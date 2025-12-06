México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo subirá el apoyo a más 9 mil pesos para todos los beneficiarios y cómo participar?

Además del recurso monetario, la iniciativa también brinda seguro médico del IMSS

Los beneficiarios del programa Jóvenes
Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más dinero a partir del próximo año (X@Bienestar_CDMX)

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México desde 2019 que busca apoyar a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

Aunque este año la iniciativa entrega de manera mensual 8 mil 480 pesos a cada beneficiario, la cifra aumentará próximamente. Cabe recordar que el programa también brinda a los aprendices seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

El programa busca brindar experiencias de trabajo a los beneficiarios para mejorar sus oportunidades de ingresar al mercado laboral.

¿Cuándo subirá el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro a más de 9 mil pesos y cómo participar?

A partir del 1 de enero de 2026, las y los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, resultado del aumento del 13 % en el salario mínimo general.

Por otra parte, la iniciativa abrió una nueva convocatoria desde el pasado 1 de diciembre para que 45 mil jóvenes puedan integrarse. El registro es de forma directa a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Quienes deseen participar deberán reunir los requisitos y documentos solicitados durante el periodo más reciente de inscripciones al momento de postularse.

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma
El programa Jóvenes Construyendo el
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá en diciembre cerca de 45 mil espacios (X@apoyosbienestar)

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El esquema federal apunta a satisfacer las necesidades del sector productivo y a promover el desarrollo global de los jóvenes en el ámbito laboral y personal. Las empresas y tutores involucrados reciben reconocimiento por su contribución a la comunidad, lo que fortalece el vínculo entre formación profesional y responsabilidad social.

En cuanto a la capacitación, los participantes acceden a nueve campos diferentes: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Cada Centro de Trabajo establece el horario, con jornadas que van de cinco a ocho horas al día, cinco días a la semana. Además, quienes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con acceso gratuito a atención médica y, al terminar los doce meses de formación, reciben un certificado que valida las habilidades adquiridas.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará su cobertura en 2026

El objetivo establecido para 2026 plantea la integración de 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

Cabe recordar que en los primeros trece meses de gestión de Claudia Sheinbaum, el programa sumó 450 mil beneficiarios, con una asignación próxima a 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

