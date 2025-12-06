Entre risas con Trump y orgullo por México, Sheinbaum publica video de su presencia en el Sorteo del Mundial

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Canada's Prime Minister Mark Carney, Mexico's President Claudia Sheinbaum and U.S. President Donald Trump during the draw REUTERS/Kevin Lamarque

Horas después de su participación en el Sorteo del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en X un video de poco más de dos minutos del detrás de cámaras de su presencia en el Kennedy Center de Washington, conviviendo con Donald Trump, el primer ministró de Canadá, Mark Carney y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Sheinbaum mostró su llegada a Washington, su presencia en el escenario del sorteo y también desde su asiento en el Kennedy Center, emocionada apoyando a México.

En el clip se le vio sonriente conviviendo junto a Donald Trump previo a la ceremonia y también durante la reunión que sostuvo con él y Carney.

Reunión con Donald Trump y encuentro con mexicanos, así fue la visita de Sheinbaum en Washington

La gira de Claudia Sheinbaum por Washington estuvo marcada por dos encuentros significativos: uno con los mandatarios de América del Norte y otro con la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos.

Tras dialogar con Donald Trump y Mark Carney, la presidenta de México dedicó parte de su agenda a escuchar y respaldar a los migrantes, reiterando su compromiso de mejorar las condiciones para quienes viven fuera del país.

En visita a Washington, Estados Unidos, destacamos que México es un país extraordinario, mágico. Mantenemos una muy buena relación con Estados Unidos y Canadá en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos. pic.twitter.com/jm9zSMhaoE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 6, 2025

Durante su acercamiento en la capital estadounidense, Sheinbaum estuvo acompañada por Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. En el evento, según las redes oficiales del Gobierno mexicano, la mandataria subrayó la importancia de defender a los migrantes y fortalecer los consulados:

“Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”, expresó ante sus connacionales.

La administración destacó que las acciones para mejorar la atención en los consulados continúan en curso, buscando dar respuesta a las necesidades de la comunidad migrante.

En el diálogo sostenido con medios tras la reunión trilateral con Trump y Carney, Sheinbaum describió la conversación como “muy positiva” y detalló que la charla se extendió alrededor de una hora.

Si bien confirmaron la presencia del primer ministro canadiense, la presidenta aclaró que el T-MEC no fue parte de la agenda, enfocándose la discusión en la oportunidad que representa para los tres países la organización conjunta de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Claudia Sheinbaum afirma que hay “buena relación” con sus homólogos

Desde su visión, la colaboración trilateral avanza en buen sentido, poniendo de relieve la “buena relación” entre México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los puntos que Sheinbaum planeaba abordar con los líderes norteamericanos incluía temas comerciales específicos, como la industria automotriz, el acero y el aluminio.

No obstante, el énfasis de la reunión de la mandataria mexicana con connacionales se mantuvo en la defensa de derechos y el bienestar de los connacionales en territorio estadounidense, responsabilidad que la mandataria reiteró como prioritaria durante su estancia.

Estos son los puntos destacados del video de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en el Sorteo del Mundial 2026 en Washington, donde convivió y sostuvo reuniones con Donald Trump, Mark Carney y Gianni Infantino en el Kennedy Center. Durante su visita, Sheinbaum también tuvo un encuentro con la comunidad mexicana en Estados Unidos, reafirmando su apoyo y compromiso hacia los migrantes mexicanos. Compartió en redes sociales un video que mostró su llegada, su intervención en el evento y momentos destacados junto a líderes internacionales y miembros de la comunidad mexicana.