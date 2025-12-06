México

Propuesta arancelaria de Claudia Sheinbaum, entre las reformas que trabajarán diputados, según Monreal

El legislador de Morena adelantó que también abordarán la ley que conlleva legislar en materia de “vapeadores”

Ricardo Monreal adelanta reformas a
Ricardo Monreal adelanta reformas a trabajar en la Cámara de Diputados rumbo al cierre del primer periodo del segundo año de la LXVI Legislatura.

La propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre impuestos generales de importación y exportación figura entre las reformas prioritarias que abordarán los diputados la próxima semana, de acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, quien lo dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de X este 5 de diciembre de 2025.

Previo a terminar el primer periodo del segundo año de la LXVI Legislatura, Monreal Ávila destacó que los legisladores ya preparan que “entre martes, miércoles y, si es necesario, el jueves” avanzar en tres leyes clave: una reforma integral a la Ley de Salud, la ley de economía circular y, principalmente, la iniciativa enviada por Sheinbaum para fortalecer la política arancelaria del país.

Propuesta de Sheinbaum busca que haya “justicia en el mercado global”

“El pasado 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados iniciativa de ley sobre impuestos generales de importaciones y exportaciones, una propuesta estratégica para fortalecer nuestra capacidad productiva, proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global”, señaló Ricardo Monreal en su mensaje.

El coordinador de Morena en la Cámara Baja, informó que durante los días recientes sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes empresariales y de cámaras industriales para enriquecer el análisis legislativo. “Su participación ha sido fundamental para ampliar nuestro entendimiento sobre el panorama internacional y enriquecer el análisis legislativo”, explicó Monreal Ávila.

Propuesta arancelaria de Claudia Sheinbaum
Propuesta arancelaria de Claudia Sheinbaum será discutida en la Cámara de Diputados.

Desigualdad y dependencia de importación, entre los problemas prioritarios a combatir

El legislador expuso que una de las motivaciones principales de la iniciativa es corregir las desigualdades causadas por la competencia desleal y una creciente dependencia de insumos importados, que afectan a diversos sectores productivos de México.

Como ejemplo, mencionó los reclamos de productores de calzado en León y de la industria textil en Puebla, quienes han padecido la presión de prácticas comerciales injustas.

“Esta ley busca fortalecer la industria nacional, impulsar los contenidos mexicanos en las cadenas globales de valor y proteger el empleo, especialmente para los trabajadores en sectores estratégicos como el automotriz, el textil, el de aluminio, electrodoméstico, calzado, plástico y otros”, declaró Monreal Ávila.

El diputado subrayó además que la reforma pretende alinear la política arancelaria con los objetivos de sostenibilidad impulsados por la presidenta Sheinbaum, reducir la vulnerabilidad ante choques externos y dotar al país de mayor estabilidad económica.

Ricardo Monreal se suma a los políticos que llaman a ir al Zócalo por los “7 años de la Transformación”

El morenista se sumó al llamado que se ha hecho desde presidencia para acudir el sábado 6 de diciembre al evento que encabezará la mandataria Claudia Sheinbaum por los “7 años de la Transformación”, el cual ha sido anunciado desde hace varias semanas:

Los invito a que la acompañemos mañana sábado. Es el momento de cerrar filas con una gran presidenta, la primer mujer que gobierna México después de doscientos años. Acompañémosla”.

Durante reunión con legisladores Claudia
Durante reunión con legisladores Claudia Sheinbaum confirmó celebración de la 4T.

Estos son los puntos más relevantes sobre el trabajo próximo en la Cámara de Diputados

  • Ricardo Monreal aseguró que la próxima semana diputados abordarán la Ley de Salud, la ley de economía circular y Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.
  • La iniciativa de Sheinbaum sobre impuestos de importación y exportación será discutida como una prioridad en la Cámara de Diputados. Busca fortalecer la política arancelaria y proteger el empleo nacional.
  • La propuesta pretende combatir la competencia desleal y la dependencia de productos importados que afectan a sectores como textil, calzado y automotriz. También impulsa la producción nacional.

Ricardo Monreal Claudia Sheinbaum Vapeadores Ley de Salud Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación Política Mexicana

