Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

El hombre recientemente sentenciado (FGR)

Un hombre que conducía un vehículo con más de tonelada y media de metanfetamina (tanto sólida como líquida) fue sentenciado a seis años de prisión por delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina y metanfetamina líquida, un cargamento con valor millonario.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena en contra de Amílcar “C”, un sujeto que deberá pasar seis años y ocho meses tras las rejas, según detalla el informe. Dicho individuo llevaba poco más de mil 500 kilogramos de metanfetamina, de los cuales 831.5 eran clorhidrato de metanfetamina y el resto metanfetamina líquida.

Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Baja California, con residencia en Mexicali fue el encargado de determinar la pena referida.

Fue en agosto pasado cuando Amílcar “C”, quien manejaba un tractocamión con matrícula del Servicio Público Federal, fue capturado en el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta, en el el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta.

Fue capturado en Sonora y posteriormente vinculado a proceso. Crédito: FGR

Amílcar “C” fue vinculado a proceso

Mientras que el pasado 29 de agosto, la FGR informó la vinculación a proceso en contra del sujeto mencionado. El material gráfico compartido por las autoridades muestra los diversos paquetes con la droga y la unidad asegurada.

“El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria", es parte de lo informado por la institución.

Metanfetamina con valor millonario

Por su parte, el 13 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó las acciones relevantes realizadas un día antes en diferentes parte del país, entre ellas en Sonora.

La unidad asegurada (FGR)

“Elementos de GN y Ejército Mexicano, al inspeccionar un tractocamión, detuvieron a un sujeto que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco, que contenían un doble fondo con arena.

Las estimaciones de la institución encabezada por Omar García Harfuch indican que el valor de la droga era de 425 millones de pesos.

Condena contra hombre que transportaba metanfetamina en una camioneta

De manera reciente la FGR también informó sobre la sentencia de ocho años de prisión en contra de Antonio “C”, un sujeto que transportaba 324 bolsas con metanfetamina y quien fue asegurado en el km 92 300 de la carretera 02 Tijuana-Mexicali, Tecate Baja California.

Los reportes indican que el vehículo en el que dicho sujeto conducía un vehículo con placas de Estados Unidos. Antonio “C” fue capturado en el poblado El Hongo. Los paquetes con droga (216 eran bolsas de plástico y 108 estaban cubiertos con un material plateado) fueron hallados debajo de colchones, según refiere el reporte de la SSPC.