México

Las medicamentos de venta libre que contienen cafeína y que pueden ponerte en riesgo si padeces hipertensión

En personas con esta condición se debe tener especial cuidado con los fármacos que se usan

Guardar
La cafeína puede poner en
La cafeína puede poner en riesgo a personas con esta condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión, conocida también como presión arterial alta, es una condición en la que la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma sostenida.

Esta situación obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear la sangre y puede provocar daños en los vasos sanguíneos y en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Es por ello que quienes sufren de este padecimiento deben tener especial cuidado con lo que consumen, ya que cualquier producto (ya sea comida, bebida, medicina o suplemento) que contenga cafeína, puede tener un impacto negativo en su salud.

En este sentido, existen ciertos medicamentos pueden tener efectos adversos en personas con hipertensión, ya que el uso de cafeína en los fármacos, incluso en aquellos de venta libre, es más común de lo que se piensa.

Reconocer cuáles son estas sustancias y consultar siempre con un profesional de la salud antes de iniciar un tratamiento resulta fundamental para evitar consecuencias negativas.

Es por eso que aquí te decimos cuáles suelen ser algunos medicamentos de uso común que las personas con hipertensión deben evitar.

La hipertensión suele desarrollarse durante
La hipertensión suele desarrollarse durante varios años y, en muchos casos, no presenta síntomas evidentes. Por eso se la llama “el asesino silencioso” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los medicamentos que contienen cafeína y que pueden ponerte en riesgo si padeces hipertensión

Entre algunos medicamentos que contienen cafeína y pueden representar un riesgo para personas con hipertensión pero que muchas veces se desconoce esta información, se encuentran los siguientes:

  1. Analgésicos combinados: Algunos medicamentos usados para el dolor de cabeza, migraña o dolores musculares combinan cafeína con otros analgésicos como paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico (aspirina) o ergotamina. Ejemplos frecuentes:
    1. Migraleve
    2. Excedrin Migraña
    3. Cafiaspirina (aspirina con cafeína)
  2. Medicamentos para el resfriado o antigripales: Algunos antigripales incluyen cafeína para reducir la somnolencia y mejorar la sensación de bienestar. Marcas pueden variar de acuerdo al país, pero suelen encontrarse como ingredientes en ciertos jarabes o tabletas para el resfriado.
  3. Medicamentos para la somnolencia o fatiga:Tratamientos para la fatiga o para mantenerse despierto a veces contienen cafeína como estimulante. Un ejemplo frecuente es el medicamento NoDoz.
  4. Suplementos de venta libre o productos naturales: Algunos suplementos dietéticos y productos para adelgazar contienen cafeína, a menudo bajo nombres como “guaraná” o “té verde”, que son fuentes naturales del compuesto.
En el mercado existen muchos
En el mercado existen muchos medicamentos de venta libre que suelen contener cafetína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el riesgo de ingerir medicamentso con cafeína para quienes padecen presión arterial elevada

La cafeína puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo que el consumo de estos medicamentos sin control médico puede agravar la hipertensión.

En este sentido, las personas con hipertensión deben consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento, incluso si se trata de uno de venta libre, y leer las etiquetas para identificar la presencia de cafeína.

Cabe resaltar que es importante tener un diagnóstico oportuno y realizarse mediciones periódicas pues se trata de una enfermedad sileciosa y tomar estos fármacos sin saber que padeces hipertensión puede tener consecuencias peligrosas.

Temas Relacionados

hipertensiónmedicamentospresión arterialcafeínasaludmexico-noticias

Más Noticias

Fátima Bosch recuerda maltrato de Nawat Itsaragrisil, ejecutivo de Miss Universo: “Él quería humillarme”

La modelo mexicana explicó por qué decidió alzar la voz ante el trato recibido, priorizando su integridad personal por encima de cualquier reconocimiento o sueño

Fátima Bosch recuerda maltrato de

Rosa Icela dirigirá la Mañanera del Pueblo mientras Sheinbaum viaja a Washington

La presidenta de México participará en el primer evento oficial del Mundial 2026 junto a Donald Trump y Mark Carney

Rosa Icela dirigirá la Mañanera

Profepa clausura proyecto minero en la Reserva de la Biosfera Calakmul

La medida fue implementada por ocupar de manera ilegal una superficie de 117 metros en la zona ubicada en el estado de Campeche

Profepa clausura proyecto minero en

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre: Línea 3 presenta alta afluencia y retrasos en su servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

La selección nacional se prepara para conocer a sus rivales en la próxima Copa del Mundo, con la mira puesta en superar viejos fantasmas y revivir glorias pasadas

Estos fueron los últimos grupos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz exigió en reunión

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch recuerda maltrato de

Fátima Bosch recuerda maltrato de Nawat Itsaragrisil, ejecutivo de Miss Universo: “Él quería humillarme”

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026: Belinda, Edén Muñoz y Yuridia encabezarán la celebración

¿Reggaeton o Corridos?: conoce las 10 canciones más escuchadas en Spotify México esta semana

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

DEPORTES

Estos fueron los últimos grupos

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara