Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

Primer plano de la sirena de una patrulla encendida, iluminando la calle con destellos rojos y azules durante un operativo nocturno. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de varias personas sin vida en la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala activó un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad y generó la instalación de un mecanismo de coordinación interinstitucional para reforzar las medidas de seguridad y esclarecer los hechos.

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla mediante un comunicado publicado en sus medios oficiales.

En el informe la autoridad detalló que los trabajos incluyen patrullajes, operativos conjuntos y una vigilancia permanente en los puntos más sensibles de la franja fronteriza.

Según reportes de medios en la zona, el hallazgo sucedió en una zona rural que está situada entre los limites de Nopalucan de la Granja, Puebla, y San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Videos y fotos en la zona han revelado que los restos humanos fueron encontrados en un barranco con posibles signos de violencia.

Multihomicidio en la frontera entre Puebla y Tlaxcala

De acuerdo con lo reportado por fuentes oficiales, personal de las fiscalías y efectivos tanto de la policía estatal como municipal, de los dos estados, acudieron la mañana del 3 de noviembre al llamado de ciudadanos sobre un hallazgo de personas sin vida.

Tras la confirmación, los agentes realizaron el acordonamiento del perímetro, iniciaron las primeras diligencias y comenzaron la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del incidente.

El Gobierno de Puebla confirmó el hallazgo e informó sobre las acciones conjuntas con el estado de Tlaxcala. Crédito: Gobierno de Puebla

Según informes, las fiscalías de Tlaxcala y Puebla mantienen contacto permanente para fortalecer la colaboración, mientras que corporaciones municipales refuerzan patrullajes en accesos y caminos cercanos.

El número preliminar de víctimas no ha sido precisado por autoridades, sin embargo, diversos medios locales han señalado que podría tratarse de 7.

Las autoridades de ambos estados reiteraron en mensajes oficiales que la coordinación busca garantizar condiciones de seguridad para los habitantes de la frontera estatal.

Hasta el momento, las fiscalías no ofrecen mayores datos sobre los móviles relacionados con el hallazgo, aunque se espera que el dispositivo de blindaje continúe las siguientes horas o días, según evolucione la investigación.

Reportes extraoficiales sobre los hechos

El medio de comunicación Cuarto de Guerra Tlaxcala realizó un en vivo en la zona donde fueron encontrados los cuerpos, en el material se pude escuchar al reportero narrando que el hallazgo habría sido realizado por un campesino que transitaba por la zona.

Según el reporte del medio, el hombre que informó sobre los hechos se asomó a una barranca y vio lo que posiblemente era una pierna humana.

El hallazgo fue reportado por el comunicador como algo macabro, además, informó que posiblemente serían 7 los cuerpos localizados en el barranco.

Por último, el medio mencionó que podría haber una relación entre los cuerpos y un reporte derivado de un supuesto secuestro el pasado 2 de noviembre en Acajete, Puebla.