México

Nombran a Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Edomex

Será el responsable de supervisar la rehabilitación del Periférico Norte en 2026

Guardar
Joel González Toral será el
Joel González Toral será el encargado de despacho de la Junta de Caminos del Edomex (Temoaya 2025-2027/FB)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció el nombramiento de Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), como parte del proceso de reestructura interna orientado a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en la entidad.

El anuncio se realizó tras la renuncia de Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien se desempeñaba como Director de este organismo y que fue grabado en estado de embriaguez causando destrozos junto al diputado del PT, Wblester Santiago Pineda en un centro comercial de Metepec.

Su trayectoria combina experiencia en el servicio público y en el sector privado, destacando su participación en proyectos estratégicos relacionados con puentes, carreteras y obras viales de alto impacto.

Perfil del encargado de la JCEM

Joel González Toral era el
Joel González Toral era el director general de Vialidad del Estado de México H. (Ayuntamiento de Capulhuac/FB)

González Toral es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica, así como en Administración Pública, destacaron fuentes gubernamentales.

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, se desempeñaba como Director de Vialidad en la Secretaría de Movilidad estatal. También fungió como Director de Obras Públicas en el municipio de Nezahualcóyotl, donde encabezó iniciativas enfocadas en mejorar la infraestructura urbana y optimizar el uso de recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.

El nombramiento se da en un contexto de renovación en la Junta de Caminos, organismo clave para el mantenimiento, rehabilitación y modernización de la red carretera estatal.

La gobernadora mexiquense reiteró que la prioridad de su administración es garantizar vías seguras, funcionales y que impulsen el desarrollo económico y social de su entidad.

Responsable del proyecto de repavimentación de Periférico Norte

La Junta de Caminos Edomex
La Junta de Caminos Edomex será la responsable de llevar a cabo la repavimentación de Periférico Norte en 2026 (Gob. Edomex /JCEM)

Como parte de esta reestructura, la mandataria mexiquense anunció el pasado 4 de diciembre un ambicioso plan para rehabilitar 55 kilómetros del Periférico Norte a inicios de 2026.

Esta obra, una de las más importantes proyectadas para el próximo año, beneficiará directamente a más de siete millones de habitantes de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, zonas que diariamente enfrentan altos niveles de tránsito y desgaste en su infraestructura vial.

La rehabilitación del Periférico Norte contempla intervención integral del pavimento, modernización de señalización, mejora en puentes vehiculares y acciones para garantizar la seguridad de los automovilistas.

El proyecto será supervisado por el nuevo Encargado de Despacho, quien tendrá la encomienda de coordinar a las áreas técnicas de la JCEM, gestionar recursos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Su experiencia en movilidad, vialidad y obras públicas representa, según la administración estatal, un valor agregado en el proceso de modernización de las carreteras mexiquenses.

Con este nombramiento, la administración de Delfina Gómez refuerza su compromiso para aplicar el programa de rescate de la red carretera y garantizar traslados más seguros y eficientes para millones de usuarios que transitan diariamente por el Edomex.

Temas Relacionados

Encargado de DespachoJunta de CaminosJCEMEdomexPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Segob insiste en que uso de la CURP Biométrica sirve para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez señaló que el nuevo documento de identificación digital ya le fue otorgada la certificación ISO 9000 en los últimos días

Segob insiste en que uso

Se registra sismo de 5.5 de magnitud en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo de 5.5

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo de rescate en la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre

La Agencia de Atención Animal de la CDMX activó el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ del 8 al 13 de diciembre para proteger a perros que acompañan a los feligreses

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Beca de Aprovechamiento Académico en Edomex: ¿Quiénes pueden registrarse del 5 al 7 de diciembre?

La Secretaría de Educación del Estado de México continúa con el registro para estudiantes de nivel básico

Beca de Aprovechamiento Académico en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Olaff Pedraza: la cronología

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“Desire”, canción del Mundial 2026,

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

Así reaccionó Alicia Villarreal a las declaraciones de su hija Melenie Carmona sobre su romance con Cibad Hernández

Así fue el día que Eduardo Manzano se vio obligado a matar a un asaltante durante un tiroteo en la CDMX

Jaime Camil aparece en el Sorteo Mundial 2026 y mexicanos reaccionan con memes: “Esa no es tu familia”

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

DEPORTES

Edson Álvarez acepta la Selección

Edson Álvarez acepta la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer su rivales en el Mundial 2026: “No hay equipo fácil”

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales

Este será el camino en la UEFA para el tercer rival de México en el Mundial 2026