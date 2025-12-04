México

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

Enroque “N” ya había ingresado a prisión para cumplir una condena de cinco años por este tipo de delito en la misma zona poniente de la ciudad

Guardar
El "Rey de Galerías" logró
El "Rey de Galerías" logró cometer al menos 10 robos de vehículos más en los centros comerciales de la zona poniente de Mexicali |Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California detuvo a Enrique “N”, conocido como el “Rey de Galerías”, al ser considerado como presunto responsable de al menos diez robos de vehículos cometidos en la zona poniente de Mexicali ―principalmente en la plaza comercial Galerías del Valle― donde fue captado en múltiples ocasiones a través de cámaras de vigilancia cometiendo ilícitos. Su arresto se efectuó la tarde del miércoles 3 de diciembre en un operativo conjunto con la Policía Municipal de Mexicali.

De acuerdo con información oficial, Enrique “N” estaba relacionado judicialmente con cuatro robos de vehículos: mientras, otros seis casos permanecen en investigación. Su modus operandi, documentado por la FGE mediante grabaciones y denuncias ciudadanas, lo muestra presuntamente manipulando puertas y cerraduras de automóviles para sustraerlos.

Así mismo, se estipula que la mayoría de los vehículos afectados pertenecen a la marca Hyundai, aunque la autoridad señala que existen otros modelos entre sus objetivos.

Una condena previa por robo de vehículos

La captura de Enrique ocurrió apenas unos meses después de que recuperó su libertad tras haber cumplido una sentencia de cinco años de prisión por el delito de robo de vehículo. Pese a ello, las indagatorias de la FGE apuntan a que volvió a operar en la misma zona donde previamente se le había identificado, lo que derivó en denuncias recientes y en la elaboración de un operativo especial para detenerlo.

Enrique "N" ya había cumplido
Enrique "N" ya había cumplido una condena de 5 años por haber cometido estos mismos ilícitos en la misma zona donde fue detenido | Facebook / Policía Municipal de Mexicali

La FGE informó que el sujeto fue asegurado en coordinación con la Policía Municipal luego de trabajos de inteligencia que buscaban identificar los movimientos del presunto delincuente dentro y alrededor de la plaza comercial. Las investigaciones previas también habían sido alimentadas por víctimas que difundieron imágenes del ahora detenido en redes sociales, lo que facilitó a la autoridad ampliar el número de casos asociados.

Enrique “N” ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, donde será presentado ante un Juez de Control que definirá su situación jurídica por los cuatro robos de vehículos en los que oficialmente está involucrado.

Finalmente, las autoridades también señalaron que trabajan para materializar los otros seis casos que permanecen bajo investigación, a fin de determinar si pueden sumarse al proceso penal.

“Rey de Galerías” al poniente de Mexicali: un ladrón reincidente

La detención del llamado “Rey de Galerías” se considera relevante para las autoridades locales, debido a que se trata de un presunto reincidente que operaba específicamente en una zona de alta afluencia comercial.

Por ello, la fiscalía espera que con su aseguramiento puedan reducirse los índices de robo de vehículo en esa área, al tiempo que continúan analizándose nuevas denuncias para robustecer el caso.

La fiscalía de Baja California
La fiscalía de Baja California seguirá con la investigación en los próximos días | FGE Baja California

Enrique se mantiene bajo proceso mientras avanza la valoración jurídica de cada uno de los eventos delictivos con los que se le vincula. Esto en un expediente que continúa abierto en la FGE y cuyos avances serán determinados por el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado.

Temas Relacionados

Rey de GaleríasRobo de vehículoCentros comercialesMexicaliBaja CaliforniaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Toluca vs Rayados: fecha, horario y dónde ver en vivo la semifinal de vuelta

Toluca buscará remontar en el Nemesio Díez la mínima desventaja obtenida en la ida, donde Rayados se impuso por un gol en el Gigante de Acero

Toluca vs Rayados: fecha, horario

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 4 de diciembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Sheinbaum felicita a Ernestina Godoy por su nombramiento como titular de la FGR: “Habrá mucha más coordinación”

La presidenta indicó que buscará que Godoy Ramos ayude a fortalecer la relación del gobierno con las fiscalías estatales

Sheinbaum felicita a Ernestina Godoy

Cazzu no colaborará con Belinda por una poderosa razón: “No me parece el mejor momento”

La artista argentina reconoció la trayectoria artística de su colega y resaltó el impacto que tuvo en su adolescencia

Cazzu no colaborará con Belinda

Cómo hacer que tu casa huela a pino navideño natural con pocos ingredientes de cocina

Durante la temporada navideña, muchas personas buscan que su hogar evoque el ambiente de un bosque de pinos

Cómo hacer que tu casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel dedica mensaje de

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

ENTRETENIMIENTO

Cazzu no colaborará con Belinda

Cazzu no colaborará con Belinda por una poderosa razón: “No me parece el mejor momento”

Lucero pone fin a la controversia sobre el supuesto cambio de imagen de su hija Lucerito Mijares

Pedro Torres reaparece públicamente junto a Lucía Méndez tras rumores sobre un colapso de salud

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Dallas Cowboys vs Detroit Lions:

Dallas Cowboys vs Detroit Lions: cuándo y dónde ver en México

Toluca vs Rayados: fecha, horario y dónde ver en vivo la semifinal de vuelta

Landon Donovan asegura que el Tricolor no llegará lejos en el Mundial 2026: “México no está listo para competir”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora, y dónde ver en vivo el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura 2025

Gran Premio de Abu Dhabi, cuándo y dónde ver la carrera que define el campeonato de la F1 en México