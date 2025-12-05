Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, sufre quemaduras de segundo grado en el rostro al hacer un trend viral

La influencer mexicana Arlen Hernández sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro al intentar un trend viral de TikTok durante su cumpleaños (IG)

La recreación de un trend viral de TikTok terminó en una emergencia médica para la podcaster mexicana Arlen Hernández, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro durante la celebración de su cumpleaños.

El incidente, que ocurrió mientras intentaba un reto que consiste en soplar polvo inflamable sobre velas para crear una llamarada, ha reavivado el debate sobre los riesgos de replicar contenidos peligrosos en redes sociales y la necesidad de contar con supervisión profesional en este tipo de prácticas.

Tras el accidente, Hernández compartió en Instagram que se encuentra en proceso de recuperación y bajo evaluación médica para descartar daños en la vista, ya que el fuego se acercó peligrosamente a sus ojos.

El reto de TikTok que causó el accidente consiste en soplar polvo inflamable sobre velas para crear una llamarada, generando graves riesgos de quemaduras (IG)

En un mensaje dirigido a sus seguidores y a otros creadores de contenido, la podcaster enfatizó:

“Espero que este video sirva para concientizar de que tienes que tener expertos cuando quieras realizar algo que veas en internet por más maravilloso que se vea y fácil, o sea, sí tenemos que tener expertos en todos lados y hacerles caso nada nos cuenta. Y en el caso de fuego, por favor, lo bueno es que yo no tenía globos con helio cerca, pero alguien se hubiera lastimado”.

La noticia generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde los comentarios se dividieron entre la preocupación por la salud de Arlen Hernández y las críticas a la decisión de intentar el trend. Entre los mensajes destacados, algunos usuarios expresaron: “Yo sabía que esto iba a pasar, esa modo es demasiado inconsciente, qué triste que te haya pasado a ti”, mientras que otros advirtieron sobre los peligros de estos retos: “Que te recuperes pronto, gracias por compartir tu historia. Mucha gente cae en estos trends ignorando lo peligroso que es jugar con fuego”.

La influencer forma parte del podcast 'La Patrona'. Crédito: IG

El reto que intentó Hernández, popular en TikTok, consiste en colocar un polvo inflamable en la boca y soplarlo sobre las velas de un pastel, lo que genera una llamarada que aparenta surgir únicamente de las velas. Aunque el efecto visual resulta impactante, especialistas han advertido sobre el riesgo de quemaduras graves en cuestión de segundos por el uso inadecuado de materiales inflamables.

A pesar de estas advertencias, la tendencia ha ganado popularidad entre creadores de contenido que buscan sorprender a su audiencia con efectos espectaculares.

Arlen Hernández advirtió en Instagram sobre la importancia de contar con supervisión profesional al replicar contenidos peligrosos vistos en internet (IG)

La experiencia de Arlen Hernández, conocida por su participación en el pódcast La Patrona y por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde aborda temas de maquillaje, belleza, moda y cosplay, ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la responsabilidad de los influencers y la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones de sus seguidores.

Hernández, que suele compartir tutoriales y recomendaciones de cuidado personal, se ha sumado así a la lista de creadores de contenido afectados por la búsqueda de tendencias virales, como ocurrió en agosto con Mariana Barutkina, quien se fracturó la columna al intentar otro reto viral en tacones.