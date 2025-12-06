México

Cómo hacer una mimosa de arándanos en forma de cubos y rica en antioxidantes ideal para disfrutar esta Navidad

Sorprende a tus seres queridos con una bebida especial estas fiestas decembrinas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Quieres sorprender a tus seres queridos con una bebida especial esta Navidad? A continuación, te compartimos una receta para preparar una bebida en forma de cubos de hielo: mimosa de arándanos.

Esta preparación no solo es fácil de preparar, también es rica en antioxidantes gracias a los arándanos. Y es que esta es la principal característica de dicha fruta.

“El arándano es uno de los alimentos con mayor contenido, como ya lo consignamos, de antioxidantes, además aporta vitamina C, potasio y fibra, asimismo, el consumo de este fruto fortalece el sistema inmunitario”, se lee en un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mimosa de arándanos en cubos | Receta

Tiempo de preparación

Esta receta demanda aproximadamente 15 minutos para armar el concentrado y 2 minutos para servir. Hay que considerar que el concentrado tarda de 3 a 4 horas para congelarse.

Ingredientes

  1. 2 onzas (60 ml) de jugo de arándano por porción.
  2. 2 onzas (60 ml) de vino espumoso por porción.
  3. Arándanos frescos (opcional).
  4. Ramitas de romero (opcional).
  5. Naranja cortada en rodajas (opcional).
  6. Azúcar (para escarchar el borde de la copa).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparación

  1. En un recipiente para hielos, distribuye a tu gusto arándanos frescos, ramitas de romero y rodajas de naranja.
  2. Vierte jugo de arándanos en cada compartimento casi hasta el borde.
  3. Lleva el recipiente para hielos al congelador y espera al menos 3 horas, o hasta que los cubitos estén sólidos, para sacarlos y terminar de preparar la bebida.
  4. Si ya quieres disfrutar de tu mimosa de arándanos, saca el recipiente, desmolda los cuadritos que desees. Se recomienda uno por copa según el tamaño.
  5. Si decides escarchar las copas: pasa una rodaja de naranja por el borde de cada copa y después apoya el borde en un plato con azúcar, girando para cubrirlo bien.
  6. Echa al menos un cubo de concentrado en la copa y vierte 2 onzas de vino espumoso bien frío.
  7. Disfrutar la efervescencia del espumante con los aromas y el color de los cubitos frutales.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta base está pensada por copa, pero un recipiente estándar de hielos tiene 12 espacios, es decir, te permite preparar fácilmente 12 porciones. Solo debes multiplicar las cantidades según la cantidad de invitados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de mimosa de arándanos contiene aproximadamente:

  • Calorías: 85
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los cubitos concentrados de mimosa de arándanos se pueden conservar perfectamente en el congelador hasta 2 meses, bien cubiertos para evitar que tomen otros olores. Una vez preparados con espumante, la mimosa debe consumirse en el momento.

