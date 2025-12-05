Nombran a Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Edomex

Joel González Toral será el encargado de despacho de la Junta de Caminos del Edomex (Temoaya 2025-2027/FB)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció el nombramiento de Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), como parte del proceso de reestructura interna orientado a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en la entidad.

El anuncio se realizó tras la renuncia de Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien se desempeñaba como Director de este organismo y que fue grabado en estado de embriaguez causando destrozos junto al diputado del PT, Wblester Santiago Pineda en un centro comercial de Metepec.

Su trayectoria combina experiencia en el servicio público y en el sector privado, destacando su participación en proyectos estratégicos relacionados con puentes, carreteras y obras viales de alto impacto.

Perfil del encargado de la JCEM

Joel González Toral era el director general de Vialidad del Estado de México H. (Ayuntamiento de Capulhuac/FB)

González Toral es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica, así como en Administración Pública, destacaron fuentes gubernamentales.

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, se desempeñaba como Director de Vialidad en la Secretaría de Movilidad estatal. También fungió como Director de Obras Públicas en el municipio de Nezahualcóyotl, donde encabezó iniciativas enfocadas en mejorar la infraestructura urbana y optimizar el uso de recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.

El nombramiento se da en un contexto de renovación en la Junta de Caminos, organismo clave para el mantenimiento, rehabilitación y modernización de la red carretera estatal.

La gobernadora mexiquense reiteró que la prioridad de su administración es garantizar vías seguras, funcionales y que impulsen el desarrollo económico y social de su entidad.

Responsable del proyecto de repavimentación de Periférico Norte

La Junta de Caminos Edomex será la responsable de llevar a cabo la repavimentación de Periférico Norte en 2026 (Gob. Edomex /JCEM)

Como parte de esta reestructura, la mandataria mexiquense anunció el pasado 4 de diciembre un ambicioso plan para rehabilitar 55 kilómetros del Periférico Norte a inicios de 2026.

Esta obra, una de las más importantes proyectadas para el próximo año, beneficiará directamente a más de siete millones de habitantes de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, zonas que diariamente enfrentan altos niveles de tránsito y desgaste en su infraestructura vial.

La rehabilitación del Periférico Norte contempla intervención integral del pavimento, modernización de señalización, mejora en puentes vehiculares y acciones para garantizar la seguridad de los automovilistas.

El proyecto será supervisado por el nuevo Encargado de Despacho, quien tendrá la encomienda de coordinar a las áreas técnicas de la JCEM, gestionar recursos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Su experiencia en movilidad, vialidad y obras públicas representa, según la administración estatal, un valor agregado en el proceso de modernización de las carreteras mexiquenses.

Con este nombramiento, la administración de Delfina Gómez refuerza su compromiso para aplicar el programa de rescate de la red carretera y garantizar traslados más seguros y eficientes para millones de usuarios que transitan diariamente por el Edomex.