Clima extremo en México: Frente Frío 18 dejará lluvias, vientos intensos y bajas temperaturas en estos estados

Los climas extremos podrían prolongarse durante el fin de semana

Por Frente Frío 18 se esperan lluvias, vientos intensos y bajas temperaturas (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

El sistema frontal número 18 continúa generando efectos significativos en gran parte del territorio mexicano. De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Conagua, este frente se mantendrá como estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, propiciando condiciones atmosféricas adversas que incluyen lluvias, fuertes ráfagas de viento e incluso la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país.

A lo largo del día, el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, asociado con un río atmosférico, interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera situada sobre el noroeste de México.

Esta combinación favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en esa región, con precipitaciones puntuales fuertes especialmente en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Caída de agua nieve

Se espera que en las sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua caiga nieve o aguanieve (Foto: Twitter @@JaimeRdzNL)

Las condiciones invernales no se limitan a la lluvia. En las sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve debido al descenso en la temperatura y a la interacción del sistema frontal con el aire frío en niveles altos.

Estas condiciones podrían afectar tramos carreteros y zonas elevadas, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Además, se prevén importantes rachas de viento en regiones del noroeste, norte, noreste y occidente del país.

En zonas costeras del litoral de Tamaulipas, Veracruz —principalmente en su parte norte y centro— y en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, dominarán vientos de componente norte que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 a 60 km/h.

Aunque se espera que estas condiciones disminuyan gradualmente durante la tarde, podrían generar oleaje elevado y afectar embarcaciones menores.

Clima para el sur del país

Clima SMN

En el sureste del país también se esperan efectos importantes. Un canal de baja presión, combinado con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, provocará lluvias y chubascos en estados del sureste mexicano, la península de Yucatán, así como en el centro y sur del territorio nacional. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas propensas.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a mantenerse informada sobre actualizaciones del clima y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución por posibles carpetas asfálticas mojadas, baja visibilidad y caída de nieve en zonas montañosas. Asimismo, se pide evitar actividades marítimas en regiones donde se presenten vientos fuertes y oleaje elevado.

En tanto, se prevé que las condiciones atmosféricas continúen generando variaciones significativas en los siguientes días, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y las lluvias de diversa intensidad.

