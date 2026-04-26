Mini hamburguesas: cómo hacer esta fácil receta para el Día del Niño

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar mini hamburguesas es una forma sencilla y divertida de celebrar el Día del Niño y la Niña este 30 de abril.

Este platillo permite involucrar a los niños en la cocina, fomenta la convivencia familiar y se adapta fácilmente a los gustos de cada quien.

Al ofrecer ingredientes frescos y opciones saludables para acompañar, estas mini hamburguesas se convierten en un regalo especial que aporta sabor y alegría a la celebración, sin dejar de cuidar la nutrición de los más pequeños.

Cómo hacer mini hamburguesas

Ingredientes

500 gramos de carne molida de res o pollo

1 huevo

2 cucharadas de pan molido

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

8 mini panes para hamburguesa (puedes usar pan de caja y cortarlo en círculos)

4 rebanadas de queso (puedes usar tipo manchego o americano, cortadas en cuartos)

1 jitomate en rodajas finas

8 hojas de lechuga lavadas y desinfectadas

1 zanahoria rallada

1 pepino en rodajas finas

Mostaza y catsup al gusto

Opcionales para decorar o acompañar:

Palillos decorativos

Papel encerado de colores

Etiquetas con mensajes personalizados

Pasos a seguir

Preparar la carne: En un bowl, mezcla la carne molida con el huevo, pan molido, sal y pimienta hasta integrar bien. Divide la mezcla en 8 porciones iguales y forma bolitas. Formar las mini hamburguesas: Aplasta cada bolita con las manos hasta obtener discos pequeños y uniformes, de aproximadamente 5 cm de diámetro. Cocinar la carne: En un sartén caliente y ligeramente engrasado, cocina las mini hamburguesas por ambos lados hasta que estén bien cocidas. Preparar el pan: Si no tienes mini panes, usa un vaso o cortador circular para recortar círculos del tamaño de las hamburguesas en pan de caja. Lo mismo se puede hacer con el queso, lechuga y jitomate Montar las hamburguesas: Coloca una hoja de lechuga, una mini hamburguesa, una rebanada de queso, jitomate y lechuga entre cada par de panes. Agregar vegetales: Puedes añadir zanahoria rallada y más hojas de lechuga para acompañar o decorar. Montaje final: Usa palillos decorativos para asegurar la hamburguesa y dar un toque festivo. Envuelve cada mini hamburguesa en papel encerado de colores y coloca una etiqueta con un mensaje para el Día del Niño y la Niña.

El pan y vegetales se pueden recortar con ayuda de un vaso y cuchillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips de nutrición

Sustituye refresco: Ofrece agua natural con rodajas de fruta, agua de jamaica sin azúcar o jugo natural diluido.

Incluye verduras: Sirve las mini hamburguesas con bastones de zanahoria, pepino, jícama y apio, o haz brochetas de verduras frescas como acompañamiento.

Más fibra: Usa pan integral para aportar más fibra y energía.

Reduce el sodio: Prefiere quesos bajos en sal y limita el uso de catsup industrial.

Ideas para regalo

Arma una cajita tipo picnic con 2 o 3 mini hamburguesas, bastones de verduras y una pequeña botella de agua saborizada con rodajas de naranja o limón.

Coloca cada mini hamburguesa en una bolsita de celofán con un listón y una nota personalizada.

Prepara una charola con varias mini hamburguesas y acompaña con stickers, crayones o pequeños juguetes temáticos.