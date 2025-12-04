Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

El "Rey de Galerías" logró cometer al menos 10 robos de vehículos más en los centros comerciales de la zona poniente de Mexicali |Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California detuvo a Enrique “N”, conocido como el “Rey de Galerías”, al ser considerado como presunto responsable de al menos diez robos de vehículos cometidos en la zona poniente de Mexicali ―principalmente en la plaza comercial Galerías del Valle― donde fue captado en múltiples ocasiones a través de cámaras de vigilancia cometiendo ilícitos. Su arresto se efectuó la tarde del miércoles 3 de diciembre en un operativo conjunto con la Policía Municipal de Mexicali.

De acuerdo con información oficial, Enrique “N” estaba relacionado judicialmente con cuatro robos de vehículos: mientras, otros seis casos permanecen en investigación. Su modus operandi, documentado por la FGE mediante grabaciones y denuncias ciudadanas, lo muestra presuntamente manipulando puertas y cerraduras de automóviles para sustraerlos.

Así mismo, se estipula que la mayoría de los vehículos afectados pertenecen a la marca Hyundai, aunque la autoridad señala que existen otros modelos entre sus objetivos.

Una condena previa por robo de vehículos

La captura de Enrique ocurrió apenas unos meses después de que recuperó su libertad tras haber cumplido una sentencia de cinco años de prisión por el delito de robo de vehículo. Pese a ello, las indagatorias de la FGE apuntan a que volvió a operar en la misma zona donde previamente se le había identificado, lo que derivó en denuncias recientes y en la elaboración de un operativo especial para detenerlo.

Enrique "N" ya había cumplido una condena de 5 años por haber cometido estos mismos ilícitos en la misma zona donde fue detenido | Facebook / Policía Municipal de Mexicali

La FGE informó que el sujeto fue asegurado en coordinación con la Policía Municipal luego de trabajos de inteligencia que buscaban identificar los movimientos del presunto delincuente dentro y alrededor de la plaza comercial. Las investigaciones previas también habían sido alimentadas por víctimas que difundieron imágenes del ahora detenido en redes sociales, lo que facilitó a la autoridad ampliar el número de casos asociados.

Enrique “N” ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, donde será presentado ante un Juez de Control que definirá su situación jurídica por los cuatro robos de vehículos en los que oficialmente está involucrado.

Finalmente, las autoridades también señalaron que trabajan para materializar los otros seis casos que permanecen bajo investigación, a fin de determinar si pueden sumarse al proceso penal.

“Rey de Galerías” al poniente de Mexicali: un ladrón reincidente

La detención del llamado “Rey de Galerías” se considera relevante para las autoridades locales, debido a que se trata de un presunto reincidente que operaba específicamente en una zona de alta afluencia comercial.

Por ello, la fiscalía espera que con su aseguramiento puedan reducirse los índices de robo de vehículo en esa área, al tiempo que continúan analizándose nuevas denuncias para robustecer el caso.

La fiscalía de Baja California seguirá con la investigación en los próximos días | FGE Baja California

Enrique se mantiene bajo proceso mientras avanza la valoración jurídica de cada uno de los eventos delictivos con los que se le vincula. Esto en un expediente que continúa abierto en la FGE y cuyos avances serán determinados por el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado.