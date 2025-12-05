México

Ricardo Monreal insiste en su retiro político: “Nosotros ya estamos de salida”

El legislador subrayó la importancia de la renovación y el aprendizaje para los jóvenes que pronto llegarán al Congreso

Monreal asegura que su carrera
“Nosotros ya estamos de salida”, manifestó Ricardo Monreal Ávila este jueves después de la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, cuyo debate se extendió por casi 24 horas.

Tras la aprobación de la iniciativa, el zacatecano se reunió con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para participar en el Modelo Parlamentario Universitario.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados destacó ante los jóvenes la relevancia de impulsar nuevos liderazgos y abrirles las puertas para que asuman el relevo generacional en la política.

“A mí me daría mucho gusto que ustedes nos sustituyeran ya, pronto”, afirmó al subrayar su compromiso personal con la formación política de las nuevas generaciones.

Ricardo Monreal impulsa el relevo generacional en la política mexicana

En este encuentro, celebrado en el marco del Modelo Parlamentario Universitario del IPN, Monreal explicó a los asistentes el objetivo de esta iniciativa: ofrecer una experiencia de inmersión en la vida legislativa, permitiéndoles asumir el papel de diputados y diputadas juveniles por un día.

El líder de Morena en
Durante la jornada, los jóvenes participarían en debates y desarrollarían, de acuerdo con sus propios intereses, proyectos de ley e iniciativas.

El coordinador parlamentario expuso que este modelo, fruto de varios meses de preparación, nació bajo la premisa de la pluralidad y la libertad académica.

“Siéntanse libres, tranquilos; no pasa nada. Debatan lo que quieran, digan lo que quieran, hablen sobre lo que quieran”, alentó Monreal, convencido de que el ejercicio les resultaría enriquecedor.

Ricardo Monreal destaca el papel del IPN

El acto contó también con el reconocimiento a Raúl Israel Díaz, académico del Politécnico, a quien Monreal agradeció su papel como pieza clave en el proceso de formación de nuevos cuadros para el país.

En palabras del legislador: “Yo estoy convencido de que en la medida en que estén mejor formados y en la medida en que estén mejor preparados, será para bien”.

Monreal destacó la diferencia de este seminario respecto a otros realizados ya en la Cámara de Diputados, explicando que el Modelo Parlamentario Universitario se distingue por su carácter más inclusivo y académico, sin orientación partidista.

Pese a involucrarse en una intensa sesión legislativa de más de veinte horas —“Ininterrumpidamente, tenemos más de 20 horas sesionando”—, Monreal declaró su decisión de no suspender el ejercicio educativo, haciendo hincapié en su interés genuino por la capacitación permanente de los jóvenes universitarios.

Finalmente, reiteró el fundamento principal de este modelo: “El propósito es que ustedes se adentren a la vida del Poder Legislativo, qué es lo que hacemos los legisladores como Poder, cuál es nuestra actividad y nuestros deberes”.

La jornada, sostenida tras una extensa labor legislativa, simbolizó el empeño por transmitir experiencia y fomentar la conciencia cívica en quienes, según Monreal, serán responsables de tomar las riendas del país en el futuro cercano.

