Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

El actor de Una Familia de Diez envió un mensaje tras el fallecimiento de su colega y mentor, Eduardo Manzano. Crédito: Instagram/ @moisesivanmora13

El mundo del entretenimiento mexicano se vistió de luto el 4 de diciembre de 2025, cuando se confirmó el fallecimiento de Eduardo Manzano, mejor conocido como "El Polivoz". Su partida a los 87 años dejó un vacío enorme en la comedia nacional y en la memoria de millones de espectadores que crecieron con su humor.

Manzano fue pionero con Los Polivoces y, en tiempos más recientes, conquistó nuevas generaciones con su entrañable papel de Don Arnoldo López Conejo en Una Familia de Diez.

La noticia generó una ola de reacciones en el gremio artístico, entre ellas la de Moisés Iván Mora, actor y compañero de Manzano en la popular serie.

"Como dueles Lalo Manzano #elpolivoz , solo me quedan esos momentos lindos que compartimos durante más de 18 años, tus enseñanzas, tus bromas, tus canciones tu camaradería, se va al cielo mi abuelo come tamales, vuela alto Lalo" Este fue el mensaje que compartió el actor para recordar a su colega en Una Familia de Diez. (Instagram/ @moisesivanmora13)

El nostálgico mensaje de Moisés Iván Mora

Mora, reconocido por su papel de Aldolfo y por su extensa carrera en el doblaje, compartió un mensaje profundamente emotivo en TikTok, donde dejó ver la cercanía y el cariño que lo unían al veterano comediante.

En su mensaje, Moisés Iván Mora se mostró visiblemente afectado, describiendo la partida de Manzano como un golpe doloroso para él y para el gremio artístico. Recordó los 18 años de convivencia que compartieron en Una Familia de Diez, resaltando que cada momento con él estuvo lleno de risas y experiencias positivas.

Moisés Iván Mora comparte detrás de escenas de Una Familia de Diez con Eduardo Manzano y Andrea Torre. (Instagram/ @moisesivanmora13)

El actor se refirió a Manzano con apelativos cariñosos como “abuelo con tamales” y “ruqueabuelo”, reflejando la complicidad que existía entre ambos. Más allá de lo laboral, Mora lo reconoció como maestro y persona, agradeciéndole por las enseñanzas y la alegría que transmitió durante casi dos décadas de trabajo conjunto.

Concluyó su homenaje, recordando su carisma y agradeciendo por la oportunidad de haber coincidido con él: “Gracias, Lalo, por este camino recorrido. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y buen viaje”.

El papel de Eduardo Manzano en la cultura mexicana

La reacción de Mora resumió el sentir de muchos y también puso en perspectiva el impacto de Manzano en la televisión mexicana. Su personaje de Don Arnoldo López Conejo, con frases como “¡Genial!“, ”Me da un hambre...” o “Viene a mi memoria...”, se convirtió en uno de los pilares de Una Familia de Diez, aportando su particular humor a la dinámica del programa.

Eduardo Manzano como Don Arnoldo en Una Familia de Diez (Foto: Cuartoscuro)

El actor subrayó que, aunque físicamente ya no estará, su presencia seguirá viva en cada episodio de la serie y en los recuerdos de quienes lo conocieron. Esa permanencia cultural es lo que convierte a Manzano en un referente eterno de la comedia mexicana.