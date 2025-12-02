Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Los decomisos se han realizado en acciones coordinadas entre instituciones de los tres niveles en Michoacán. (Wikimedia)

Durante los operativos realizados entre el 10 y el 30 de noviembre en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde han trabajado en coordinación autoridades de los tres niveles de gobierno, se reportó la detención de 142 personas y el aseguramiento de un vasto arsenal, vehículos y más de 400 kg de metanfetamina, de acuerdo con la información oficial.

Según las autoridades, los resultados han derivado del aumento de patrullajes, operativos y acciones coordinadas entre dependencias policiales para pacificar el estado.

Estos hechos abarcan solo uno de los doce ejes presentados por el Gobierno de México como alternativa para solucionar la crisis de inseguridad que vive la entidad, misma que detonó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hace exactamente un mes.

Resultados del Plan Michoacán hasta el momento

Estos son los resultados reportados en el periodo que comprende desde que iniciaron las operaciones, el pasado 10 de noviembre, hasta la última actualización, con fecha del 30 de noviembre.

Cargamento decomisado en Michoacán con un valor aproximado en las calles de 89 millones de pesos. (Guardia Nacional)

142 personas detenidas

59 armas aseguradas

6 mil 925 cartuchos

364 cargadores

116 vehículos

89 artefactos explosivos

53 kilogramos de material explosivo

18.55 kilogramos de marihuana

426 kilogramos de metanfetamina

28 mil 800 litros de químicos para droga sintética

7 mil 300 kilogramos de precursores químicos utilizados para la fabricación de droga sintética

9 campamentos clandestinos inhabilitados

Según las autoridades, los decomisos de armas y explosivos se vinculan a las operaciones de grupos delictivos que operan en diferentes municipios de Michoacán.

La destrucción de campamentos busca debilitar la logística de estas organizaciones, según fuentes oficiales.

Acciones destacadas por el Gabinete de Seguridad en Michoacán

Además de informar los resultados obtenidos desde que inició el Plan Michoacán, las autoridades destacaron individualmente las operaciones realizadas durante el fin de semana pasado, el cual comprende del 28 al al 30 de este mes.

Aseguramiento informado por las autoridades en el marco del Plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegaron una serie de operativos conjuntos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia,

Estas acciones culminaron con la detención de ocho personas y el aseguramiento de dos armas, nueve vehículos y la inhabilitación de dos campamentos vinculados a células delictivas.

Continúan los operativos para proteger a agricultores y empresarios ligados al ramo

En distintos municipios de Michoacán, autoridades mantienen operativos de protección para agricultores y empresarios del sector productivo. Los recorridos abarcan comunidades como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Reyes de Salgado, Morelia, Uruapan y Zamora.

Operativos y patrullajes en centros de distribución y zonas agrícolas en el marco del Plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según información oficial, estas acciones buscan proteger las actividades productivas y fortalecer la seguridad de las familias michoacanas ante la presencia de riesgos que enfrentan durante sus labores cotidianas. El dispositivo es desplegado en coordinación con fuerzas estatales y federales, lo cual fue confirmado por funcionarios regionales.

La estrategia responde a la creciente demanda de apoyo por parte de organizaciones agrícolas y empresariales ante episodios de inseguridad en esta zona del país, como el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, en octubre de este año.