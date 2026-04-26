México

Mini hamburguesas: cómo hacer esta fácil receta para el Día del Niño

Una combinación que puede ayudar para celebrar el 30 de abril

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Plato blanco con cinco mini hamburguesas de queso, lechuga y tomate, acompañadas de patatas fritas y patatas chip, sobre un mantel de retazos colorido.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar mini hamburguesas es una forma sencilla y divertida de celebrar el Día del Niño y la Niña este 30 de abril.

Este platillo permite involucrar a los niños en la cocina, fomenta la convivencia familiar y se adapta fácilmente a los gustos de cada quien.

Al ofrecer ingredientes frescos y opciones saludables para acompañar, estas mini hamburguesas se convierten en un regalo especial que aporta sabor y alegría a la celebración, sin dejar de cuidar la nutrición de los más pequeños.

Cómo hacer mini hamburguesas

Ingredientes

  • 500 gramos de carne molida de res o pollo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan molido
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 8 mini panes para hamburguesa (puedes usar pan de caja y cortarlo en círculos)
  • 4 rebanadas de queso (puedes usar tipo manchego o americano, cortadas en cuartos)
  • 1 jitomate en rodajas finas
  • 8 hojas de lechuga lavadas y desinfectadas
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 pepino en rodajas finas
  • Mostaza y catsup al gusto

Opcionales para decorar o acompañar:

  • Palillos decorativos
  • Papel encerado de colores
  • Etiquetas con mensajes personalizados

Pasos a seguir

  1. Preparar la carne: En un bowl, mezcla la carne molida con el huevo, pan molido, sal y pimienta hasta integrar bien. Divide la mezcla en 8 porciones iguales y forma bolitas.
  2. Formar las mini hamburguesas: Aplasta cada bolita con las manos hasta obtener discos pequeños y uniformes, de aproximadamente 5 cm de diámetro.
  3. Cocinar la carne: En un sartén caliente y ligeramente engrasado, cocina las mini hamburguesas por ambos lados hasta que estén bien cocidas.
  4. Preparar el pan: Si no tienes mini panes, usa un vaso o cortador circular para recortar círculos del tamaño de las hamburguesas en pan de caja. Lo mismo se puede hacer con el queso, lechuga y jitomate
  5. Montar las hamburguesas: Coloca una hoja de lechuga, una mini hamburguesa, una rebanada de queso, jitomate y lechuga entre cada par de panes.
  6. Agregar vegetales: Puedes añadir zanahoria rallada y más hojas de lechuga para acompañar o decorar.
  7. Montaje final: Usa palillos decorativos para asegurar la hamburguesa y dar un toque festivo. Envuelve cada mini hamburguesa en papel encerado de colores y coloca una etiqueta con un mensaje para el Día del Niño y la Niña.
Collage visual del proceso de preparación de mini hamburguesas, incluyendo la cocción, adición de queso y salsas, montaje con vegetales, y su presentación festiva.
El pan y vegetales se pueden recortar con ayuda de un vaso y cuchillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips de nutrición

  • Sustituye refresco: Ofrece agua natural con rodajas de fruta, agua de jamaica sin azúcar o jugo natural diluido.
  • Incluye verduras: Sirve las mini hamburguesas con bastones de zanahoria, pepino, jícama y apio, o haz brochetas de verduras frescas como acompañamiento.
  • Más fibra: Usa pan integral para aportar más fibra y energía.
  • Reduce el sodio: Prefiere quesos bajos en sal y limita el uso de catsup industrial.

Ideas para regalo

  • Arma una cajita tipo picnic con 2 o 3 mini hamburguesas, bastones de verduras y una pequeña botella de agua saborizada con rodajas de naranja o limón.
  • Coloca cada mini hamburguesa en una bolsita de celofán con un listón y una nota personalizada.
  • Prepara una charola con varias mini hamburguesas y acompaña con stickers, crayones o pequeños juguetes temáticos.

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