México

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

El valor de la droga supera los 400 millones de pesos, según las estimaciones de las autoridades federales

Guardar
El hombre recientemente sentenciado (FGR)
El hombre recientemente sentenciado (FGR)

Un hombre que conducía un vehículo con más de tonelada y media de metanfetamina (tanto sólida como líquida) fue sentenciado a seis años de prisión por delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina y metanfetamina líquida, un cargamento con valor millonario.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena en contra de Amílcar “C”, un sujeto que deberá pasar seis años y ocho meses tras las rejas, según detalla el informe. Dicho individuo llevaba poco más de mil 500 kilogramos de metanfetamina, de los cuales 831.5 eran clorhidrato de metanfetamina y el resto metanfetamina líquida.

Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Baja California, con residencia en Mexicali fue el encargado de determinar la pena referida.

Fue en agosto pasado cuando Amílcar “C”, quien manejaba un tractocamión con matrícula del Servicio Público Federal, fue capturado en el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta, en el el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta.

Fue capturado en Sonora y posteriormente vinculado a proceso. Crédito: FGR

Amílcar “C” fue vinculado a proceso

Mientras que el pasado 29 de agosto, la FGR informó la vinculación a proceso en contra del sujeto mencionado. El material gráfico compartido por las autoridades muestra los diversos paquetes con la droga y la unidad asegurada.

“El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria", es parte de lo informado por la institución.

Metanfetamina con valor millonario

Por su parte, el 13 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó las acciones relevantes realizadas un día antes en diferentes parte del país, entre ellas en Sonora.

La unidad asegurada (FGR)
La unidad asegurada (FGR)

“Elementos de GN y Ejército Mexicano, al inspeccionar un tractocamión, detuvieron a un sujeto que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco, que contenían un doble fondo con arena.

Las estimaciones de la institución encabezada por Omar García Harfuch indican que el valor de la droga era de 425 millones de pesos.

Condena contra hombre que transportaba metanfetamina en una camioneta

De manera reciente la FGR también informó sobre la sentencia de ocho años de prisión en contra de Antonio “C”, un sujeto que transportaba 324 bolsas con metanfetamina y quien fue asegurado en el km 92 300 de la carretera 02 Tijuana-Mexicali, Tecate Baja California.

Los reportes indican que el vehículo en el que dicho sujeto conducía un vehículo con placas de Estados Unidos. Antonio “C” fue capturado en el poblado El Hongo. Los paquetes con droga (216 eran bolsas de plástico y 108 estaban cubiertos con un material plateado) fueron hallados debajo de colchones, según refiere el reporte de la SSPC.

Temas Relacionados

SonoraMetanfetaminaRefrescoNarcotráfico en MéxicoMetanfetamina líquidaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Lilly Téllez y Álvarez Máynez pelean en redes por la votación de MC para titular de la FGR

El respaldo de Movimiento Ciudadano a la nueva fiscal generó un enfrentamiento entre la senadora y el coordinador nacional del partido naranja

Lilly Téllez y Álvarez Máynez

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

La joven originaria de Tabasco y ganadora del certamen encara los ataques en su contra

Fátima Bosch, ganadora de Miss

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cd Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Los beneficios poco conocidos de la natación en agua fría: quema calorías, acelera el metabolismo y mejora la función cerebral

A pesar de que el agua fría puede ser difícil en un primer momento, practicar natación de esta manera tiene un impacto benefico poco conocido para la salud

Los beneficios poco conocidos de

Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo, ya! semanas después de que Pato Borghetti, su esposo, saliera de Venga la Alegría

Reportes apuntan a que la pareja podría integrarse a un nuevo reality de Televisa o mudarse a Miami

Odalys Ramírez se despide de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a implicado en el

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Daniel Bisogno lamenta

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo, ya! semanas después de que Pato Borghetti, su esposo, saliera de Venga la Alegría

Maribel Guardia dedica conmovedor mensaje a su esposo Marco Chacón tras 28 años juntos y rumores de infidelidad

Mercurio anuncia su tercer invitado especial para su concierto en CDMX

DEPORTES

Pedro Caixinha se convierte en

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre