mexicana.

Eduardo Manzano: su trayectoria en pocas líneas

Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, Manzano inició su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por artistas como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.

Su versatilidad y carisma lo llevaron a consolidarse como un referente de la comedia nacional, especialmente por su trabajo en el dúo “Los Polivoces” y, en años recientes, por su interpretación del abuelo don Arnoldo López Conejo en “Una familia de diez”.

