Reducción de la jornada laboral a 40 horas será aprobada hasta 2026, confirman diputados

Se han realizado en los últimos años manifestaciones para reducir la jornada laboral. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó al Congreso la iniciativa de reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas.

Sin embargo, el periodo ordinario de sesiones concluye el próximo 15 de diciembre y el Congreso retomará labores hasta el 1 de febrero dle año próximo.

Por ello, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México será objeto de análisis y posible aprobación hasta 2026, confirmó Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El proceso legislativo contempla una entrada en vigor gradual a partir de 2027, lo que implica que la discusión y el diseño de la reforma se desarrollarán a lo largo del próximo año, con la participación de diversos sectores y bajo la coordinación de las autoridades laborales.

Jornada laboral de 40 horas no contempla un segundo día de descanso obligatorio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En declaraciones a los medios de comunicación, Cantón Zetina subrayó que el debate no parte desde cero, ya que existe un consenso previo entre organizaciones sindicales, empresariales y sociales.

El senador precisó que será a partir de febrero cuando se inicie el trabajo formal sobre las iniciativas, con la realización de reuniones y foros para escuchar opiniones y enriquecer el dictamen.

Además, destacó la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, quien lidera el proceso por instrucciones de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Toda vez que la entrada en vigor de las 40 horas será gradual, a partir del 2027, el tema se legislará el próximo año. De momento solo recibimos la iniciativa de ley, pero el otro año haremos reuniones y foros, con mucha calma, para seguir escuchando opiniones”, dijo el legislador.

Cantón Zetina enfatizó que serán las comisiones dictaminadoras las encargadas de definir el procedimiento legislativo más adecuado para avanzar en la reforma.

El senador aseguró que “no hay ninguna simulación en esta discusión y el objetivo claro es llegar a las 40 horas. Eso justamente es lo que se tendrá que revisar y escuchar con todas las voces, porque así es el trabajo parlamentario, todo puede y debe ocurrir en el Poder Legislativo”.

Finalmente, recordó que la propuesta surge de un acuerdo con el sector empresarial y reiteró: “Lo importante es lograr las 40 horas, y es justamente lo que se instrumentará de manera gradual. Falta un buen trecho para esto, pero ya hay una definición”.