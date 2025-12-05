Las medicamentos de venta libre que contienen cafeína y que pueden ponerte en riesgo si padeces hipertensión

La cafeína puede poner en riesgo a personas con esta condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión, conocida también como presión arterial alta, es una condición en la que la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma sostenida.

Esta situación obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear la sangre y puede provocar daños en los vasos sanguíneos y en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Es por ello que quienes sufren de este padecimiento deben tener especial cuidado con lo que consumen, ya que cualquier producto (ya sea comida, bebida, medicina o suplemento) que contenga cafeína, puede tener un impacto negativo en su salud.

En este sentido, existen ciertos medicamentos pueden tener efectos adversos en personas con hipertensión, ya que el uso de cafeína en los fármacos, incluso en aquellos de venta libre, es más común de lo que se piensa.

Reconocer cuáles son estas sustancias y consultar siempre con un profesional de la salud antes de iniciar un tratamiento resulta fundamental para evitar consecuencias negativas.

Es por eso que aquí te decimos cuáles suelen ser algunos medicamentos de uso común que las personas con hipertensión deben evitar.

La hipertensión suele desarrollarse durante varios años y, en muchos casos, no presenta síntomas evidentes. Por eso se la llama “el asesino silencioso” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los medicamentos que contienen cafeína y que pueden ponerte en riesgo si padeces hipertensión

Entre algunos medicamentos que contienen cafeína y pueden representar un riesgo para personas con hipertensión pero que muchas veces se desconoce esta información, se encuentran los siguientes:

Analgésicos combinados: Algunos medicamentos usados para el dolor de cabeza, migraña o dolores musculares combinan cafeína con otros analgésicos como paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico (aspirina) o ergotamina. Ejemplos frecuentes: Migraleve Excedrin Migraña Cafiaspirina (aspirina con cafeína) Medicamentos para el resfriado o antigripales: Algunos antigripales incluyen cafeína para reducir la somnolencia y mejorar la sensación de bienestar. Marcas pueden variar de acuerdo al país, pero suelen encontrarse como ingredientes en ciertos jarabes o tabletas para el resfriado. Medicamentos para la somnolencia o fatiga:Tratamientos para la fatiga o para mantenerse despierto a veces contienen cafeína como estimulante. Un ejemplo frecuente es el medicamento NoDoz. Suplementos de venta libre o productos naturales: Algunos suplementos dietéticos y productos para adelgazar contienen cafeína, a menudo bajo nombres como “guaraná” o “té verde”, que son fuentes naturales del compuesto.

En el mercado existen muchos medicamentos de venta libre que suelen contener cafetína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el riesgo de ingerir medicamentso con cafeína para quienes padecen presión arterial elevada

La cafeína puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo que el consumo de estos medicamentos sin control médico puede agravar la hipertensión.

En este sentido, las personas con hipertensión deben consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento, incluso si se trata de uno de venta libre, y leer las etiquetas para identificar la presencia de cafeína.

Cabe resaltar que es importante tener un diagnóstico oportuno y realizarse mediciones periódicas pues se trata de una enfermedad sileciosa y tomar estos fármacos sin saber que padeces hipertensión puede tener consecuencias peligrosas.