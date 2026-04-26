Mini hamburguesas: cómo hacer esta fácil receta para el Día del Niño

Preparar mini hamburguesas es una forma sencilla y divertida de celebrar el Día del Niño y la Niña este 30 de abril.
Este platillo permite involucrar a los niños en la cocina, fomenta la convivencia familiar y se adapta fácilmente a los gustos de cada quien.
Al ofrecer ingredientes frescos y opciones saludables para acompañar, estas mini hamburguesas se convierten en un regalo especial que aporta sabor y alegría a la celebración, sin dejar de cuidar la nutrición de los más pequeños.
Cómo hacer mini hamburguesas
Ingredientes
- 500 gramos de carne molida de res o pollo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de pan molido
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
- 8 mini panes para hamburguesa (puedes usar pan de caja y cortarlo en círculos)
- 4 rebanadas de queso (puedes usar tipo manchego o americano, cortadas en cuartos)
- 1 jitomate en rodajas finas
- 8 hojas de lechuga lavadas y desinfectadas
- 1 zanahoria rallada
- 1 pepino en rodajas finas
- Mostaza y catsup al gusto
Opcionales para decorar o acompañar:
- Palillos decorativos
- Papel encerado de colores
- Etiquetas con mensajes personalizados
Pasos a seguir
- Preparar la carne: En un bowl, mezcla la carne molida con el huevo, pan molido, sal y pimienta hasta integrar bien. Divide la mezcla en 8 porciones iguales y forma bolitas.
- Formar las mini hamburguesas: Aplasta cada bolita con las manos hasta obtener discos pequeños y uniformes, de aproximadamente 5 cm de diámetro.
- Cocinar la carne: En un sartén caliente y ligeramente engrasado, cocina las mini hamburguesas por ambos lados hasta que estén bien cocidas.
- Preparar el pan: Si no tienes mini panes, usa un vaso o cortador circular para recortar círculos del tamaño de las hamburguesas en pan de caja. Lo mismo se puede hacer con el queso, lechuga y jitomate
- Montar las hamburguesas: Coloca una hoja de lechuga, una mini hamburguesa, una rebanada de queso, jitomate y lechuga entre cada par de panes.
- Agregar vegetales: Puedes añadir zanahoria rallada y más hojas de lechuga para acompañar o decorar.
- Montaje final: Usa palillos decorativos para asegurar la hamburguesa y dar un toque festivo. Envuelve cada mini hamburguesa en papel encerado de colores y coloca una etiqueta con un mensaje para el Día del Niño y la Niña.
Tips de nutrición
- Sustituye refresco: Ofrece agua natural con rodajas de fruta, agua de jamaica sin azúcar o jugo natural diluido.
- Incluye verduras: Sirve las mini hamburguesas con bastones de zanahoria, pepino, jícama y apio, o haz brochetas de verduras frescas como acompañamiento.
- Más fibra: Usa pan integral para aportar más fibra y energía.
- Reduce el sodio: Prefiere quesos bajos en sal y limita el uso de catsup industrial.
Ideas para regalo
- Arma una cajita tipo picnic con 2 o 3 mini hamburguesas, bastones de verduras y una pequeña botella de agua saborizada con rodajas de naranja o limón.
- Coloca cada mini hamburguesa en una bolsita de celofán con un listón y una nota personalizada.
- Prepara una charola con varias mini hamburguesas y acompaña con stickers, crayones o pequeños juguetes temáticos.
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