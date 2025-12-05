Operativo Guadalupe-Reyes iniciará con nuevas restricciones para reforzar seguridad en CDMX

El Gobierno capitalino buscará reforzar la seguridad a partir de las celebraciones guadalupanas y hasta el Día de Reyes.(Infobae México / IA)

El operativo Guadalupe-Reyes en la Ciudad de México iniciará el 5 de diciembre, con la prohibición de instalar romerías en Paseo de la Reforma y la promesa de que los comerciantes contarán con alternativas para ejercer su actividad, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Esta medida responde al incremento de peregrinos que llegan a la capital con destino a la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen, lo que exige una coordinación especial de las autoridades locales.

En la conferencia de prensa sobre el Presupuesto 2026, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que todas las dependencias involucradas ya han definido sus responsabilidades tras dos reuniones interinstitucionales.

Aumento de peregrinos a la Basílica llevará a las autoridades capitalinas a reforzar seguridad durante las celebraciones decembrinas. (Cuartoscuro)

Cravioto Romero subrayó que el operativo contempla un pico de actividades los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre, por lo que las medidas de seguridad y atención se reforzarán conforme se acerquen esas fechas.

El secretario explicó que la coordinación incluye a Salud, Protección Civil, Locatel, la alcaldía Gustavo A. Madero, Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y Agatan. Además, destacó la implementación de un operativo especial para el rescate de perros abandonados durante las peregrinaciones, ya que, según sus palabras, “también vienen muchos perros en las peregrinaciones y luego los dejan por acá, entonces ya también tenemos un operativo para rescatar a todos los perros abandonados”.

Respecto al comercio y la instalación de romerías, Cravioto Romero informó que ya se reunió con los liderazgos de los grupos originarios residentes en la ciudad y que sostendrá otro encuentro con artesanos. El objetivo es alcanzar acuerdos que permitan a estos grupos instalarse en condiciones óptimas en el Zócalo, una vez que concluya el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado 6 de diciembre.

No se instalarán romerías en Paseo de la Reforma. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario precisó: “Esperamos llegar a acuerdos con ellos mañana y que el domingo estén ya instalados o se van a instalar desde el propio sábado en la tarde, una vez que termine el evento de la Presidenta, para que el domingo ya puedan empezar a vender y hasta el siguiente lunes 15 y después en otro espacio que se les daría”.

La administración capitalina reiteró que, aunque no se permitirá la instalación de romerías en Paseo de la Reforma, “siempre habrá alternativas para ellos”, en referencia a los comerciantes, según afirmó Clara Brugada Molina.