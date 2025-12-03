México

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

La droga estaba escondida debajo de colchones

Metanfetamina decomisada en Baja California (SSPC)
Metanfetamina decomisada en Baja California (SSPC)

Un hombre que conducía una camioneta en la que había más de 200 kilogramos de metanfetamina fue condenado a ocho años de prisión tras ser hallado culpable de delitos contra la salud en la modalidad de transporte de la mencionada sustancia.

El 2 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó la sentencia en contra de Antonio “C”, hombre cuya detención fue anunciada el 7 de mayo pasado.

“Antonio “C”, quien fue detenido cuando conducía un vehículo tipo pick up en el km 92 300 de la carretera 02 Tijuana-Mexicali, Tecate Baja California“, destaca el reporte oficial.

La droga estaba debajo de colchones

Fue en mayo pasado que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el arresto de un hombre en el poblado El Hongo. La unidad vehicular contaba con placas de Estados Unidos, aunque el conductor es de nacionalidad mexicana.

Metanfetamina decomisada en Baja California
Metanfetamina decomisada en Baja California

El primer informe de la SSPC señala que en la unidad había 324 bolsas con metanfetamina (216 eran de plástico y 108 estaban cubiertos con un material plateado), dichos paquetes estaban debajo de colchones en la parte trasera de la camioneta y que dieron un peso preliminar de 203 kilos

Mientras que el reporte reciente de la FGR detalla que en total fueron asegurados un total de 204 kilos 39 gramos de metanfetamina, droga distribuida en 324 bolsas de plástico, es decir, un kilo más que lo reportado en mayo pasado.

Tras el hallazgo de las bolsas con metanfetamina el hombre de 37 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público y recientemente fueron presentadas las pruebas que derivaron en la condena de ocho años de prisión, así como 78 días de multa en contra de Antonio “C” por transporte de metanfetamina.

Las imágenes compartidas por la FGR muestran las diversas bolsas aseguradas en Baja California, el material es similar al compartido en su momento por la SSPC.

Condenan a dos hombres por llevar droga en una aeronave en Baja California

Las sustancias estaban al interior
Las sustancias estaban al interior de una avioneta (FGR)

Apenas un día antes, el 1 de diciembre, la FGR informó la sentencia de nueve años y dos meses de prisión en contra de Manuel “S” y Hernán “M”, un par de sujetos que fueron asegurados junto con una avioneta en el que los efectivos de seguridad encontraron 374.511 kilos de clorhidrato de metanfetamina; 58.101 kilogramos de fentanilo; 69.557 de cocaína; 13.113 kilogramos de clorhidrato de diacetilmorfina, así como poco más de dos kilogramos de opio.

